https://ru.sputnik.md/20211221/yadernoe-oruzhie-v-belarusi-iskandery-tsirkony-ili-sarmaty-47412573.html

Ядерное оружие в Беларуси: "Искандеры", "Цирконы" или "Сарматы"?

Ядерное оружие в Беларуси: "Искандеры", "Цирконы" или "Сарматы"?

О возможности размещения в Белоруссии стратегического оружия России заявили президент страны Александр Лукашенко и министр иностранных дел республики Владимир Макей.

2021-12-21T23:00+0200

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Минск и Москву объединяют общие интересы безопасности, инструменты экономического развития и военного строительства. При этом Беларусь сохранила инфраструктуру для размещения и эксплуатации стратегического оружия, а Россия не исключает возвращения республики в "ядерный клуб".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 20 декабря допустил "самые разные варианты" размещения российского ядерного оружия в Беларуси для "балансирования" ситуации, если НАТО разместит ядерное оружие близ границ Союзного государства.Ранее о вероятности размещения стратегического оружия РФ на белорусской земле заявили президент РБ Александр Лукашенко и министр иностранных дел республики Владимир Макей. На Западе понимают, что это не фигуры речи, и заметно нервничают.Президент Польши Анджей Дуда считает, что "решительная позиция США и НАТО" способна предотвратить появление ядерного оружия на территории Беларуси. Гипертрофированное самомнение представителя группы "афганских неудачников" может вызвать лишь улыбку – Вашингтон и Брюссель российским оружием не распоряжаются. Военно-политический вес Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина) в Европе стремится к нулю.Появление ядерного оружия США "к востоку от Германии", то есть в Польше, вызовет оперативное перенацеливание российских ракет и размещение стартовых позиций западнее белорусского Бреста. Для сокращения подлетного времени боеголовок до центров принятия решений альянса.Соединенные Штаты и НАТО в Восточной Европе сами себя загнали в ситуацию цугцванга – теперь любой ход ведет к ухудшению позиции и неизбежному проигрышу партии. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 20 декабря заявил, что дальнейшее "наступление НАТО" вызовет "военно-технический и военный ответ России". Беларусь тоже готовится "рубить фигуры".И все же, насколько оправданно развертывание российского ядерного оружия на белорусской территории – стратегически, тактически, технологически?Вероятное и неочевидноеРоссия выступает за мирное решение международных проблем. Для укрепления глобальной безопасности 17 декабря Москва предложила Вашингтону (ибо НАТО – лишь инструмент США, - принципиально новые правила игры, систему юридически обязывающих взаимных обязательств – проекты договоров о гарантиях безопасности.Президент РФ Владимир Путин 21 декабря повторил на коллегии Минобороны, что Россия не желает кровопролития и намерена решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.Если у Белого дома хватит политической мудрости, войска Пентагона и его союзников в Европе не пострадают. В противном случае начнется реализация Москвой и Минском "самых разных вариантов", включая ракетно-ядерные. Логично предположить, что "меч возмездия" будет соответствовать масштабу угроз.Летные испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" "по полному циклу" начнутся в январе. Новый комплекс заступит на боевое дежурство в конце 2022 года (заменит в РВСН тяжелые ракеты "Воевода").МБР с гиперзвуковыми блоками типа Ю-71 можно использовать как высокоточное неядерное оружие. При скорости в атмосфере около 15 Махов (7 км/сек.) кинетическая энергия блока обеспечивает разрушения, характерные для ядерного удара, только без радиации.Огромное преимущество гиперзвуковых маневрирующих боеголовок – способность очень точно корректировать траекторию, влетать "в форточку" объектов (центров принятия решений) за тысячи километров от места старта. Великобритания уже впадает в отчаяние. Однако 200-тонные МБР "Сармат" дальностью до 18000 км для Беларуси видятся чрезмерными. Таким ракетам удобнее и безопаснее стартовать из Сибири.Гиперзвуковая ракета "Циркон" преодолевает более 1000 км за шесть минут, с маневрированием в плотных слоях атмосферы (за счет тяги собственного двигателя, без выхода в космос). Крылатые "Цирконы" унифицированы для высокоточного поражения сухопутных и морских целей, а главное – в России разрабатывают вариант наземного базирования. Такая ракета из Брестской области могла бы очень быстро долететь до Брюсселя, а до Варшавы – 160 км – одна минута полета. "Циркон" появится в войсках РФ в 2022 году, и гиперзвуковые перспективы Беларуси становятся определеннее.Еще более реалистичным выглядит размещение на белорусской территории российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" (дальностью 500 км), гарантирующих сокрушительный гиперзвуковой (6 Махов) ответ агрессивным европейским соседям. Рассредоточенные в приграничной зоне Брестской и Гродненской областей "Искандеры" могли бы очень эффективно парировать натовское "сдерживание", и возвращать "партнеров" в реальность многополярного мира.Что касается ядерного оснащения гиперзвуковых боеголовок, Беларусь имеет столько же прав на размещение и применение тактического термоядерного оружия, сколько безъядерные Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. В упомянутых странах Соединенные Штаты хранят около 200 водородных бомб типа В61 общей мощностью 18 мегатонн (900 Хиросим), в постоянной готовности к применению этого оружия превентивно, то есть первыми.Издание Military Watch констатирует: "США нацелены на Беларусь для интенсивной разведки, Россия развертывает ядерные бомбардировщики, чтобы охранять союзника". Увеличилась интенсивность полетов разведки и стратегической авиации США в воздушном пространстве Польши, вблизи государственной границы Беларуси. Там же присутствуют 4000 американских военнослужащих, а новое соглашение Вашингтона и Варшавы позволяет разместить на польской территории 20 тысяч бойцов Пентагона. Планируемые Польшей в 2021 – 2035 годах закупки американского оружия на 133 млрд долларов также угрожают Беларуси.Минск готов жестко ответить на размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Восточной Европе. Союз Беларуси с Россией обещает "партнерам" много сюрпризов, главный из которых – гарантированное уничтожение агрессоров, применивших хотя бы одну тактическую ядерную бомбу.Напомню, высокотехнологичная ядерная триада РФ обеспечивает высокую живучесть 6255 специальных боеголовок. В ходе все более вероятной российско-белорусской операции принуждения агрессора к миру длительное сопротивление окажется бессмысленным.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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