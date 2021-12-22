https://ru.sputnik.md/20211222/konunovoy-ne-vernuli-skripku-47426086.html
Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент
Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент
Скрипачку вызвали, но в итоге не стали с ней говорить поскольку в Молдове не подготовили отчет по экспертизе.
2021-12-22T10:45+0200
2021-12-22T10:45+0200
2021-12-22T11:04+0200
культура
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2992/53/29925356_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e137da3ae2297bdbbab2696796e466d8.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Известная молдавская скрипачка Александра Конунова все еще не получила свой инструмент работы Джованни Гваданини. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook. Конунова рассказала, что приехала в Молдову , поскольку была вызвана прокурором, ведущим дело, Артуром Фуртунэ, для засвидетельствования по согласию со своим адвокатом.При этом скрипачка считает странным, что для этой процедуры и вообще для разговора ее вызвали только сейчас, спустя два месяца после того, как скрипку у нее забрали. "Эта встреча так и не произошла. Почему? Потому что отчет, который должен был быть составлен в прошлую пятницу, 17 декабря, после международной экспертизы, проведенной специалистом из Румынии, не готов", – рассказала Конунова. Как подчеркнула музыкант, прокуроры не общаются с ней официально, не дают четкой информации и держат в полной неизвестности. "Я старалась быть как можно дипломатичнее, но сегодня хочу сказать, что мне все это кажется цирком и издевательством. Отношение ко мне очень странное и несправедливое, это настоящее беззаконие", – сказала Конунова.Также она рассказала, что ей сообщили о появлении дополнительных вопросов у властей Молдовы по этому делу. Как считает Конунова, вся эта ситуация "разрушает имидж страны". В заключение она выразила сожаление в связи с тем, что граждане Молдовы вынуждены сталкиваться с подобной несправедливой системой. По словам Конуновой, она ожидала, что попала в Молдову, где начались изменения и реформы, однако есть уверенность, что молдавские власти "начали не с той ноги". При этом Конунова уверена, что нужно проверить некоторых правоохранителей, которые используют закон против людей.
https://ru.sputnik.md/20211028/khronologiya-intsident-skripka-stradivari-45984037.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2992/53/29925356_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_4e5860b2bfa014f1f1c000da0588daba.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова
Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент
10:45 22.12.2021 (обновлено: 11:04 22.12.2021)
Скрипачку вызвали на освидетельствование, но в итоге не стали с ней говорить, поскольку в Молдове не подготовили отчет по экспертизе, проведенной международным экспертом.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Известная молдавская скрипачка Александра Конунова все еще не получила свой инструмент работы Джованни Гваданини. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook.
Конунова рассказала, что приехала в Молдову , поскольку была вызвана прокурором, ведущим дело, Артуром Фуртунэ, для засвидетельствования по согласию со своим адвокатом.
При этом скрипачка считает странным, что для этой процедуры и вообще для разговора ее вызвали только сейчас, спустя два месяца после того, как скрипку у нее забрали.
"Эта встреча так и не произошла. Почему? Потому что отчет, который должен был быть составлен в прошлую пятницу, 17 декабря, после международной экспертизы, проведенной специалистом из Румынии, не готов", – рассказала Конунова.
Как подчеркнула музыкант, прокуроры не общаются с ней официально, не дают четкой информации и держат в полной неизвестности.
"Я старалась быть как можно дипломатичнее, но сегодня хочу сказать, что мне все это кажется цирком и издевательством. Отношение ко мне очень странное и несправедливое, это настоящее беззаконие", – сказала Конунова.
Также она рассказала, что ей сообщили о появлении дополнительных вопросов у властей Молдовы по этому делу. Как считает Конунова, вся эта ситуация "разрушает имидж страны".
В заключение она выразила сожаление в связи с тем, что граждане Молдовы вынуждены сталкиваться с подобной несправедливой системой. По словам Конуновой, она ожидала, что попала в Молдову, где начались изменения и реформы, однако есть уверенность, что молдавские власти "начали не с той ноги".
При этом Конунова уверена, что нужно проверить некоторых правоохранителей, которые используют закон против людей.