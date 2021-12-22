Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211222/italia-vvedenie-obyazatelnaea-vaktsinatsia-covid-47438043.html
В Италии готовятся к введению обязательной вакцинации от COVID-19
В Италии готовятся к введению обязательной вакцинации от COVID-19
Итальянские власти планируют рассмотреть расширение обязательной вакцинации от COVID-19 для новых категорий граждан
2021-12-22T21:31+0200
2021-12-22T21:31+0200
коронавирус
италия
вакцинация
парламент италии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1b/46765675_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8f1b6e6ad95683b8f5a7ae1467a6f934.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Итальянские власти планируют рассмотреть расширение обязательной вакцинации от COVID-19 для новых категорий граждан, передает РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что в стране никогда не исключали идеи обязательной вакцинации от коронавируса."Обязательная вакцинация всегда остается на фоне, она никогда не исключалась. Подход, который мы использовали раньше, находил отражение в показателях (пандемии). Мы дадим этому (обязательству по вакцинации) оценку. Мы уже распространили его на некоторые категории и оценим включение других ", - заявил он на итоговой пресс-конференции за год.По словам Драги, подобный вариант может стать темой "скорейшего обсуждения, если число случаев заражения продолжит расти". В настоящий момент в Италии есть несколько категорий граждан, для которых вакцинация от COVID является обязательной. Это медики и немедицинский персонал, который работает в сфере здравоохранения, школьные работники, а также сотрудники правоохранительных органов и военные.Премьер Италии также упомянул в качестве возможных решений введение общенационального масочного режима на открытом воздухе или обязательное тестирование на COVID для посещения крупных мероприятий даже при наличии green pass, подтверждающего проведение прививки или выздоровление от коронавируса.В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения.
https://ru.sputnik.md/20211215/novye-usloviya-vezda-v-italiyu-chto-nuzhno-znat-47250221.html
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1b/46765675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fabedb6b9be4b31338c99d9f717779c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
италия, вакцинация, парламент италии

В Италии готовятся к введению обязательной вакцинации от COVID-19

21:31 22.12.2021
© AFP 2021 / JOAQUIN SARMIENTOВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / JOAQUIN SARMIENTO
Подписаться на
Власти страны не исключают введение новых коронавирусных ограничений.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Итальянские власти планируют рассмотреть расширение обязательной вакцинации от COVID-19 для новых категорий граждан, передает РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что в стране никогда не исключали идеи обязательной вакцинации от коронавируса.
"Обязательная вакцинация всегда остается на фоне, она никогда не исключалась. Подход, который мы использовали раньше, находил отражение в показателях (пандемии). Мы дадим этому (обязательству по вакцинации) оценку. Мы уже распространили его на некоторые категории и оценим включение других ", - заявил он на итоговой пресс-конференции за год.
По словам Драги, подобный вариант может стать темой "скорейшего обсуждения, если число случаев заражения продолжит расти". В настоящий момент в Италии есть несколько категорий граждан, для которых вакцинация от COVID является обязательной. Это медики и немедицинский персонал, который работает в сфере здравоохранения, школьные работники, а также сотрудники правоохранительных органов и военные.
Премьер Италии также упомянул в качестве возможных решений введение общенационального масочного режима на открытом воздухе или обязательное тестирование на COVID для посещения крупных мероприятий даже при наличии green pass, подтверждающего проведение прививки или выздоровление от коронавируса.
В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения.
Италия, Рим - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Коронавирус
Новые условия въезда в Италию: что нужно знать
15 декабря, 14:37
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:06Курс валют на четверг: доллар и евро снова дорожают
21:42Майя Санду назвала главную неудачу властей в 2021 году
21:31В Италии готовятся к введению обязательной вакцинации от COVID-19
21:09Майя Санду рассказала о текущем состоянии отношений с Россией
20:50В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР-19"
20:24Русское оружие: тяжелый "Альтиус" легок на подъем
19:51"Омикрон" повышает в три раза риск заразиться COVID-19 в самолете
19:25Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию
18:59Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны
18:38Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:22Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове
18:04В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России
17:31Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство
17:02В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании
16:33Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"
16:03В Молдове корпоративы будут разрешены с ограничениями
15:25Симоньян выразила надежду, что Москва ответит Берлину из-за исключения RT DE из вещания
15:02Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями
14:32США ожидает стыд: придется просить прощения у России
14:03Клиническая картина "омикрона" схожа с гриппом - российские специалисты