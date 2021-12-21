Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре на улице Арборилор не подтвердилось после проверок силовых органов. Об этом сообщили в кишиневской полиции. "Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов или веществ. Сотрудники отдела расследований и уголовных расследований сектора Центр проводят следственные мероприятия для установления личности человека, сообщившего о бомбе", – говорится в заявлении ведомства.Напомним, сообщение о бомбе в торговом центре поступило в 12.53 во вторник. В связи с этим на место выехали все специализированные службы. Людей из помещения эвакуировали. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Специалисты несколько часов проверяли помещение и территорию вокруг торгового центра.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре на улице Арборилор не подтвердилось после проверок силовых органов. Об этом сообщили в кишиневской полиции.
"Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов или веществ. Сотрудники отдела расследований и уголовных расследований сектора Центр проводят следственные мероприятия для установления личности человека, сообщившего о бомбе", – говорится в заявлении ведомства.
Напомним, сообщение о бомбе в торговом центре поступило в 12.53 во вторник. В связи с этим на место выехали все специализированные службы. Людей из помещения эвакуировали.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.