https://ru.sputnik.md/20211222/deputat-arestuyut-li-eks-prezidenta-moldovy-igorya-dodona-47451679.html

Депутат: арестуют ли экс-президента Молдовы Игоря Додона

Депутат: арестуют ли экс-президента Молдовы Игоря Додона

Депутат предположил, могут ли арестовать пятого президента Молдовы Игоря Додона.

2021-12-22T23:40+0200

2021-12-22T23:40+0200

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радио

молдова

игорь додон

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КИШИНЕВ 22 дек – Sputnik. Депутат парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, могут ли арестовать пятого президента Молдовы, почетного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона. Додона вызвали 27 декабря в Генеральную прокуратуру для допроса по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах. Политик заявил, что официальных повесток ему не поступало, но если он ее получит, то непременно пойдет."Генпрокурор Стояногло заявил еще в августе, что Майя Санду на заседании Совбеза спросила у него, почему до сих пор не заведены уголовные дела на Додона, Воронина и Гречаную, то есть на ее оппонентов. Стояногло сказал, что фактов нет, его убрали, арестовали и поставили другого человека, который сразу же открыл уголовное дело на Додона", – сказал Цырдя.На вопрос о том, могут ли арестовать почетного председателя ПСРМ, Цырдя ответил, что "могут"."Пускай пробуют… Что интересно, арестуют человека, который первым раскрыл аферу с кражей миллиарда, который отправил Санду и Филата в отставку за коррупцию, который потом назначил Санду премьером… Вместо благодарности госпожа Санду решила арестовать Игоря Додона. Это смотрится очень весело. Я хочу увидеть, как она пойдет на это", – сказал Цырдя.Додон ранее сообщил, что "тема Energocom, о которой идет речь уже около 13 лет, она давно изучена и уже неактуальна, там нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего". Как считает Додон, такие попытки предпринимались и во время захвата государства Плахотнюком, и во времена Альянса за европейскую интеграцию -1 и Альянса за европейскую интеграцию-2, которые стремились "выжать" хоть что-нибудь из данного дела."Хочу вас заверить, что тема с вызовом в прокуратуру — дымовая завеса в СМИ, потому что сегодня власть не знает, чтобы еще такого придумать, чтобы отвлечь людей от проблемы тарифов, провалов режима, высоких цен, антидемократических выборов в Бельцах и падения рейтинга PAS", – написал на своей странице в социальной сети почетный председатель ПСРМ.Додон уверен, что эта тема так же бессмысленна, как и обвинение в том, что он якобы незаконно занимал должность президента Шахматной федерации одновременно с должностью главы государства.

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