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https://ru.sputnik.md/20211221/sud-priznal-rezultaty-vtorogo-tura-vyborov-v-beltsakh-47414992.html
Суд признал результаты второго тура выборов в Бельцах
Суд признал результаты второго тура выборов в Бельцах
Мандат избранного мэра Бельц Николая Григоришина утвержден судебной инстанцией.
2021-12-21T19:02+0200
2021-12-21T19:02+0200
бельцы
выборы
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Суд муниципия Бельцы признал результаты второго тура выборов мэра и подтвердил мандат избранного градоначальника Николая Григоришина. Решение суда опубликовано на сайте учреждения.Независимый кандидат Николай Григоришин, по предварительным результатам, выиграл второй тур выборов мэра в Бельцах. Информацию по итогам голосования представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Согласно данным ЦИК, Григоришин набрал 84,77% (7148) голосов. Кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов.Итоговая явка в Бельцах составила 9,98%, к избирательным урнам пришли 10 209 человек.Второй тур выборов прошел под протест сторонников отстраненного кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, набравшей наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах состоялся 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур прошли независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Партия "Действие и солидарность" (PAS) 6 декабря объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.В итоге во втором туре выборов будут участвовать независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
https://ru.sputnik.md/20211219/protesty-nizkaya-yavka-chem-zavershilis-vybory-beltsakh-47355576.html
https://ru.sputnik.md/20211220/psrm-ne-schitaet-grigorishina-legitimnym-merom-i-trebuet-otstavok-tsik-47377907.html
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Евгений Чебан
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бельцы, выборы, в молдове

Суд признал результаты второго тура выборов в Бельцах

19:02 21.12.2021
© Pixabay / succoЮстиция
Юстиция - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Pixabay / succo
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Евгений Чебан
Все материалы
Мандат избранного мэра Бельц Николая Григоришина утвержден судебной инстанцией.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Суд муниципия Бельцы признал результаты второго тура выборов мэра и подтвердил мандат избранного градоначальника Николая Григоришина. Решение суда опубликовано на сайте учреждения.
Независимый кандидат Николай Григоришин, по предварительным результатам, выиграл второй тур выборов мэра в Бельцах. Информацию по итогам голосования представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно данным ЦИК, Григоришин набрал 84,77% (7148) голосов. Кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов.
Итоговая явка в Бельцах составила 9,98%, к избирательным урнам пришли 10 209 человек.
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Протесты и низкая явка: чем завершились выборы в Бельцах
19 декабря, 21:32
Второй тур выборов прошел под протест сторонников отстраненного кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, набравшей наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.

Кризисный второй тур

Второй тур выборов примара в Бельцах состоялся 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.
Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур прошли независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).
Партия "Действие и солидарность" (PAS) 6 декабря объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.
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Вчера, 17:42
На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.
В итоге во втором туре выборов будут участвовать независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

Исключение Таубер из предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
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