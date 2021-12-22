https://ru.sputnik.md/20211222/atmosferu-skazki-podaril-uchaschimsya-iz-gagauzii-russkiy-dom-47443085.html

Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове

Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове

Театральное представление сорвало овации юных зрителей.

2021-12-22T18:22+0200

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КОМРАТ, 22 дек - Sputnik, Максим Топал. Общение с Дедом Морозом и увлекательное кукольное представление создали для учащихся гимназии имени Михаила Танасогло села Кирсово атмосферу настоящего волшебства. Новогодний сюрприз детям преподнесли "Русский дом в Кишиневе" и посольство России в Молдове.Куратор российского представительства Виктор Костецкий отметил, что в Кирсово сегодня привезли "сказку, в которой были задействованы не только актеры, но и все ребята, наши зрители".Спектакль погрузил детей в мир сказки и подарил им хорошее настроение. Юная публика встретила артистов бурными аплодисментами, что искренне тронуло гостей."Великолепно, мы очень благодарны. Дети - такие чуткие, такие отзывчивые, у них горят глаза, это очень здорово и приятно. Собственно, для того, чтобы у детей были такие лица, мы и служим. Дети - это ведь начало жизни, наше будущее. Чем счастливее наши дети, тем счастливее наша страна в будущем", - отметила актриса столичного кукольного театра "Ликурич" Ирина Бояркина.После спектакля детей ждал сладкий подарок от Деда Мороза.С праздничной постановкой артисты кукольного театра посещают детские сады, гимназии и реабилитационные центры по всей Республике Молдова. По словам организаторов, новогодняя акция для детей продлится до конца декабря.

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в молдове, россия, россотрудничество, гагаузия