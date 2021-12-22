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В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
В селе Бричанского района пожарные вовремя успели к месту возгорания и эвакуировали женщину из горящего дома.
2021-12-22T12:37+0200
2021-12-22T12:37+0200
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Пожар в жилом доме произошел в селе Бульбоака Бричанского района, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, сообщение о пожаре в службу 112 поступило накануне вечером в 20.09. По предварительной информации, пламенем был охвачен жилой дом, у которого загорелась крыша. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Как отметили спасатели, пламя было локализовано в 20.39, а полностью ликвидировано в 22.20. По информации ГИЧС, в результате пожара сгорела крыша дома и 60 квадратных метров помещения. Все обстоятельства и причина случившегося выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211214/pozhar-moldove-evakuatsiya-shkolnom-obschezhitii-gibel-muzhchiny-47213831.html
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в молдове, молдова, бричанский район, пожар

В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку

12:37 22.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM Пожар в жилом доме в села Бульбоака
 Пожар в жилом доме в села Бульбоака - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В селе Бричанского района пожарные вовремя успели к месту возгорания и эвакуировали женщину из горящего дома.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Пожар в жилом доме произошел в селе Бульбоака Бричанского района, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
По данным спасателей, сообщение о пожаре в службу 112 поступило накануне вечером в 20.09.
По предварительной информации, пламенем был охвачен жилой дом, у которого загорелась крыша. На место происшествия выехали два пожарных расчета.

"Благодаря оперативному вмешательству была спасена женщина, ее эвакуировали из дома. Ей была также оказана срочная медицинскую помощь", – говорится в сообщении ГИЧС.

Как отметили спасатели, пламя было локализовано в 20.39, а полностью ликвидировано в 22.20.
По информации ГИЧС, в результате пожара сгорела крыша дома и 60 квадратных метров помещения.
Все обстоятельства и причина случившегося выясняются.
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