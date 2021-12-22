https://ru.sputnik.md/20211222/agrarnoe-khozyaystvo-moldova-47364298.html
Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами
Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами
Эксперт - о том, почему аграрная отрасль в Молдове пришла в упадок, люди уезжают из регионов, а села исчезают с карты страны.
2021-12-22T09:00+0200
2021-12-22T09:00+0200
2021-12-22T09:10+0200
радио
аграрии
молдова
сельское хозяйство
кризис
села
исчезновение
александр слусарь
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Слусарь: сельское хозяйство Молдовы окончательно гибнет
Слусарь: сельское хозяйство Молдовы окончательно гибнет
Несмотря на то, что в 2021 году в республике был собран довольно хороший урожай, ведение фермерского хозяйства в республике продолжает быть невыгодным, а многие производители вынуждены были просто выбрасывать десятки тонн фруктов на обочины дорог, будучи не в состоянии их реализовать, вырубали сады из-за их нерентабельности.Почему в сельскохозяйственной отрасли республики наблюдается такой глубокий кризис? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области сельского хозяйства, вице-председатель партии "Достоинство и правда" Александр Слусарь.По мнению Слусаря, власть сегодня должна обратить внимание на спасение молдавских сел, сделать акцент на развитии и поддержке мелких и средних фермерских хозяйств. Нынешняя модель землепользования в Молдове предполагает работу огромных агрохолдингов, в аренде или собственности у которых – десятки тысяч гектаров земли, а вопросы сохранения сел и регионов страны их мало волнуют.Слусарь напомнил: в селах Молдовы у людей практически нет работы, субсидии от государства получают лишь избранные аграрии. По мнению политика, сегодня на государственном уровне следует в срочном порядке разработать и внедрить программу по развитию сел, чтобы они окончательно не исчезли. "Нужны серьезные финансовые вливания в отрасль сельского хозяйства, на поддержку малых и средних фермеров, а агрохолдинги вообще должны быть лишены такой помощи", – уточнил эксперт.Он также отметил, что нужно бороться с монополистами на сельскохозяйственном рынке страны и разработать долгосрочную программу по развитию инфраструктуры в регионах Молдовы.
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аграрии, молдова, сельское хозяйство, кризис, села, исчезновение, аудио, александр слусарь
Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами
09:00 22.12.2021 (обновлено: 09:10 22.12.2021)
Собеседник студии Sputnik Молдова объяснил, почему аграрная отрасль в Молдове пришла в тотальный упадок, люди уезжают из регионов, а села исчезают с карты страны.
Несмотря на то, что в 2021 году в республике был собран довольно хороший урожай, ведение фермерского хозяйства в республике продолжает быть невыгодным, а многие производители вынуждены были просто выбрасывать десятки тонн фруктов на обочины дорог, будучи не в состоянии их реализовать, вырубали сады из-за их нерентабельности.
Почему в сельскохозяйственной отрасли республики наблюдается такой глубокий кризис? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дал эксперт в области сельского хозяйства, вице-председатель партии "Достоинство и правда" Александр Слусарь.
"Сельское хозяйство республики – основная отрасль, которая поддерживает жизнь в регионах. Оно сейчас гибнет, а вслед за ним исчезают и села. Это происходит потому, что по сей день у правительства нет никакой стратегии по развитию этого сектора", – сказал собеседник.
По мнению Слусаря, власть сегодня должна обратить внимание на спасение молдавских сел, сделать акцент на развитии и поддержке мелких и средних фермерских хозяйств. Нынешняя модель землепользования в Молдове предполагает работу огромных агрохолдингов, в аренде или собственности у которых – десятки тысяч гектаров земли, а вопросы сохранения сел и регионов страны их мало волнуют.
"Их интересует только пахотная земля, крупные холдинги приходят со своей техникой, со своими трактористами, что происходит в селах, их не интересует. Вся продукция из регионов вывозится, а прибыль от реализации продукции большинство владельцев холдингов перечисляют в офшоры", – добавил собеседник.
Слусарь напомнил: в селах Молдовы у людей практически нет работы, субсидии от государства получают лишь избранные аграрии. По мнению политика, сегодня на государственном уровне следует в срочном порядке разработать и внедрить программу по развитию сел, чтобы они окончательно не исчезли.
"Нужны серьезные финансовые вливания в отрасль сельского хозяйства, на поддержку малых и средних фермеров, а агрохолдинги вообще должны быть лишены такой помощи", – уточнил эксперт.
Он также отметил, что нужно бороться с монополистами на сельскохозяйственном рынке страны и разработать долгосрочную программу по развитию инфраструктуры в регионах Молдовы.