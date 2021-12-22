Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211222/ceban-risk-ekonomicheskoy-bezopasnosti-strana-47445614.html
Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны
Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны
Ион Чебан вновь напомнил о важной проблеме канализации в Кишиневе.
2021-12-22T18:59+0200
2021-12-22T18:59+0200
в молдове
общество
ион чебан
молдова
канализация
apă-canal chişinău
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45917637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35cf65ddc654dad0d73ae6d73952ed63.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. C 1 января 2022 года предприниматели могут быть отключены от системы водоснабжения и канализации. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, это возможно в связи с постановлением о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов. Как объяснил Чебан, у предпринимателей должны быть установки для предварительной очистки сбросов.Как рассказал Чебан, в связи с этим он провел встречу с предпринимателями столицы, которые являются получателями услуг АО Apă-Canal Chișinău. На мероприятие также были приглашены представители Министерства окружающей среды и Агентства по охране окружающей среды. По данным мэра, сейчас есть риск возникновения чрезвычайной ситуации в данной сфере и для экономической безопасности страны. Чебан уверен, что с этой проблемой можно справиться только путем консолидации усилий муниципальной публичной администрации, правительства и экономических агентов, чтобы не допустить экономической блокады. Чебан напомнил, что 14 декабря 2021 года на АО Apă-Canal Chișinău был наложен штраф на 12 миллионов леев за превышение выбросов в сточных водах из системы общественной канализации, и одна из причин этого - отсутствие у экономических агентов этих установок для предварительной очистки, а сбросы с предприятий-производителей намного превышают допустимые нормы. По предварительной информации, из примерно 1200 экономических агентов, по крайней мере у 800 нет возможности соблюдать нормативную базу, а единственным правовым инструментом Apă-Canal Chișinău является отключение экономических агентов от общественной канализации.
https://ru.sputnik.md/20211215/proizvoditeley-otklyucheny-kanalizatsia-ceban-47251281.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45917637_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_682e6cfb1d79ca13ec28f98695a323ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, ион чебан, молдова, канализация, apă-canal chişinău, безопасность

Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны

18:59 22.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausApa Canal Chișinău
Apa Canal Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ион Чебан вновь напомнил о важной проблеме канализации в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. C 1 января 2022 года предприниматели могут быть отключены от системы водоснабжения и канализации. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, это возможно в связи с постановлением о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов. Как объяснил Чебан, у предпринимателей должны быть установки для предварительной очистки сбросов.
Как рассказал Чебан, в связи с этим он провел встречу с предпринимателями столицы, которые являются получателями услуг АО Apă-Canal Chișinău. На мероприятие также были приглашены представители Министерства окружающей среды и Агентства по охране окружающей среды.
По данным мэра, сейчас есть риск возникновения чрезвычайной ситуации в данной сфере и для экономической безопасности страны. Чебан уверен, что с этой проблемой можно справиться только путем консолидации усилий муниципальной публичной администрации, правительства и экономических агентов, чтобы не допустить экономической блокады.

Центральные органы власти должны немедленно вмешаться, так как они знают, что экономические агенты не смогут построить эти станции за одну ночь. А если мы отключим их от системы водоснабжения и канализации, то мы рискуем остаться без основных продуктов - хлеба, молока и других, а экономические агенты обанкротятся.

Ion Ceban - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Чебан напомнил, что 14 декабря 2021 года на АО Apă-Canal Chișinău был наложен штраф на 12 миллионов леев за превышение выбросов в сточных водах из системы общественной канализации, и одна из причин этого - отсутствие у экономических агентов этих установок для предварительной очистки, а сбросы с предприятий-производителей намного превышают допустимые нормы.
Țevi de canalizare - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Общество
Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации
15 декабря, 13:20
По предварительной информации, из примерно 1200 экономических агентов, по крайней мере у 800 нет возможности соблюдать нормативную базу, а единственным правовым инструментом Apă-Canal Chișinău является отключение экономических агентов от общественной канализации.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:24Русское оружие: тяжелый "Альтиус" легок на подъем
19:51"Омикрон" повышает в три раза риск заразиться COVID-19 в самолете
19:25Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию
18:59Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны
18:38Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:22Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове
18:04В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России
17:31Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство
17:02В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании
16:33Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"
16:03В Молдове корпоративы будут разрешены с ограничениями
15:25Симоньян выразила надежду, что Москва ответит Берлину из-за исключения RT DE из вещания
15:02Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями
14:32США ожидает стыд: придется просить прощения у России
14:03Клиническая картина "омикрона" схожа с гриппом - российские специалисты
13:26Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря
13:01Комиссия общественного здоровья утвердила правила для рождественских ярмарок
12:58Лавров рассказал о реакции США на предложения России о гарантиях безопасности
12:37В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
12:09Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России