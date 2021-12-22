https://ru.sputnik.md/20211222/agrarnoe-khozyaystvo-moldova-47364298.html

Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами

Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами

Эксперт - о том, почему аграрная отрасль в Молдове пришла в упадок, люди уезжают из регионов, а села исчезают с карты страны.

2021-12-22T09:00+0200

2021-12-22T09:00+0200

2021-12-22T09:10+0200

радио

аграрии

молдова

сельское хозяйство

кризис

села

исчезновение

александр слусарь

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Слусарь: сельское хозяйство Молдовы окончательно гибнет Слусарь: сельское хозяйство Молдовы окончательно гибнет

Несмотря на то, что в 2021 году в республике был собран довольно хороший урожай, ведение фермерского хозяйства в республике продолжает быть невыгодным, а многие производители вынуждены были просто выбрасывать десятки тонн фруктов на обочины дорог, будучи не в состоянии их реализовать, вырубали сады из-за их нерентабельности.Почему в сельскохозяйственной отрасли республики наблюдается такой глубокий кризис? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области сельского хозяйства, вице-председатель партии "Достоинство и правда" Александр Слусарь.По мнению Слусаря, власть сегодня должна обратить внимание на спасение молдавских сел, сделать акцент на развитии и поддержке мелких и средних фермерских хозяйств. Нынешняя модель землепользования в Молдове предполагает работу огромных агрохолдингов, в аренде или собственности у которых – десятки тысяч гектаров земли, а вопросы сохранения сел и регионов страны их мало волнуют.Слусарь напомнил: в селах Молдовы у людей практически нет работы, субсидии от государства получают лишь избранные аграрии. По мнению политика, сегодня на государственном уровне следует в срочном порядке разработать и внедрить программу по развитию сел, чтобы они окончательно не исчезли. "Нужны серьезные финансовые вливания в отрасль сельского хозяйства, на поддержку малых и средних фермеров, а агрохолдинги вообще должны быть лишены такой помощи", – уточнил эксперт.Он также отметил, что нужно бороться с монополистами на сельскохозяйственном рынке страны и разработать долгосрочную программу по развитию инфраструктуры в регионах Молдовы.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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аграрии, молдова, сельское хозяйство, кризис, села, исчезновение, аудио, александр слусарь