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Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК
Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК
Чтобы продлить действие документа, необходимо будет получить бустерную дозу вакцины.
2021-12-21T17:55+0200
2021-12-21T17:55+0200
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в мире
сертификат
вакцинация
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) выступила с рекомендацией, согласно которой срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса ограничивается девятью месяцами, а затем необходима бустерная доза прививки, сообщают "Известия".Соответствующее заявление ЕК опубликовала 21 декабря. "Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам [внутри Евросоюза]", — отмечается в документе.В основу решения, пишет ЕК, легли "имеющиеся научные данные и объективные критерии".Европейский сертификат должен гарантировать свободное передвижение граждан внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Это не только свидетельство вакцинации признанными в ЕС вакцинами, но и информация, которая касается восстановления после болезни либо получения отрицательного теста на коронавирус.
https://ru.sputnik.md/20211119/premer-gretsii-predlozhil-priznavat-kovid-sertifikat-posle-tretey-privivki-46531984.html
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в мире, сертификат, вакцинация

Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК

17:55 21.12.2021
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© ANDREAS SOLARO
Подписаться на
Чтобы продлить действие документа, необходимо будет получить бустерную дозу вакцины.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) выступила с рекомендацией, согласно которой срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса ограничивается девятью месяцами, а затем необходима бустерная доза прививки, сообщают "Известия".
Соответствующее заявление ЕК опубликовала 21 декабря.
"Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам [внутри Евросоюза]", — отмечается в документе.
В основу решения, пишет ЕК, легли "имеющиеся научные данные и объективные критерии".
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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Европейский сертификат должен гарантировать свободное передвижение граждан внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Это не только свидетельство вакцинации признанными в ЕС вакцинами, но и информация, которая касается восстановления после болезни либо получения отрицательного теста на коронавирус.
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