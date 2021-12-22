Биография Лилиана Дария

август- декабрь 1998 - третий секретарь Управления европейской безопасности и военно-политических проблем в Министерстве иностранных дел Молдовы; август- декабрь 1998 - третий секретарь Управления европейской безопасности и военно-политических проблем в Министерстве иностранных дел Молдовы;

январь-март 1999 - член Миссии ОБСЕ в Косово; январь-март 1999 - член Миссии ОБСЕ в Косово;

1999-2000 - третий секретарь Управления европейской интеграции, в отделе Совета Европы в МИД; 1999-2000 - третий секретарь Управления европейской интеграции, в отделе Совета Европы в МИД;

2000 - 2001 - политический советник в группе содействия ОБСЕ в Чечне, РФ; 2000 - 2001 - политический советник в группе содействия ОБСЕ в Чечне, РФ;

2001 - 2003 - заместитель руководителя группы содействия ОБСЕ в Чечне, РФ; 2001 - 2003 - заместитель руководителя группы содействия ОБСЕ в Чечне, РФ;

2003 - 2004 - первый секретарь Управления европейской интеграции/Управления международной безопасности в МИД; 2003 - 2004 - первый секретарь Управления европейской интеграции/Управления международной безопасности в МИД;

2004 - 2008 - политический советник Центра ОБСЕ в Бишкеке, Кыргызстан; 2004 - 2008 - политический советник Центра ОБСЕ в Бишкеке, Кыргызстан;

2008-2011 - заместитель главы Центра ОБСЕ в Бишкеке; 2008-2011 - заместитель главы Центра ОБСЕ в Бишкеке;

ноябрь-декабрь 2011- советник главы Центра ОБСЕ в Бишкеке; ноябрь-декабрь 2011- советник главы Центра ОБСЕ в Бишкеке;

январь-май 2012 - старший советник кризисного центра в Кыргызстане; январь-май 2012 - старший советник кризисного центра в Кыргызстане;

2013-2016 - начальник Главного управления многостороннего сотрудничества в МИДЕИ; 2013-2016 - начальник Главного управления многостороннего сотрудничества в МИДЕИ;

2016-2017 - заместитель главы МИДЕИ; 2016-2017 - заместитель главы МИДЕИ;

2017 - посол по особым поручениям в МИДЕИ. 2017 - посол по особым поручениям в МИДЕИ.