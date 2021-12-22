https://ru.sputnik.md/20211222/grosu-vostoke-ukrainy-47451062.html

Гросу: надеемся, что напряженность на востоке Украины будет спадать

Гросу: надеемся, что напряженность на востоке Украины будет спадать

Концентрация военных сил вблизи соседей Молдовы ни для кого не является плюсом и не идет во благо

2021-12-22T22:55+0200

2021-12-22T22:55+0200

2021-12-22T22:55+0200

украина

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Концентрация военных сил вблизи соседей Молдовы ни для кого не является плюсом и не идет во благо, заявил в эфире телепередачи спикер молдавского парламента Игорь Гросу. Политик добавил, что надеется на то, что напряженность на востоке Украины в ближайшее время будет спадать, ведь из-за этого образуется множество проблем, в том числе возросшие цены на природный газ, которые невозможно объяснить.Гросу подчеркнул, что Молдова – нейтральное государство, где власти сосредоточены на решении внутренних вопросов.Спикер также добавил, что эскалация не нужна ни жителям левого берега Днестра, ни Кишиневу.Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на учениях отрабатывает применение коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдовы и Украины."Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", – заявил Шойгу.В ноябре молдавские военные участвовали в совместных учениях JCET-2021. Учебные курсы по обмену JCET – это программа обучения спецназом США местных военнослужащих в странах, которые рассматриваются как потенциальный театр военных действий.Подразделения Национальной армии Молдовы регулярно участвуют в учениях НАТО.

https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html

украина

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украина, игорь гросу