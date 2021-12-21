https://ru.sputnik.md/20211221/vnimanie-na-dorogakh-politsiya-rekomenduet-voditelyam-uchityvat-pogodnye-usloviya-47416152.html
Внимание на дорогах: полиция рекомендует водителям учитывать погодные условия
Внимание на дорогах: полиция рекомендует водителям учитывать погодные условия
Первый снег выпал практически по всей Молдове - и сразу прибавил забот не только дорожным службам, но и полиции.
2021-12-21T23:30+0200
2021-12-21T23:30+0200
2021-12-21T23:30+0200
новости кишинева
в молдове
дороги
снег
гололед
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Выпавший в Кишиневе первый снег хотя и был небольшим, но на дорожное движение повлиял. Проезжая часть практически сразу же покрылась слоем наледи.Мэр кишинева Ион Чебан опубликовал в социальных сетях сообщение, что в городе полным ходом идет обработка дорог противогололедным материалом.Главный инспекторат по ЧС, со своей стороны, поспешил опубликовать некоторые рекомендации для водителей. Отметим, что с аналогичными рекомендациями к автолюбителям обратились сотрудники милиции Приднестровья. Так, сложная ситуация сложилась в Григориопольском районе, где из-за метели даже пришлось перекрыть объездную трассу.По прогнозам синоптиков, в среду, 22 декабря, погода будет морозной, но без осадков.
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, дороги, снег, гололед
Внимание на дорогах: полиция рекомендует водителям учитывать погодные условия
Первый снег выпал практически по всей Молдове - и сразу прибавил забот не только дорожным службам, но и полиции.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Выпавший в Кишиневе первый снег хотя и был небольшим, но на дорожное движение повлиял. Проезжая часть практически сразу же покрылась слоем наледи.
Мэр кишинева Ион Чебан опубликовал в социальных сетях сообщение, что в городе полным ходом идет обработка дорог противогололедным материалом.
"Искренне благодарю Генеральный инспекторат полиции за участие в этом процессе", - отметил мэр.
Главный инспекторат по ЧС, со своей стороны, поспешил опубликовать некоторые рекомендации для водителей.
Обязательно "переобуть" автомобиль в зимние шины.
В пути соблюдать дистанцию.
Избегать рискованных и непродуманных маневров на дороге.
Отметим, что с аналогичными рекомендациями к автолюбителям обратились сотрудники милиции Приднестровья. Так, сложная ситуация сложилась в Григориопольском районе, где из-за метели даже пришлось перекрыть объездную трассу.
По прогнозам синоптиков, в среду, 22 декабря, погода будет морозной, но без осадков.