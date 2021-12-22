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Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями
Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями
В Генинспекторате полиции напомнили примэрии о некоторых положениях и правилах, которые должны соблюдать муниципальные власти.
2021-12-22T15:02+0200
2021-12-22T15:02+0200
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции (ГИП) обратились к примэрии Кишинева с просьбой выполнить рекомендации, содержащиеся в 136 предписаниях и 23 уведомлениях о корректировках дорожного движения.Как отметили в полиции, рекомендации касаются организации дорожного движения, обустройства пешеходных переходов, уличного освещения, чистки деревьев для обеспечения видимости дорожных знаков, оптимизации работы светофоров, ремонта дорог и устранения других проблем с дорожной инфраструктурой, которые приводят к пробкам.В инспекторате полиции также призвали мэрию соблюдать исполнение полномочий по направлениям деятельности на основе положений нормативно-правовой базы, чтобы каждый орган выполнял свои задачи должным образом.Также в ГИП потребовали вернуться к практике обсуждения на еженедельных собраниях муниципальных служб тем, представленных Управлением полиции Кишинева. Помимо этого в полиции напомнили о необходимости реализации мероприятий, включенных в проект Плана, ранее подготовленного МВД и местной публичной администрацией."Уточним, что, поскольку никаких предложений о внесении изменений не поступало, мы просим незамедлительно предпринять меры, указанные в вышеупомянутом плане. Подчеркиваем, что бездействие может нанести не только моральный ущерб, но уже можно прибегнуть к правовой оценке ответственности, возникающей в результате уклонения", - отмечается в пресс-релизе.В отношении темы создания "муниципальной полиции" ГИП указывает, что на данный момент, согласно положениям п. 2 ст. 399 и ст. 42310 Кодекса о правонарушениях, местная администрация обладает компетенцией устанавливать и исследовать нарушения, а также имеет статус констатирующего агента.Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, констатировать нарушения и составлять протоколы имеют право в том числе "главные специалисты и старшие специалисты местной публичной администрации, назначенные примаром".
https://ru.sputnik.md/20211221/zelenyy-koridor-razdora-gavrilita-ceban-obmenyalis-replikami-47417100.html
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Юлия Липовая
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в молдове, полиция, молдова, мвд

Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями

15:02 22.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Генинспекторате полиции напомнили примэрии о некоторых положениях и правилах, которые должны соблюдать муниципальные власти.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции (ГИП) обратились к примэрии Кишинева с просьбой выполнить рекомендации, содержащиеся в 136 предписаниях и 23 уведомлениях о корректировках дорожного движения.
Как отметили в полиции, рекомендации касаются организации дорожного движения, обустройства пешеходных переходов, уличного освещения, чистки деревьев для обеспечения видимости дорожных знаков, оптимизации работы светофоров, ремонта дорог и устранения других проблем с дорожной инфраструктурой, которые приводят к пробкам.
В инспекторате полиции также призвали мэрию соблюдать исполнение полномочий по направлениям деятельности на основе положений нормативно-правовой базы, чтобы каждый орган выполнял свои задачи должным образом.

"Мы предупреждаем, что неприемлемо втягивать полицию в споры, выходящие за рамки оперативного характера деятельности, включая создание условий для сотрудничества и общения на деликатные для граждан темы", - отмечается в сообщении.

Также в ГИП потребовали вернуться к практике обсуждения на еженедельных собраниях муниципальных служб тем, представленных Управлением полиции Кишинева.
Помимо этого в полиции напомнили о необходимости реализации мероприятий, включенных в проект Плана, ранее подготовленного МВД и местной публичной администрацией.
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"Уточним, что, поскольку никаких предложений о внесении изменений не поступало, мы просим незамедлительно предпринять меры, указанные в вышеупомянутом плане. Подчеркиваем, что бездействие может нанести не только моральный ущерб, но уже можно прибегнуть к правовой оценке ответственности, возникающей в результате уклонения", - отмечается в пресс-релизе.
В отношении темы создания "муниципальной полиции" ГИП указывает, что на данный момент, согласно положениям п. 2 ст. 399 и ст. 42310 Кодекса о правонарушениях, местная администрация обладает компетенцией устанавливать и исследовать нарушения, а также имеет статус констатирующего агента.
Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, констатировать нарушения и составлять протоколы имеют право в том числе "главные специалисты и старшие специалисты местной публичной администрации, назначенные примаром".
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