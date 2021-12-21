https://ru.sputnik.md/20211221/telefonnoe-khuliganstvo-skolko-lozhnykh-zvonkov-poluchayut-operatory-sluzhby-112-47384111.html

Телефонное хулиганство: сколько ложных звонков получают операторы службы 112

Телефонное хулиганство: сколько ложных звонков получают операторы службы 112

Ложные звонки о взрыве становятся все более частыми, что негативно сказывается на работе операторов экстренных служб.

2021-12-21T07:30+0200

2021-12-21T07:30+0200

2021-12-21T07:30+0200

мвд

саперы

бомба

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. С начала этого года в Молдове задокументировано 33 случая сообщений о бомбе. Все они оказались ложными, за исключением некоторых, когда граждане звонили по номеру 112, обнаружив опасные снаряды. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Единой национальной службы экстренного вызова 112 Ана Карпович.В таких ситуациях на место отправляются полиция, саперы, пожарные и врачи скорой помощи. Специалисты зря тратят время и силы вместо того, чтобы помочь тому, кто действительно нуждается в помощи.По ее словам, ложное сообщение о бомбе обходится госбюджету до 100 тысяч леев. По закону, виновным в таких нарушениях грозит штраф в размере более 42 тысяч леев или до двух лет лишения свободы.

https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-bombe-sudakh-kishineva-okazalos-lozhnym-47184963.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мвд, саперы, бомба, в молдове