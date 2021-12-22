Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211222/biografiya-lilian-dariy-47430127.html
Биография Лилиана Дария
Биография Лилиана Дария
Биография Лилиана Дария
2021-12-22T13:28+0200
2021-12-22T13:42+0200
россия
молдова
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1240/14/12401402_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_db6389ef549d6ad533d1d4bbdf7cad4e.jpg
Образование: Профессиональная деятельность: 22 декабря 2021 года парламентская комиссия одобрила кандидатуру Лилиана Дария в качестве чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в России.
https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-est-kandidat-na-post-posla-v-rossii-zhdem-zaversheniya-protsedur-46831336.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1240/14/12401402_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_1d5da9e31f67208febe0cc81dfd22dea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, молдова, посол

Биография Лилиана Дария

13:28 22.12.2021 (обновлено: 13:42 22.12.2021)
© Photo : PUBLIC DOMAINLilian Darii
Lilian Darii - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Photo : PUBLIC DOMAIN
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Лилиан Дарий родился 6 октября 1970 года в селе Негурень района Теленешть.

Образование:

1987-1993 - учился в Государственном университете Молдовы на факультете математики и кибернетики;
1995-1997 - получал образование на факультете международных отношений в Академии публичной администрации;
1997-1998 - учился в Институте философии, социологии и права при Академии наук Молдовы (получил степень доктора).

Профессиональная деятельность:

август- декабрь 1998 - третий секретарь Управления европейской безопасности и военно-политических проблем в Министерстве иностранных дел Молдовы;
январь-март 1999 - член Миссии ОБСЕ в Косово;
1999-2000 - третий секретарь Управления европейской интеграции, в отделе Совета Европы в МИД;
2000 - 2001 - политический советник в группе содействия ОБСЕ в Чечне, РФ;
2001 - 2003 - заместитель руководителя группы содействия ОБСЕ в Чечне, РФ;
2003 - 2004 - первый секретарь Управления европейской интеграции/Управления международной безопасности в МИД;
2004 - 2008 - политический советник Центра ОБСЕ в Бишкеке, Кыргызстан;
2008-2011 - заместитель главы Центра ОБСЕ в Бишкеке;
ноябрь-декабрь 2011- советник главы Центра ОБСЕ в Бишкеке;
январь-май 2012 - старший советник кризисного центра в Кыргызстане;
2013-2016 - начальник Главного управления многостороннего сотрудничества в МИДЕИ;
2016-2017 - заместитель главы МИДЕИ;
2017 - посол по особым поручениям в МИДЕИ.
2018 - посол Молдовы в Бельгии и Люксембурге, а также глава миссии Молдовы при НАТО.
22 декабря 2021 года парламентская комиссия одобрила кандидатуру Лилиана Дария в качестве чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в России.
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
Политика
Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур
30 ноября, 14:37
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:32США ожидает стыд: придется просить прощения у России
14:03Клиническая картина "омикрона" схожа с гриппом - российские специалисты
13:26Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря
13:01Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок
12:58Лавров рассказал о реакции США на предложения России о гарантиях безопасности
12:37В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
12:09Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России
11:55Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина
11:35Топливо в Молдове дешевеет дальше: НАРЭ публикует цены
11:12В Молдове дешевеет миндаль
10:45Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент
10:15Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ
09:51Где в Кишиневе 22 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:23Мир за сутки: рекордные морозы, обновления в Кишиневе и "омикрон" в Белом доме
09:00Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами
08:30Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове
08:00Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
07:30Правительство соберется на заседание: что в повестке
07:00Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега
00:02Погодные рекорды Молдовы 22 декабря