Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон - Sputnik Молдова, 1920
Культура
Все о культуре, музыке, театре, живописи и модных трендах в Молдове и в мире – читайте на Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211222/konunovoy-ne-vernuli-skripku-47426086.html
Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент
Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент
Скрипачку вызвали, но в итоге не стали с ней говорить поскольку в Молдове не подготовили отчет по экспертизе.
2021-12-22T10:45+0200
2021-12-22T11:04+0200
культура
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2992/53/29925356_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e137da3ae2297bdbbab2696796e466d8.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Известная молдавская скрипачка Александра Конунова все еще не получила свой инструмент работы Джованни Гваданини. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook. Конунова рассказала, что приехала в Молдову , поскольку была вызвана прокурором, ведущим дело, Артуром Фуртунэ, для засвидетельствования по согласию со своим адвокатом.При этом скрипачка считает странным, что для этой процедуры и вообще для разговора ее вызвали только сейчас, спустя два месяца после того, как скрипку у нее забрали. "Эта встреча так и не произошла. Почему? Потому что отчет, который должен был быть составлен в прошлую пятницу, 17 декабря, после международной экспертизы, проведенной специалистом из Румынии, не готов", – рассказала Конунова. Как подчеркнула музыкант, прокуроры не общаются с ней официально, не дают четкой информации и держат в полной неизвестности. "Я старалась быть как можно дипломатичнее, но сегодня хочу сказать, что мне все это кажется цирком и издевательством. Отношение ко мне очень странное и несправедливое, это настоящее беззаконие", – сказала Конунова.Также она рассказала, что ей сообщили о появлении дополнительных вопросов у властей Молдовы по этому делу. Как считает Конунова, вся эта ситуация "разрушает имидж страны". В заключение она выразила сожаление в связи с тем, что граждане Молдовы вынуждены сталкиваться с подобной несправедливой системой. По словам Конуновой, она ожидала, что попала в Молдову, где начались изменения и реформы, однако есть уверенность, что молдавские власти "начали не с той ноги". При этом Конунова уверена, что нужно проверить некоторых правоохранителей, которые используют закон против людей.
https://ru.sputnik.md/20211028/khronologiya-intsident-skripka-stradivari-45984037.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2992/53/29925356_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_4e5860b2bfa014f1f1c000da0588daba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова

Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент

10:45 22.12.2021 (обновлено: 11:04 22.12.2021)
© Photo : Facebook / Alexandra ConunovaAlexandra Conunova
Alexandra Conunova - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Photo : Facebook / Alexandra Conunova
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Скрипачку вызвали на освидетельствование, но в итоге не стали с ней говорить, поскольку в Молдове не подготовили отчет по экспертизе, проведенной международным экспертом.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Известная молдавская скрипачка Александра Конунова все еще не получила свой инструмент работы Джованни Гваданини. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook.
Конунова рассказала, что приехала в Молдову , поскольку была вызвана прокурором, ведущим дело, Артуром Фуртунэ, для засвидетельствования по согласию со своим адвокатом.
При этом скрипачка считает странным, что для этой процедуры и вообще для разговора ее вызвали только сейчас, спустя два месяца после того, как скрипку у нее забрали.
"Эта встреча так и не произошла. Почему? Потому что отчет, который должен был быть составлен в прошлую пятницу, 17 декабря, после международной экспертизы, проведенной специалистом из Румынии, не готов", – рассказала Конунова.
Как подчеркнула музыкант, прокуроры не общаются с ней официально, не дают четкой информации и держат в полной неизвестности.
"Я старалась быть как можно дипломатичнее, но сегодня хочу сказать, что мне все это кажется цирком и издевательством. Отношение ко мне очень странное и несправедливое, это настоящее беззаконие", – сказала Конунова.
Также она рассказала, что ей сообщили о появлении дополнительных вопросов у властей Молдовы по этому делу. Как считает Конунова, вся эта ситуация "разрушает имидж страны".
В заключение она выразила сожаление в связи с тем, что граждане Молдовы вынуждены сталкиваться с подобной несправедливой системой. По словам Конуновой, она ожидала, что попала в Молдову, где начались изменения и реформы, однако есть уверенность, что молдавские власти "начали не с той ноги".
При этом Конунова уверена, что нужно проверить некоторых правоохранителей, которые используют закон против людей.
Скрипка - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Культура
Таможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари
28 октября, 21:01
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:37В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
12:09Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России
11:55Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина
11:35Топливо в Молдове дешевеет дальше: НАРЭ публикует цены
11:12В Молдове дешевеет миндаль
10:45Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент
10:15Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ
09:51Где в Кишиневе 22 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:23Мир за сутки: рекордные морозы, обновления в Кишиневе и "омикрон" в Белом доме
09:00Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами
08:30Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове
08:00Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
07:30Правительство соберется на заседание: что в повестке
07:00Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега
00:02Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
ВчераВнимание на дорогах: полиция рекомендует водителям учитывать погодные условия
ВчераЯдерное оружие в Беларуси: "Искандеры", "Цирконы" или "Сарматы"?
ВчераВыборы, ковид и развитие региона: чем в Гагаузии запомнится 2021 год
ВчераВ состав ВМФ России вошли атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск"
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дорожают