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Мокану: вымирающая Молдова – причины сокращения населения страны известны
Мокану: вымирающая Молдова – причины сокращения населения страны известны
Социолог назвал главные причины, которые приводят к катастрофической депопуляции республики и к быстрому старению населения.
2021-12-21T08:30+0200
2021-12-21T10:17+0200
радио
молдова
причины
население
рождаемость
смертность
отток
horeca
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Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.Станет ли республика окончательно страной стариков? Что необходимо сделать государству для того, чтобы страна полностью не скатилась к демографической катастрофе?Ответы на эти вопросы – в беседе с председателем Ассоциации социологов и демографов Виктором Мокану.В Минздраве Молдовы вновь заговорили о необходимости введения обязательного контроля сертификатов о COVID-вакцинации у посетителей заведений сектора HoReCa – ресторанов и кафе. И это несмотря на то, что в большинстве районов и муниципиев страны нет "красного кода" эпидемической опасности.За период пандемии отрасль понесла значительные потери, а сотни специалистов навсегда покинули этот сектор экономики.К чему могут привести новые ограничения? Ответ на этот вопрос в программе "Утро на Sputnik`е" дает ресторатор Думитру Чеботареску.
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Андрей Петрик
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молдова, причины, население, рождаемость, смертность, отток, horeca, видео

Мокану: вымирающая Молдова – причины сокращения населения страны известны

08:30 21.12.2021 (обновлено: 10:17 21.12.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Социолог назвал главные причины, которые приводят к катастрофической депопуляции республики и к быстрому старению населения.
Молдова продолжает стремительно вымирать – вот уже больше десяти лет рождаемость в стране падает, особенно ощутимым этот процесс стал в последние годы.
Суровые цифры статистики не радуют. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м уровень рождаемости снизился на 5,2%, приблизительно такие же показатели прогнозируют и к концу текущего года.
Причин для сокращения населения страны много: Молдова – одна из беднейших стран Европы, а миграция трудоспособного населения за рубеж постоянно продолжается.
Станет ли республика окончательно страной стариков? Что необходимо сделать государству для того, чтобы страна полностью не скатилась к демографической катастрофе?
Ответы на эти вопросы – в беседе с председателем Ассоциации социологов и демографов Виктором Мокану.
В Минздраве Молдовы вновь заговорили о необходимости введения обязательного контроля сертификатов о COVID-вакцинации у посетителей заведений сектора HoReCa – ресторанов и кафе. И это несмотря на то, что в большинстве районов и муниципиев страны нет "красного кода" эпидемической опасности.
За период пандемии отрасль понесла значительные потери, а сотни специалистов навсегда покинули этот сектор экономики.
К чему могут привести новые ограничения? Ответ на этот вопрос в программе "Утро на Sputnik`е" дает ресторатор Думитру Чеботареску.
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