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Телефонное хулиганство: сколько ложных звонков получают операторы службы 112
Телефонное хулиганство: сколько ложных звонков получают операторы службы 112
Ложные звонки о взрыве становятся все более частыми, что негативно сказывается на работе операторов экстренных служб.
2021-12-21T07:30+0200
2021-12-21T07:30+0200
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саперы
бомба
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. С начала этого года в Молдове задокументировано 33 случая сообщений о бомбе. Все они оказались ложными, за исключением некоторых, когда граждане звонили по номеру 112, обнаружив опасные снаряды. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Единой национальной службы экстренного вызова 112 Ана Карпович.В таких ситуациях на место отправляются полиция, саперы, пожарные и врачи скорой помощи. Специалисты зря тратят время и силы вместо того, чтобы помочь тому, кто действительно нуждается в помощи.По ее словам, ложное сообщение о бомбе обходится госбюджету до 100 тысяч леев. По закону, виновным в таких нарушениях грозит штраф в размере более 42 тысяч леев или до двух лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-bombe-sudakh-kishineva-okazalos-lozhnym-47184963.html
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Евгений Чебан
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мвд, саперы, бомба, в молдове

Телефонное хулиганство: сколько ложных звонков получают операторы службы 112

07:30 21.12.2021
© Sputnik / OsmatescoТелефон
Телефон - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Osmatesco
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ложные звонки о взрыве становятся все более частыми, что негативно сказывается на работе операторов экстренных служб.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. С начала этого года в Молдове задокументировано 33 случая сообщений о бомбе. Все они оказались ложными, за исключением некоторых, когда граждане звонили по номеру 112, обнаружив опасные снаряды. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Единой национальной службы экстренного вызова 112 Ана Карпович.

"За последние два месяца было зарегистрировано пять обращений по поводу минирования государственных учреждений. Обычно апелляции поступают от людей, которые хотят помешать деятельности судов секторов Центр и Буюканы муниципия Кишинев", - рассказала Карпович.

В таких ситуациях на место отправляются полиция, саперы, пожарные и врачи скорой помощи. Специалисты зря тратят время и силы вместо того, чтобы помочь тому, кто действительно нуждается в помощи.
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
13 декабря, 11:04
"Эти глупые шутки мобилизуют специальные службы экстренной помощи в режиме тревоги. В большинстве случаев звонки анонимны, и звонящие упоминают только, где находится предполагаемая бомба. К счастью, в этом году у нас не было ни одного звонка, который не был бы ложным", - рассказывает Карпович.
По ее словам, ложное сообщение о бомбе обходится госбюджету до 100 тысяч леев. По закону, виновным в таких нарушениях грозит штраф в размере более 42 тысяч леев или до двух лет лишения свободы.
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