https://ru.sputnik.md/20211222/ceban-risk-ekonomicheskoy-bezopasnosti-strana-47445614.html

Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны

Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны

Ион Чебан вновь напомнил о важной проблеме канализации в Кишиневе.

2021-12-22T18:59+0200

2021-12-22T18:59+0200

2021-12-22T18:59+0200

в молдове

общество

ион чебан

молдова

канализация

apă-canal chişinău

безопасность

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. C 1 января 2022 года предприниматели могут быть отключены от системы водоснабжения и канализации. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, это возможно в связи с постановлением о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов. Как объяснил Чебан, у предпринимателей должны быть установки для предварительной очистки сбросов.Как рассказал Чебан, в связи с этим он провел встречу с предпринимателями столицы, которые являются получателями услуг АО Apă-Canal Chișinău. На мероприятие также были приглашены представители Министерства окружающей среды и Агентства по охране окружающей среды. По данным мэра, сейчас есть риск возникновения чрезвычайной ситуации в данной сфере и для экономической безопасности страны. Чебан уверен, что с этой проблемой можно справиться только путем консолидации усилий муниципальной публичной администрации, правительства и экономических агентов, чтобы не допустить экономической блокады. Чебан напомнил, что 14 декабря 2021 года на АО Apă-Canal Chișinău был наложен штраф на 12 миллионов леев за превышение выбросов в сточных водах из системы общественной канализации, и одна из причин этого - отсутствие у экономических агентов этих установок для предварительной очистки, а сбросы с предприятий-производителей намного превышают допустимые нормы. По предварительной информации, из примерно 1200 экономических агентов, по крайней мере у 800 нет возможности соблюдать нормативную базу, а единственным правовым инструментом Apă-Canal Chișinău является отключение экономических агентов от общественной канализации.

https://ru.sputnik.md/20211215/proizvoditeley-otklyucheny-kanalizatsia-ceban-47251281.html

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