Биография Лилиана Дария
13:28 22.12.2021 (обновлено: 13:42 22.12.2021)
© Photo : PUBLIC DOMAINLilian Darii
© Photo : PUBLIC DOMAIN
Лилиан Дарий родился 6 октября 1970 года в селе Негурень района Теленешть.
Образование:
1987-1993 - учился в Государственном университете Молдовы на факультете математики и кибернетики;
1995-1997 - получал образование на факультете международных отношений в Академии публичной администрации;
1997-1998 - учился в Институте философии, социологии и права при Академии наук Молдовы (получил степень доктора).
Профессиональная деятельность:
август- декабрь 1998 - третий секретарь Управления европейской безопасности и военно-политических проблем в Министерстве иностранных дел Молдовы;
январь-март 1999 - член Миссии ОБСЕ в Косово;
1999-2000 - третий секретарь Управления европейской интеграции, в отделе Совета Европы в МИД;
2000 - 2001 - политический советник в группе содействия ОБСЕ в Чечне, РФ;
2001 - 2003 - заместитель руководителя группы содействия ОБСЕ в Чечне, РФ;
2003 - 2004 - первый секретарь Управления европейской интеграции/Управления международной безопасности в МИД;
2004 - 2008 - политический советник Центра ОБСЕ в Бишкеке, Кыргызстан;
2008-2011 - заместитель главы Центра ОБСЕ в Бишкеке;
ноябрь-декабрь 2011- советник главы Центра ОБСЕ в Бишкеке;
январь-май 2012 - старший советник кризисного центра в Кыргызстане;
2013-2016 - начальник Главного управления многостороннего сотрудничества в МИДЕИ;
2016-2017 - заместитель главы МИДЕИ;
2017 - посол по особым поручениям в МИДЕИ.
2018 - посол Молдовы в Бельгии и Люксембурге, а также глава миссии Молдовы при НАТО.
22 декабря 2021 года парламентская комиссия одобрила кандидатуру Лилиана Дария в качестве чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в России.