https://ru.sputnik.md/20211221/vladimiru-plakhotnyuku-predyavili-novoe-obvinenie-47407975.html

Владимиру Плахотнюку предъявили новое обвинение

Владимиру Плахотнюку предъявили новое обвинение

Новое обвинение Владимиру Плахотнюку по делу о превышении должностных полномочий и подделке документов, совершенных в июне 2019 года.

2021-12-21T16:15+0200

2021-12-21T16:15+0200

2021-12-21T16:15+0200

владимир плахотнюк

розыск

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выдвинула новое обвинение против Владимира Плахотнюка, а также объявила в розыск депутата парламента десятого созыва и требует его ареста. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры. СМИ сообщается, что речь идет об экс-депутате Демпартии Константине Ботнаре.Их обвиняют в превышении служебных обязанностей и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.Таким образом, документы были заполнены в отсутствие заявителей путем подделки их заявлений, без их подписи и без снятия отпечатков пальцев или фотографирования. Более того, в тот же день обвиняемым были выданы документы, удостоверяющие личность, сообщают в прокуратуре.Так как подсудимые скрываются от сотрудников правоохранительных органов, прокуратура объявила их в розыск, а в отношении приближенного Владимира Плахотнюка ходатайство было запрошено заочно.Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года.Плахотнюк был заочно объявлен в розыск после того, как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах.Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.

https://ru.sputnik.md/20211117/ugolovnoe-delo-nelegalnom-obogaschenii-plakhotnyuka-peredano-prokuraturu-46483948.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

владимир плахотнюк, розыск, в молдове