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Топливо в Молдове подешевело: НАРЭ публикует цены

Топливо в Молдове подешевело: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 22 декабря.

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 22 декабря.Так, 95-й бензин останется по прежней цене – 20,35 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на четыре бана – до 17,20 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.

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