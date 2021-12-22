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Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ
10:15 22.12.2021 (обновлено: 10:26 22.12.2021)
© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез/
В Москве стартовал прием работ на восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров.
http://www.sumg.com.cn/English/Конкурс носит имя Андрея Стенина, специального фотоккореспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние открывается в день рождения Андрея – 22 декабря.
Молодые репортеры мира в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском (http://stenincontest.ru), английском (https://stenincontest.com) и китайском (https://cn.stenincontest.com) языках. В 2022 году конкурс сохранил число номинаций и категорий, в которых могут участвовать работы претендентов: четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2022 года включительно.
Выставка конкурса им. А. Стенина в Страсбурге
© Sputnik / Доминик Бутен/
Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 000 рублей.
Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.
18 октября, 16:50
География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.
© Sputnik / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© Sputnik / Игнасио Амикони/
Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2022 рассказала об особенностях проведения конкурса в условиях пандемии.
"Есть известное латинское изречение: "Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними". Пандемия очень жестко изменила лицо мира, привычные устои нашей жизни, реалии многих профессий. И тем не менее, многие из этих изменений пошли нашим конкурсантам на пользу: укрепили их творческий дух, заставили невероятно вырасти в профессии, развили воображение и придали ускорение реализуемым ими проектам.
нкурс вошел во второе пятилетие своей жизни – в 2022 году ему исполняется 8 лет. Он уже вывел на профессиональную орбиту многих, кто обрел яркое имя в профессиональной фотографии. Команда нашего конкурса невероятно гордится и рада этому. Мы ждем наших новых участников и от всей души желаем им победы!", – сказала Олейник.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
6 августа, 14:03