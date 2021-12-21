https://ru.sputnik.md/20211221/spynu-obnarodoval-novye-tarify-na-perevozki-izmenilis-47388750.html

Спыну обнародовал проект новых тарифов на пассажирские перевозки — что изменилось

Спыну обнародовал проект новых тарифов на пассажирские перевозки — что изменилось

Министерство инфраструктуры опубликовало для публичных слушаний проект новых тарифов на пассажирские автоперевозки.

2021-12-21T08:46+0200

2021-12-21T08:46+0200

2021-12-21T08:46+0200

общество

в молдове

тарифы

маршрутки

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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Ознакомиться с проектом новых тарифов предложил общественности вице-премьер Андрей Спыну. Однако достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться, что указанные в проекте тарифы ничем не отличаются от действующих.Как пояснил Спыну на своей странице в Facebook, по мнению Министерства инфраструктуры и регионального развития, сейчас нет никаких оснований для повышения тарифов. Вице-премьер добавил, что на этой неделе он проведет с перевозчиками новый раунд переговоров.Министр также заметил, что автобусный парк в стране устарел, и более 78% машин — старше 16 лет. В этом контексте Спыну отметил, что "пора перейти от обсуждения тарифа к тому, что мы делаем, чтобы обновить парк и предложить нашим гражданам более качественные услуги".В четверг, 16 декабря, перевозчики вышли на акцию протеста на площади Великого национального собрания в центре Кишинева и потребовали повышения стоимости проезда. Комментируя протест на своей странице в Facebook, Спыну подчеркнул, что приоритеты правительства в области пассажирских автоперевозок состоят в том, чтобы "люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными транспортными услугами, а цена за транспортные услуги была справедливой и соответствующей текущим реалиям".Ранее Спыну заявлял, что повышение тарифа необоснованно, поскольку изначально перевозчики мотивировали повышение тарифа повышением цены за литр бензина и дизельного топлива. Однако сейчас этот аргумент не может быть выдвинут, поскольку цены на топливо начали падать, сказал министр.

https://ru.sputnik.md/20211220/perevozchiki-spynu-47365764.html

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в молдове, тарифы, маршрутки