https://ru.sputnik.md/20211222/klinicheskaya-kartina-omikrona-skhozha-s-grippom---rossiyskie-spetsialisty-47433410.html
Клиническая картина "омикрона" схожа с гриппом - российские специалисты
Клиническая картина "омикрона" схожа с гриппом - российские специалисты
Российские специалисты рассказали, как протекает заболевание у зараженных штаммом "омикрон".
2021-12-22T14:03+0200
2021-12-22T14:03+0200
2021-12-22T14:03+0200
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. У инфицированных штаммом коронавируса "омикрон" клиническая картина течения заболевания схожа с той, что наблюдается при гриппе. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, передают "Известия".Оперштаб также предоставил информацию, согласно которой заболевание, вызванное штаммом "омикрон", тяжелее переносится непривитыми с факторами риска, в особенности людьми старших возрастов. Однако высокая инфицированность "омикроном" выявлена и у молодых пациентов.Как отмечает истояник, в совместном заявлении Роспотребнадзора и Минздрава ЮАР указано, что дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл, так как "омикрон" уже распространился по миру.Случаи заражения "омикроном" зафиксировали в 106 государствах мира, в том числе на Украине и в Румынии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом, остается очень высоким".Молдавские специалисты также не исключают, что в республике уже есть случаи заражения штаммом "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211220/omikron-u-sosedey-na-ukraine-vyyavlen-pervyy-sluchay-v-rumynii-ikh-uzhe-15-47389300.html
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в мире, россия
Клиническая картина "омикрона" схожа с гриппом - российские специалисты
Российские специалисты рассказали, как протекает заболевание у зараженных штаммом "омикрон".
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik.
У инфицированных штаммом коронавируса "омикрон" клиническая картина течения заболевания схожа с той, что наблюдается при гриппе. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, передают "Известия"
.
"Клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности населения в ЮАР на уровне около 70%", — отметили специалисты.
Оперштаб также предоставил информацию, согласно которой заболевание, вызванное штаммом "омикрон", тяжелее переносится непривитыми с факторами риска, в особенности людьми старших возрастов. Однако высокая инфицированность "омикроном" выявлена и у молодых пациентов.
Как отмечает истояник, в совместном заявлении
Роспотребнадзора и Минздрава ЮАР указано, что дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл, так как "омикрон" уже распространился по миру.
Случаи заражения "омикроном" зафиксировали в 106 государствах мира, в том числе на Украине и в Румынии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом, остается очень высоким".
Молдавские специалисты также не исключают, что в республике уже есть случаи заражения штаммом "омикрон".