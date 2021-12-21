https://ru.sputnik.md/20211221/srok-deystviya-kovid-sertifikatov-ogranichen-9-mesyatsami-reshenie-ek-47408122.html

Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК

Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК

Чтобы продлить действие документа, необходимо будет получить бустерную дозу вакцины.

2021-12-21T17:55+0200

2021-12-21T17:55+0200

2021-12-21T17:55+0200

коронавирус

в мире

сертификат

вакцинация

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) выступила с рекомендацией, согласно которой срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса ограничивается девятью месяцами, а затем необходима бустерная доза прививки, сообщают "Известия".Соответствующее заявление ЕК опубликовала 21 декабря. "Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам [внутри Евросоюза]", — отмечается в документе.В основу решения, пишет ЕК, легли "имеющиеся научные данные и объективные критерии".Европейский сертификат должен гарантировать свободное передвижение граждан внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Это не только свидетельство вакцинации признанными в ЕС вакцинами, но и информация, которая касается восстановления после болезни либо получения отрицательного теста на коронавирус.

https://ru.sputnik.md/20211119/premer-gretsii-predlozhil-priznavat-kovid-sertifikat-posle-tretey-privivki-46531984.html

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в мире, сертификат, вакцинация