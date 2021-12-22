https://ru.sputnik.md/20211222/italia-vvedenie-obyazatelnaea-vaktsinatsia-covid-47438043.html

В Италии готовятся к введению обязательной вакцинации от COVID-19

В Италии готовятся к введению обязательной вакцинации от COVID-19

Итальянские власти планируют рассмотреть расширение обязательной вакцинации от COVID-19 для новых категорий граждан

2021-12-22T21:31+0200

2021-12-22T21:31+0200

2021-12-22T21:31+0200

коронавирус

италия

вакцинация

парламент италии

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Итальянские власти планируют рассмотреть расширение обязательной вакцинации от COVID-19 для новых категорий граждан, передает РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что в стране никогда не исключали идеи обязательной вакцинации от коронавируса."Обязательная вакцинация всегда остается на фоне, она никогда не исключалась. Подход, который мы использовали раньше, находил отражение в показателях (пандемии). Мы дадим этому (обязательству по вакцинации) оценку. Мы уже распространили его на некоторые категории и оценим включение других ", - заявил он на итоговой пресс-конференции за год.По словам Драги, подобный вариант может стать темой "скорейшего обсуждения, если число случаев заражения продолжит расти". В настоящий момент в Италии есть несколько категорий граждан, для которых вакцинация от COVID является обязательной. Это медики и немедицинский персонал, который работает в сфере здравоохранения, школьные работники, а также сотрудники правоохранительных органов и военные.Премьер Италии также упомянул в качестве возможных решений введение общенационального масочного режима на открытом воздухе или обязательное тестирование на COVID для посещения крупных мероприятий даже при наличии green pass, подтверждающего проведение прививки или выздоровление от коронавируса.В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения.

https://ru.sputnik.md/20211215/novye-usloviya-vezda-v-italiyu-chto-nuzhno-znat-47250221.html

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италия, вакцинация, парламент италии