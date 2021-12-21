https://ru.sputnik.md/20211221/v-sostav-vmf-rossii-voshli-atomnye-podlodki-knyaz-oleg-i-novosibirsk--47418280.html

В состав ВМФ России вошли атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск"

В состав ВМФ России вошли атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск"

По словам президента России, вооружение этих АПЛ является "грозной ударной силой".

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", передает РИА Новости.Как сообщили в Минобороны, старт церемонии дал президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны."Сегодня на атомных подводных лодках "Князь Олег" и "Новосибирск" поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", - сказал российский лидер.Владимир Путин выразил благодарность работникам "Севмаша", где были построены две АПЛ, назвав вооружение подлодок "грозной ударной силой". Президент России напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам."Князь Олег" и "Новосибирск" в ближайшее время пополнят состав Тихоокеанского флота, а также, по словам Путина, "заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане".Строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит и передаст флоту ещё пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М", - проинформировал президент России."Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", - добавил он.Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске, Путин наблюдал за ними по видеосвязи. На месте на "Князе Олеге" присутствовал замминистра обороны Алексей Криворучко, а на "Новосибирске" - главком ВМФ РФ Николай Евменов.Атомный подводный крейсер "Новосибирск" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Ясень-М" (885М, разработанного в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит"). Крейсер заложили 26 июля 2013 года, а из эллинга вывели 25 декабря 2019 года. Как и головная АПЛ серии "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями.В ракетоносцах этого проекта усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, используются модернизированные оборудование и материалы. "Новосибирск" успешно прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний.Атомный подводный крейсер "Князь Олег" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (955А, разработанного Санкт-Петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин"). Заложен 27 июля 2014 года, выведен из эллинга 16 июля 2020 года.В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.В рамках программы государственных испытаний крейсер выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтверждённым данным объективного контроля боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район.

https://ru.sputnik.md/20210725/putin---na-parade-v-chest-dnya-vmf-u-rossii-est-vse-dlya-zaschity-strany-43139538.html

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