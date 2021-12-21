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Спыну обнародовал проект новых тарифов на пассажирские перевозки — что изменилось
Спыну обнародовал проект новых тарифов на пассажирские перевозки — что изменилось
Министерство инфраструктуры опубликовало для публичных слушаний проект новых тарифов на пассажирские автоперевозки.
2021-12-21T08:46+0200
2021-12-21T08:46+0200
общество
в молдове
тарифы
маршрутки
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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Ознакомиться с проектом новых тарифов предложил общественности вице-премьер Андрей Спыну. Однако достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться, что указанные в проекте тарифы ничем не отличаются от действующих.Как пояснил Спыну на своей странице в Facebook, по мнению Министерства инфраструктуры и регионального развития, сейчас нет никаких оснований для повышения тарифов. Вице-премьер добавил, что на этой неделе он проведет с перевозчиками новый раунд переговоров.Министр также заметил, что автобусный парк в стране устарел, и более 78% машин — старше 16 лет. В этом контексте Спыну отметил, что "пора перейти от обсуждения тарифа к тому, что мы делаем, чтобы обновить парк и предложить нашим гражданам более качественные услуги".В четверг, 16 декабря, перевозчики вышли на акцию протеста на площади Великого национального собрания в центре Кишинева и потребовали повышения стоимости проезда. Комментируя протест на своей странице в Facebook, Спыну подчеркнул, что приоритеты правительства в области пассажирских автоперевозок состоят в том, чтобы "люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными транспортными услугами, а цена за транспортные услуги была справедливой и соответствующей текущим реалиям".Ранее Спыну заявлял, что повышение тарифа необоснованно, поскольку изначально перевозчики мотивировали повышение тарифа повышением цены за литр бензина и дизельного топлива. Однако сейчас этот аргумент не может быть выдвинут, поскольку цены на топливо начали падать, сказал министр.
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в молдове, тарифы, маршрутки

Спыну обнародовал проект новых тарифов на пассажирские перевозки — что изменилось

08:46 21.12.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoПротест молдавских автоперевозчиков в центре Кишинева
Протест молдавских автоперевозчиков в центре Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Министерство инфраструктуры опубликовало для публичных слушаний проект новых тарифов на пассажирские автоперевозки.
КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Ознакомиться с проектом новых тарифов предложил общественности вице-премьер Андрей Спыну. Однако достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться, что указанные в проекте тарифы ничем не отличаются от действующих.
Как пояснил Спыну на своей странице в Facebook, по мнению Министерства инфраструктуры и регионального развития, сейчас нет никаких оснований для повышения тарифов. Вице-премьер добавил, что на этой неделе он проведет с перевозчиками новый раунд переговоров.
Министр также заметил, что автобусный парк в стране устарел, и более 78% машин — старше 16 лет. В этом контексте Спыну отметил, что "пора перейти от обсуждения тарифа к тому, что мы делаем, чтобы обновить парк и предложить нашим гражданам более качественные услуги".
В четверг, 16 декабря, перевозчики вышли на акцию протеста на площади Великого национального собрания в центре Кишинева и потребовали повышения стоимости проезда. Комментируя протест на своей странице в Facebook, Спыну подчеркнул, что приоритеты правительства в области пассажирских автоперевозок состоят в том, чтобы "люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными транспортными услугами, а цена за транспортные услуги была справедливой и соответствующей текущим реалиям".
Ранее Спыну заявлял, что повышение тарифа необоснованно, поскольку изначально перевозчики мотивировали повышение тарифа повышением цены за литр бензина и дизельного топлива. Однако сейчас этот аргумент не может быть выдвинут, поскольку цены на топливо начали падать, сказал министр.
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