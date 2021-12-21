https://ru.sputnik.md/20211221/toplivo-moldova-nare-tseny-47398266.html
Топливо в Молдове подешевело: НАРЭ публикует цены
Топливо в Молдове подешевело: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 22 декабря.
2021-12-21T11:47+0200
2021-12-21T11:47+0200
2021-12-21T11:52+0200
общество
в молдове
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цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 22 декабря.Так, 95-й бензин останется по прежней цене – 20,35 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на четыре бана – до 17,20 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Топливо в Молдове подешевело: НАРЭ публикует цены
11:47 21.12.2021 (обновлено: 11:52 21.12.2021)
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 22 декабря.
Так, 95-й бензин останется по прежней цене – 20,35 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на четыре бана – до 17,20 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен.