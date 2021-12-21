https://ru.sputnik.md/20211221/sokrascheniye-naseleniya-47376230.html

Мокану: вымирающая Молдова – причины сокращения населения страны известны

Мокану: вымирающая Молдова – причины сокращения населения страны известны

Социолог назвал главные причины, которые приводят к катастрофической депопуляции республики и к быстрому старению населения.

2021-12-21T08:30+0200

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молдова

причины

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рождаемость

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отток

horeca

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Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.Станет ли республика окончательно страной стариков? Что необходимо сделать государству для того, чтобы страна полностью не скатилась к демографической катастрофе?Ответы на эти вопросы – в беседе с председателем Ассоциации социологов и демографов Виктором Мокану.В Минздраве Молдовы вновь заговорили о необходимости введения обязательного контроля сертификатов о COVID-вакцинации у посетителей заведений сектора HoReCa – ресторанов и кафе. И это несмотря на то, что в большинстве районов и муниципиев страны нет "красного кода" эпидемической опасности.За период пандемии отрасль понесла значительные потери, а сотни специалистов навсегда покинули этот сектор экономики.К чему могут привести новые ограничения? Ответ на этот вопрос в программе "Утро на Sputnik`е" дает ресторатор Думитру Чеботареску.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, причины, население, рождаемость, смертность, отток, horeca, видео