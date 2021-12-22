https://ru.sputnik.md/20211222/konunovoy-ne-vernuli-skripku-47426086.html

Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент

Скрипачке Конуновой до сих пор не вернули инструмент

Скрипачку вызвали, но в итоге не стали с ней говорить поскольку в Молдове не подготовили отчет по экспертизе.

2021-12-22T10:45+0200

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Известная молдавская скрипачка Александра Конунова все еще не получила свой инструмент работы Джованни Гваданини. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook. Конунова рассказала, что приехала в Молдову , поскольку была вызвана прокурором, ведущим дело, Артуром Фуртунэ, для засвидетельствования по согласию со своим адвокатом.При этом скрипачка считает странным, что для этой процедуры и вообще для разговора ее вызвали только сейчас, спустя два месяца после того, как скрипку у нее забрали. "Эта встреча так и не произошла. Почему? Потому что отчет, который должен был быть составлен в прошлую пятницу, 17 декабря, после международной экспертизы, проведенной специалистом из Румынии, не готов", – рассказала Конунова. Как подчеркнула музыкант, прокуроры не общаются с ней официально, не дают четкой информации и держат в полной неизвестности. "Я старалась быть как можно дипломатичнее, но сегодня хочу сказать, что мне все это кажется цирком и издевательством. Отношение ко мне очень странное и несправедливое, это настоящее беззаконие", – сказала Конунова.Также она рассказала, что ей сообщили о появлении дополнительных вопросов у властей Молдовы по этому делу. Как считает Конунова, вся эта ситуация "разрушает имидж страны". В заключение она выразила сожаление в связи с тем, что граждане Молдовы вынуждены сталкиваться с подобной несправедливой системой. По словам Конуновой, она ожидала, что попала в Молдову, где начались изменения и реформы, однако есть уверенность, что молдавские власти "начали не с той ноги". При этом Конунова уверена, что нужно проверить некоторых правоохранителей, которые используют закон против людей.

https://ru.sputnik.md/20211028/khronologiya-intsident-skripka-stradivari-45984037.html

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