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Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове
Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове
Театральное представление сорвало овации юных зрителей.
2021-12-22T18:22+0200
2021-12-22T18:22+0200
2021-12-22T18:25+0200
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КОМРАТ, 22 дек - Sputnik, Максим Топал. Общение с Дедом Морозом и увлекательное кукольное представление создали для учащихся гимназии имени Михаила Танасогло села Кирсово атмосферу настоящего волшебства. Новогодний сюрприз детям преподнесли "Русский дом в Кишиневе" и посольство России в Молдове.Куратор российского представительства Виктор Костецкий отметил, что в Кирсово сегодня привезли "сказку, в которой были задействованы не только актеры, но и все ребята, наши зрители".Спектакль погрузил детей в мир сказки и подарил им хорошее настроение. Юная публика встретила артистов бурными аплодисментами, что искренне тронуло гостей."Великолепно, мы очень благодарны. Дети - такие чуткие, такие отзывчивые, у них горят глаза, это очень здорово и приятно. Собственно, для того, чтобы у детей были такие лица, мы и служим. Дети - это ведь начало жизни, наше будущее. Чем счастливее наши дети, тем счастливее наша страна в будущем", - отметила актриса столичного кукольного театра "Ликурич" Ирина Бояркина.После спектакля детей ждал сладкий подарок от Деда Мороза.С праздничной постановкой артисты кукольного театра посещают детские сады, гимназии и реабилитационные центры по всей Республике Молдова. По словам организаторов, новогодняя акция для детей продлится до конца декабря.
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в молдове, россия, россотрудничество, гагаузия
Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове
18:22 22.12.2021 (обновлено: 18:25 22.12.2021)
Театральное представление сорвало овации юных зрителей.
КОМРАТ, 22 дек - Sputnik, Максим Топал. Общение с Дедом Морозом и увлекательное кукольное представление создали для учащихся гимназии имени Михаила Танасогло села Кирсово атмосферу настоящего волшебства. Новогодний сюрприз детям преподнесли "Русский дом в Кишиневе" и посольство России в Молдове.
Куратор российского представительства Виктор Костецкий отметил, что в Кирсово сегодня привезли "сказку, в которой были задействованы не только актеры, но и все ребята, наши зрители".
"Деткам из многих школ, которые обучаются на русском языке, учителям и их детям, которые изучают русский язык, русскую культуру в сочетании с родной гагаузской и молдавской культурой, мы решили преподнести подарок. Лучшим подарком для детей мы посчитали кукольный театр", - сказал Sputnik Молдова Виктор Костецкий.
Спектакль погрузил детей в мир сказки и подарил им хорошее настроение. Юная публика встретила артистов бурными аплодисментами, что искренне тронуло гостей.
"Великолепно, мы очень благодарны. Дети - такие чуткие, такие отзывчивые, у них горят глаза, это очень здорово и приятно. Собственно, для того, чтобы у детей были такие лица, мы и служим. Дети - это ведь начало жизни, наше будущее. Чем счастливее наши дети, тем счастливее наша страна в будущем", - отметила актриса столичного кукольного театра "Ликурич" Ирина Бояркина.
После спектакля детей ждал сладкий подарок от Деда Мороза.
С праздничной постановкой артисты кукольного театра посещают детские сады, гимназии и реабилитационные центры по всей Республике Молдова. По словам организаторов, новогодняя акция для детей продлится до конца декабря.