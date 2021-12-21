https://ru.sputnik.md/20211221/srok-deystviya-kovid-sertifikatov-ogranichen-9-mesyatsami-reshenie-ek-47408122.html
Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК
Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК
Чтобы продлить действие документа, необходимо будет получить бустерную дозу вакцины.
2021-12-21T17:55+0200
2021-12-21T17:55+0200
2021-12-21T17:55+0200
коронавирус
в мире
сертификат
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_599:427:2903:1723_1920x0_80_0_0_e7ca7feacab54761cf6c01b93bbcd0db.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) выступила с рекомендацией, согласно которой срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса ограничивается девятью месяцами, а затем необходима бустерная доза прививки, сообщают "Известия".Соответствующее заявление ЕК опубликовала 21 декабря. "Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам [внутри Евросоюза]", — отмечается в документе.В основу решения, пишет ЕК, легли "имеющиеся научные данные и объективные критерии".Европейский сертификат должен гарантировать свободное передвижение граждан внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Это не только свидетельство вакцинации признанными в ЕС вакцинами, но и информация, которая касается восстановления после болезни либо получения отрицательного теста на коронавирус.
https://ru.sputnik.md/20211119/premer-gretsii-predlozhil-priznavat-kovid-sertifikat-posle-tretey-privivki-46531984.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_122025192609e208205a0c141481d2ee.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сертификат, вакцинация
Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК
Чтобы продлить действие документа, необходимо будет получить бустерную дозу вакцины.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik.
Европейская комиссия (ЕК) выступила с рекомендацией, согласно которой срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса ограничивается девятью месяцами, а затем необходима бустерная доза прививки, сообщают "Известия"
.
Соответствующее заявление
ЕК опубликовала 21 декабря.
"Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам [внутри Евросоюза]", — отмечается в документе.
В основу решения, пишет ЕК, легли "имеющиеся научные данные и объективные критерии".
Европейский сертификат должен гарантировать свободное передвижение граждан внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Это не только свидетельство вакцинации признанными в ЕС вакцинами, но и информация, которая касается восстановления после болезни либо получения отрицательного теста на коронавирус.