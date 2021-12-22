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https://ru.sputnik.md/20211222/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-47415605.html
Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ
Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ
В Москве стартовал прием работ на восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров.
2021-12-22T10:15+0200
2021-12-22T10:26+0200
в мире
фотоконкурс имени андрея стенина
конкурс имени стенина
конкурс имени андрея стенина
общество
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/15/47415271_0:191:3004:1881_1920x0_80_0_0_dece3b726066dde941524e132f526965.jpg
http://www.sumg.com.cn/English/Конкурс носит имя Андрея Стенина, специального фотоккореспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние открывается в день рождения Андрея – 22 декабря.Молодые репортеры мира в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском (http://stenincontest.ru), английском (https://stenincontest.com) и китайском (https://cn.stenincontest.com) языках. В 2022 году конкурс сохранил число номинаций и категорий, в которых могут участвовать работы претендентов: четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2022 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 000 рублей.Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности. География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2022 рассказала об особенностях проведения конкурса в условиях пандемии."Есть известное латинское изречение: "Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними". Пандемия очень жестко изменила лицо мира, привычные устои нашей жизни, реалии многих профессий. И тем не менее, многие из этих изменений пошли нашим конкурсантам на пользу: укрепили их творческий дух, заставили невероятно вырасти в профессии, развили воображение и придали ускорение реализуемым ими проектам. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
https://ru.sputnik.md/20211018/gran-pri-fotokonkurs-imena-stenina-45673482.html
https://ru.sputnik.md/20210805/pobediteli-fotokonkurs-stenina-43584243.html
https://ru.sputnik.md/20210806/pameati-andreae-stenina-foto-43662010.html
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в мире, фотоконкурс имени андрея стенина, конкурс имени стенина, конкурс имени андрея стенина

Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ

10:15 22.12.2021 (обновлено: 10:26 22.12.2021)
© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез
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В Москве стартовал прием работ на восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров.
http://www.sumg.com.cn/English/Конкурс носит имя Андрея Стенина, специального фотоккореспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние открывается в день рождения Андрея – 22 декабря.
Молодые репортеры мира в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском (http://stenincontest.ru), английском (https://stenincontest.com) и китайском (https://cn.stenincontest.com) языках. В 2022 году конкурс сохранил число номинаций и категорий, в которых могут участвовать работы претендентов: четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2022 года включительно.
© Sputnik / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВыставка конкурса им. А. Стенина в Страсбурге
Выставка конкурса им. А. Стенина в Страсбурге - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
Выставка конкурса им. А. Стенина в Страсбурге
© Sputnik / Доминик Бутен
/
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Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 000 рублей.
Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.
Снимок Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19 турецкого фотографа Шебнема Кошкуна, получивший гран-при конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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Названы обладатели Гран-при фотоконкурса имена Стенина
18 октября, 16:50
География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.
© Sputnik / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© Sputnik / Игнасио Амикони
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Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2022 рассказала об особенностях проведения конкурса в условиях пандемии.
"Есть известное латинское изречение: "Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними". Пандемия очень жестко изменила лицо мира, привычные устои нашей жизни, реалии многих профессий. И тем не менее, многие из этих изменений пошли нашим конкурсантам на пользу: укрепили их творческий дух, заставили невероятно вырасти в профессии, развили воображение и придали ускорение реализуемым ими проектам.

нкурс вошел во второе пятилетие своей жизни – в 2022 году ему исполняется 8 лет. Он уже вывел на профессиональную орбиту многих, кто обрел яркое имя в профессиональной фотографии. Команда нашего конкурса невероятно гордится и рада этому. Мы ждем наших новых участников и от всей души желаем им победы!", – сказала Олейник.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
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5 августа, 11:21

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
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