https://ru.sputnik.md/20211222/brichanskiy-rayon-pozhar-47427077.html
В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
В селе Бричанского района пожарные вовремя успели к месту возгорания и эвакуировали женщину из горящего дома.
2021-12-22T12:37+0200
2021-12-22T12:37+0200
2021-12-22T12:37+0200
общество
в молдове
молдова
бричанский район
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/16/47427029_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_5b06cac90366d5b71d6cc2e43a9935c4.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Пожар в жилом доме произошел в селе Бульбоака Бричанского района, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, сообщение о пожаре в службу 112 поступило накануне вечером в 20.09. По предварительной информации, пламенем был охвачен жилой дом, у которого загорелась крыша. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Как отметили спасатели, пламя было локализовано в 20.39, а полностью ликвидировано в 22.20. По информации ГИЧС, в результате пожара сгорела крыша дома и 60 квадратных метров помещения. Все обстоятельства и причина случившегося выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211214/pozhar-moldove-evakuatsiya-shkolnom-obschezhitii-gibel-muzhchiny-47213831.html
молдова
бричанский район
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/16/47427029_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_097d70b096df9f78c7237e7246baaf1c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, бричанский район, пожар
В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
В селе Бричанского района пожарные вовремя успели к месту возгорания и эвакуировали женщину из горящего дома.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Пожар в жилом доме произошел в селе Бульбоака Бричанского района, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
По данным спасателей, сообщение о пожаре в службу 112 поступило накануне вечером в 20.09.
По предварительной информации, пламенем был охвачен жилой дом, у которого загорелась крыша. На место происшествия выехали два пожарных расчета.
"Благодаря оперативному вмешательству была спасена женщина, ее эвакуировали из дома. Ей была также оказана срочная медицинскую помощь", – говорится в сообщении ГИЧС.
Как отметили спасатели, пламя было локализовано в 20.39, а полностью ликвидировано в 22.20.
По информации ГИЧС, в результате пожара сгорела крыша дома и 60 квадратных метров помещения.
Все обстоятельства и причина случившегося выясняются.