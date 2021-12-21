https://ru.sputnik.md/20211221/zelenyy-koridor-razdora-gavrilita-ceban-obmenyalis-replikami-47417100.html
"Зеленый коридор" раздора: Гаврилица и Чебан обменялись репликами
"Зеленый коридор" раздора: Гаврилица и Чебан обменялись репликами
Ион Чебан и Наталья Гаврлица вступили в полемику.
2021-12-21T20:03+0200
2021-12-21T20:03+0200
2021-12-21T20:03+0200
общество
в молдове
ион чебан
молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан считает информацию о "зеленых коридорах" в Кишиневе общедоступной, а никак не государственной тайной. Такое заявление он сделал в ответ на слова премьер-министра Натальи Гаврилицы, которая посоветовала Чебану "быть осторожнее с разглашением такой информации". "Центральным властям следовало бы делать свою работу на благо граждан, а не переживать по поводу публикации данных об их собственном привилегированном передвижении по городу", - написал Чебан на своей странице в социальных сетях. По словам мэра, ранее он запросил данные и оказалось, что таких запросов о предоставлении "зеленого коридора" было до 80 в день. Чебан полагает, что центральные власти в вопросах информации, представляющей общественный интерес, "ввели принцип тотальной непрозрачности".Ранее Гаврилица прокомментировала обвинения примара в адрес правительства в связи с частыми запросами чиновников о предоставлении "зеленых коридоров" для их автомобилей, чтобы проехать без пробок. По мнению премьера, эта информация является секретной. Также Гаврилица отметила, что такие запросы делаются Генеральным инспекторатом полиции, чтобы разрядить транспортный поток. Первое заявление о "зеленых коридорах" Чебан сделал 14 декабря на брифинге. Примар рассказал, что пробки в городе формируются из-за того, что многие государственные чиновники и официальные лица ежедневно запрашивают "зеленый коридор" для поездок по Кишиневу. Мэр сообщил, что примэрия официально потребовала запретить эти запросы, чтобы не создавать заторы.
https://ru.sputnik.md/20211215/slova-mer-kishinev-vitse-premer-spynu-nazvali-drug-druga-47260461.html
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в молдове, ион чебан, молдова, наталья гаврилица
"Зеленый коридор" раздора: Гаврилица и Чебан обменялись репликами
Мэр Кишинева и премьер-министр Молдовы вступили в полемику по неожиданному, на первый взгляд, вопросу.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан считает информацию о "зеленых коридорах" в Кишиневе общедоступной, а никак не государственной тайной. Такое заявление он сделал в ответ на слова премьер-министра Натальи Гаврилицы, которая посоветовала Чебану "быть осторожнее с разглашением такой информации".
"Центральным властям следовало бы делать свою работу на благо граждан, а не переживать по поводу публикации данных об их собственном привилегированном передвижении по городу", - написал Чебан на своей странице в социальных сетях.
По словам мэра, ранее он запросил данные и оказалось, что таких запросов о предоставлении "зеленого коридора" было до 80 в день.
"Считаю, что им (чиновникам, - прим. ред.) должно быть стыдно за это. Они не более привилегированы, чем другие. Нынешние правители говорили раньше, что откажутся от таких "льгот". Если бы власти ездили на работу как все остальные граждане и вместе с ними стояли бы в пробках, то они бы лучше понимали проблемы жителей Молдовы", - уточнил градоначальник.
Чебан полагает, что центральные власти в вопросах информации, представляющей общественный интерес, "ввели принцип тотальной непрозрачности".
Ранее Гаврилица прокомментировала обвинения примара в адрес правительства в связи с частыми запросами чиновников о предоставлении "зеленых коридоров" для их автомобилей, чтобы проехать без пробок.
По мнению премьера, эта информация является секретной. Также Гаврилица отметила, что такие запросы делаются Генеральным инспекторатом полиции, чтобы разрядить транспортный поток.
"Важный вопрос, который нужно задать примару, как такие данные попадают в общественное пространство, каков режим этих данных? Есть информация, представляющая общественный интерес, но есть и информация, связанная с надлежащим функционированием государственных учреждений, и примар должен быть осторожен с раскрытием таких данных", - заявила Гаврилица.
Первое заявление о "зеленых коридорах" Чебан сделал 14 декабря на брифинге. Примар рассказал, что пробки в городе формируются из-за того, что многие государственные чиновники и официальные лица ежедневно запрашивают "зеленый коридор" для поездок по Кишиневу. Мэр сообщил, что примэрия официально потребовала запретить эти запросы, чтобы не создавать заторы.