https://ru.sputnik.md/20211222/gip-obratilis-v-primeriyu-s-neskolkimi-trebovaniyami-47435226.html

Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями

Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями

В Генинспекторате полиции напомнили примэрии о некоторых положениях и правилах, которые должны соблюдать муниципальные власти.

2021-12-22T15:02+0200

2021-12-22T15:02+0200

2021-12-22T15:02+0200

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции (ГИП) обратились к примэрии Кишинева с просьбой выполнить рекомендации, содержащиеся в 136 предписаниях и 23 уведомлениях о корректировках дорожного движения.Как отметили в полиции, рекомендации касаются организации дорожного движения, обустройства пешеходных переходов, уличного освещения, чистки деревьев для обеспечения видимости дорожных знаков, оптимизации работы светофоров, ремонта дорог и устранения других проблем с дорожной инфраструктурой, которые приводят к пробкам.В инспекторате полиции также призвали мэрию соблюдать исполнение полномочий по направлениям деятельности на основе положений нормативно-правовой базы, чтобы каждый орган выполнял свои задачи должным образом.Также в ГИП потребовали вернуться к практике обсуждения на еженедельных собраниях муниципальных служб тем, представленных Управлением полиции Кишинева. Помимо этого в полиции напомнили о необходимости реализации мероприятий, включенных в проект Плана, ранее подготовленного МВД и местной публичной администрацией."Уточним, что, поскольку никаких предложений о внесении изменений не поступало, мы просим незамедлительно предпринять меры, указанные в вышеупомянутом плане. Подчеркиваем, что бездействие может нанести не только моральный ущерб, но уже можно прибегнуть к правовой оценке ответственности, возникающей в результате уклонения", - отмечается в пресс-релизе.В отношении темы создания "муниципальной полиции" ГИП указывает, что на данный момент, согласно положениям п. 2 ст. 399 и ст. 42310 Кодекса о правонарушениях, местная администрация обладает компетенцией устанавливать и исследовать нарушения, а также имеет статус констатирующего агента.Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, констатировать нарушения и составлять протоколы имеют право в том числе "главные специалисты и старшие специалисты местной публичной администрации, назначенные примаром".

https://ru.sputnik.md/20211221/zelenyy-koridor-razdora-gavrilita-ceban-obmenyalis-replikami-47417100.html

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