https://ru.sputnik.md/20211221/vybory-kovid-i-razvitie-regiona-chem-v-gagauzii-zapomnitsya-2021-god-47407071.html

Выборы, ковид и развитие региона: чем в Гагаузии запомнится 2021 год

Выборы, ковид и развитие региона: чем в Гагаузии запомнится 2021 год

Уходящий год выдался сложным, но продуктивным для экономики автономии. Богатым он оказался и на политические события.

2021-12-21T22:28+0200

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КОМРАТ, 20 дек - Sputnik, Максим Топал. Одним из главных политических событий уходящего года для Гагаузии стало резкое ухудшение отношений между президентом Республики Молдова Майей Санду и башканом АТО Гагаузия Ириной Влах. Началось все с того, что еще в прошлом году главу Гагаузии не пригласили на церемонию инаугурации Майи Санду. Затем башкана еще и исключили из Высшего совета безопасности страны.Отношения Ирины Влах и Майи СандуЗа год своей работы президент так ни разу с официальным визитом автономию не посетила и с властями региона не встретилась. Однако визит в Гагаузию глава государства совершила в июле этого года, но лишь для того, чтобы встретиться с группой примаров. Башкан Ирина Влах и тогдашний председатель Народного собрания Владимир Кысса все же приехали в Чадыр-Лунгу, чтобы приветствовать президента, но этот жест доброй воли остался незамеченным.Свою первую и единственную официальную встречу политики провели лишь в середине декабря в Кишиневе, куда Ирина Влах приехала во главе делегации членов возглавляемого ею Исполнительного комитета Гагаузии. Обе стороны сдержано описали итоги проведенной встречи.Майя Санду заявила, что выступает за "конструктивный диалог" с региональными властями Гагаузии и за изучение школьниками из региона гагаузского и румынского языков с тем, чтобы они могли лучше "интегрироваться в общество". А Ирина Влах отметила, что на встрече обсуждались "вопросы социально-экономического развития АТО Гагаузия" и "проблемы, с которыми сталкиваются власти АТО Гагаузия".Реформа прокуратурыОдним из показателей отношения центральной власти к Гагаузии стали скандальные поправки в закон о прокуратуре, которые внимательно изучить пришлось даже Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия). Среди законодательных изменений – исключение из состава Высшего совета прокуроров Молдовы прокурора Гагаузии, а также генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло – тоже гагауза по национальности. Сам Стояногло назвал себя "жертвой мести" Майи Санду и созданной ей Партии "Действие и солидарность" (PAS).Стояногло уверен, что настоящей целью реформирования закона о прокуратуре была идея его отстранения от руководства генеральной прокуратурой страны. В этом году на Стояногло было открыто шесть уголовных дел, но ни по одному приговор озвучен не был. После того как под прицелом камер люди в масках вывели Стояногло из здания Генпрокуратуры, его поместили в пенитенциарное учреждение в Кишиневе. Спустя некоторое время суд перевел Стояногло под домашний арест, а затем и вовсе освободил под судебный контроль. Точку в этом деле еще не поставили. Каждый его этап проходил на фоне протестов, которые устраивали у здания суда жители Гагаузии.Выборы Народного Собрания ГагаузииЕще одна скандальная тема связана с выборами депутатов Народного собрания Гагаузии седьмого созыва. Предыдущий состав в начале года несколько раз переносил дату выборов. Когда же весной началась избирательная кампания, ее пришлось остановить в самом ее разгаре. Причиной тому стало введение парламентом чрезвычайного положения из-за быстрого распространения коронавируса - в этот период проведение выборов, согласно законодательства, запрещено.Затем выборы назначили на сентябрь. Кампанию провели – в этот период роста числа случаев заболеваний коронавирусом в Гагаузии зафиксировано не было.В результате были избраны 35 депутатов НСГ, а учредительное заседание назначили на 12 ноября. С тех пор депутаты собирались для того, чтобы избрать председателя законодательного органа восемь раз. Но эти встречи так и не закончились ничем – председатель, его заместители, состав президиума и постоянных комиссий до сих пор не избраны.Более того, поскольку рабочие органы местного парламента не сформированы, депутаты так и не приступили к обсуждению проекта бюджета Гагаузии на 2022 год. Конфликты депутатских групп даже заставили депутатов начать говорить о возможности самороспуска НСГ.Рост экономических показателейНесмотря на сложную политическую обстановку, экономическая ситуация в этом году оказалась лучше, чем в первый год пандемии Covid-19. В январе-сентябре 2021 года промышленными предприятиями Гагаузии было произведено продукции, работ и услуг на сумму 1 287 018,7 тыс. леев, что больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года на 10,6%.В 4,6 раза выше прошлогодних показателей и стоимость валовой продукции сельского хозяйства (2 471,9 млн. леев). Рост в размере 38,5% продемонстрировал и внешнеторговый оборот Гагаузии (908,7 млн. леев), достигнувший планки в 3 269,7 млн. леев. По расчетам специалистов, в следующем году бюджет Гагаузии составит более 1,1 млрд. леев.Инфраструктурные проекты2021 год прошел под знаком строительства автотрасс и подъездных дорог к населенным пунктам. Так, идут работы по строительству объездной дороги в Комрате (готовность проекта составляет 75%), и десятка километров новой дороги из Комрата в Вулканешты (90%). Велись работы по строительству асфальтированных подъездных дорог к селам Джолтай и Котовское. В ряде сел велся ремонт Домов культуры, строились местные дороги, проводилось освещение и работы по газификации.В Комрате при иностранной финансовой помощи реализуются работы по возведению учебных заведений. Так, недавно стартовал проект строительства Индустриального колледжа, миссия которого заключается в том, чтобы стать фабрикой инженерных кадров. На 80% готово и новое здание для молдавского лицея имени Михая Еминеску.Помимо этого, на 95% построен современный стадион в столице автономии. А в Чадыр-Лунге несколько дней назад открыли обновленный Зал бокса.Чемпионов стало большеГагаузская спортсменка по тяжелой атлетике Елена Кыльчик взяла "серебро" на Чемпионате Европы среди взрослых, который состоялся в апреле в Москве. А на Олимпийских играх, где она дебютировала, Кыльчик заняла восьмое место. Второе место, но уже на Чемпионате Европы по вольной борьбе, занял и Николай Грахмез. Затем он выступил на Чемпионате мира, где ему удалось стать бронзовым призером.Бронзовых медалей на Чемпионате Европы по самбо добились Дарья Влах и Даниил Захария. Чемпионат мира по самбо в Греции принес Гагаузии серебро. Завоевал его Александр Неду.А воспитанник Регионального спортивного лицея Комрата Илья Аргату завоевал бронзовую медаль молодёжного Чемпионата Европы в Черногории.В этом году Гагаузия отмечает свое 27-летие. В 1994 году, 23 декабря, парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагауз Ери, поставив точку в четырехлетнем противостоянии Кишинева и Комрата. Тогда непризнанная мировым сообществом Гагаузская Республика прекратила свое существование и регион мирным путем вошел в состав Республики Молдова.

https://ru.sputnik.md/20210210/bolshaya-oshibka-Irina-vlakh-o-deystviyakh-mayi-sandu-po-otnosheniyu-k-gagauzii-33566019.html

https://ru.sputnik.md/20211013/tsentrizbirkom-gagauzia-vybori-narodnoe-sobranie-45484058.html

https://ru.sputnik.md/20210823/v-gagauzii-podveli-itogi-uborochnoy-urozhay-rekordnyy-44161766.html

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