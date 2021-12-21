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https://ru.sputnik.md/20211221/soobschenie-bombe-torgovom-tsentre-okazalos-lozhnym-47411988.html
Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
Специалисты несколько часов проверяли помещение и территорию вокруг торгового центра.
2021-12-21T16:35+0200
2021-12-21T17:10+0200
общество
в молдове
молдова
торговый центр
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре на улице Арборилор не подтвердилось после проверок силовых органов. Об этом сообщили в кишиневской полиции. "Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов или веществ. Сотрудники отдела расследований и уголовных расследований сектора Центр проводят следственные мероприятия для установления личности человека, сообщившего о бомбе", – говорится в заявлении ведомства.Напомним, сообщение о бомбе в торговом центре поступило в 12.53 во вторник. В связи с этим на место выехали все специализированные службы. Людей из помещения эвакуировали. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20211221/minirovanie-torgovyy-tsentr-kishinev-47403639.html
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в молдове, молдова, торговый центр, сообщение о бомбе

Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным

16:35 21.12.2021 (обновлено: 17:10 21.12.2021)
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Osmatesco
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Специалисты несколько часов проверяли помещение и территорию вокруг торгового центра.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре на улице Арборилор не подтвердилось после проверок силовых органов. Об этом сообщили в кишиневской полиции.
"Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов или веществ. Сотрудники отдела расследований и уголовных расследований сектора Центр проводят следственные мероприятия для установления личности человека, сообщившего о бомбе", – говорится в заявлении ведомства.
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
1/3
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
2/3
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
3/3
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
Напомним, сообщение о бомбе в торговом центре поступило в 12.53 во вторник. В связи с этим на место выехали все специализированные службы. Людей из помещения эвакуировали.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
Общество
Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева
13:37
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