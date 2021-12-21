https://ru.sputnik.md/20211221/zimnie-traditsii-moldovy-pokazali-v-tavricheskom-dvortse-peterburga-47418818.html
Зимние традиции Молдовы показали в Таврическом дворце Петербурга
Зимние традиции Молдовы показали в Таврическом дворце Петербурга
Прием в Таврическом дворце был посвящен 30-летию Парламента Республики Молдова.
2021-12-21T21:03+0200
2021-12-21T21:03+0200
2021-12-21T21:03+0200
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. В Санкт-Петербурге в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоялся прием, представляющий зимние традиции Молдовы.Открыл прием в Таврическом дворце заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Молдова Ион Липчиу.Генеральный секретарь Совета Дмитрий Кобицкий высоко оценил значимость проведения в Таврическом дворце мероприятий, посвященных культурному своеобразию народов стран СНГ.Исполняющий обязанности посла Республики Молдова в Российской Федерации Серджиу Гончаренко, в свою очередь, подтвердил намерение властей страны развивать прагматичное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках СНГ. А также пригласил пригласил гостей праздника "открыть Республику Молдова через ее традиции, искусство, но особо — через ее гостеприимных людей".Мероприятие продолжилось колоритными музыкальными и танцевальными номерами молдавских артистов. В Купольном зале Таврического дворца была развернута выставка предметов народного искусства, а также организована инсценировка посиделок — одной из народных традиций Молдовы, включающей танцы, песни и изготовление плацинд.
https://ru.sputnik.md/20210827/yubiley-nezavisimosti-moldovy-otprazdnovali-v-tavricheskom-dvortse-44308022.html
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россия, молдова, прием, парламент, миссия межпарламентской ассамблеи (мпа) государств-участников снг
Зимние традиции Молдовы показали в Таврическом дворце Петербурга
Мероприятие было посвящено 30-летию Парламента Республики Молдова.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. В Санкт-Петербурге в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоялся прием, представляющий зимние традиции Молдовы.
Открыл прием в Таврическом дворце заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Молдова Ион Липчиу.
Генеральный секретарь Совета Дмитрий Кобицкий высоко оценил значимость проведения в Таврическом дворце мероприятий, посвященных культурному своеобразию народов стран СНГ.
"Подобные праздники стали уже славной традицией Межпарламентской ассамблеи. И сегодня я хочу особо отметить активное участие парламентариев Республики Молдова в деятельности МПА СНГ", - заявил Кобицкий.
Исполняющий обязанности посла Республики Молдова в Российской Федерации Серджиу Гончаренко, в свою очередь, подтвердил намерение властей страны развивать прагматичное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках СНГ. А также пригласил пригласил гостей праздника "открыть Республику Молдова через ее традиции, искусство, но особо — через ее гостеприимных людей".
Мероприятие продолжилось колоритными музыкальными и танцевальными номерами молдавских артистов. В Купольном зале Таврического дворца была развернута выставка предметов народного искусства, а также организована инсценировка посиделок — одной из народных традиций Молдовы, включающей танцы, песни и изготовление плацинд.