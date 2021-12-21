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https://ru.sputnik.md/20211221/vladimiru-plakhotnyuku-predyavili-novoe-obvinenie-47407975.html
Владимиру Плахотнюку предъявили новое обвинение
Владимиру Плахотнюку предъявили новое обвинение
Новое обвинение Владимиру Плахотнюку по делу о превышении должностных полномочий и подделке документов, совершенных в июне 2019 года.
2021-12-21T16:15+0200
2021-12-21T16:15+0200
владимир плахотнюк
розыск
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выдвинула новое обвинение против Владимира Плахотнюка, а также объявила в розыск депутата парламента десятого созыва и требует его ареста. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры. СМИ сообщается, что речь идет об экс-депутате Демпартии Константине Ботнаре.Их обвиняют в превышении служебных обязанностей и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.Таким образом, документы были заполнены в отсутствие заявителей путем подделки их заявлений, без их подписи и без снятия отпечатков пальцев или фотографирования. Более того, в тот же день обвиняемым были выданы документы, удостоверяющие личность, сообщают в прокуратуре.Так как подсудимые скрываются от сотрудников правоохранительных органов, прокуратура объявила их в розыск, а в отношении приближенного Владимира Плахотнюка ходатайство было запрошено заочно.Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года.Плахотнюк был заочно объявлен в розыск после того, как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах.Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.
https://ru.sputnik.md/20211117/ugolovnoe-delo-nelegalnom-obogaschenii-plakhotnyuka-peredano-prokuraturu-46483948.html
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Евгений Чебан
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владимир плахотнюк, розыск, в молдове

Владимиру Плахотнюку предъявили новое обвинение

16:15 21.12.2021
© today.mdВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© today.md
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Евгений Чебан
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Новое обвинение предъявлено Владимиру Плахотнюку по делу о превышении должностных полномочий и подделке документов, совершенных в июне 2019 года.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выдвинула новое обвинение против Владимира Плахотнюка, а также объявила в розыск депутата парламента десятого созыва и требует его ареста. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры. СМИ сообщается, что речь идет об экс-депутате Демпартии Константине Ботнаре.
Их обвиняют в превышении служебных обязанностей и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.

"В частности, по указанию гражданина Плахотнюка, ставший его соучастником депутат использовал свои полномочия, обусловленные его социальным положением на тот момент, для получения удостоверений личности и паспортов, в нарушение положений закона, для лиц из окружения Владимира Плахотнюка", - говорится в сообщении.

Таким образом, документы были заполнены в отсутствие заявителей путем подделки их заявлений, без их подписи и без снятия отпечатков пальцев или фотографирования. Более того, в тот же день обвиняемым были выданы документы, удостоверяющие личность, сообщают в прокуратуре.
Так как подсудимые скрываются от сотрудников правоохранительных органов, прокуратура объявила их в розыск, а в отношении приближенного Владимира Плахотнюка ходатайство было запрошено заочно.
Владимир Плахотнюк - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Общество
Уголовное дело о нелегальном обогащении Плахотнюка передано в прокуратуру
17 ноября, 14:56
Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года.
Плахотнюк был заочно объявлен в розыск после того, как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах.
Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.
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