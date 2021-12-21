https://ru.sputnik.md/20211221/soobschenie-bombe-torgovom-tsentre-okazalos-lozhnym-47411988.html

Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным

Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным

Специалисты несколько часов проверяли помещение и территорию вокруг торгового центра.

2021-12-21T16:35+0200

2021-12-21T16:35+0200

2021-12-21T17:10+0200

общество

в молдове

молдова

торговый центр

сообщение о бомбе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/15/47405709_274:0:3758:1960_1920x0_80_0_0_cc7547bede88bb7b65eaef0bda8c6790.jpg

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре на улице Арборилор не подтвердилось после проверок силовых органов. Об этом сообщили в кишиневской полиции. "Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов или веществ. Сотрудники отдела расследований и уголовных расследований сектора Центр проводят следственные мероприятия для установления личности человека, сообщившего о бомбе", – говорится в заявлении ведомства.Напомним, сообщение о бомбе в торговом центре поступило в 12.53 во вторник. В связи с этим на место выехали все специализированные службы. Людей из помещения эвакуировали. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20211221/minirovanie-torgovyy-tsentr-kishinev-47403639.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, торговый центр, сообщение о бомбе