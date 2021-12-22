https://ru.sputnik.md/20211222/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-snova-dorozhayut-47448110.html

Курс валют на четверг: доллар и евро снова дорожают

Курс валют на четверг: доллар и евро снова дорожают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2021-12-22T22:06+0200

2021-12-22T22:06+0200

2021-12-22T22:06+0200

курс валют

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 23 декабря. Доллар отвоюет утраченные позиции по отношению к молдавскому лею, а евро также вырастет в цене.В среду доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,8285 лея.Евро станет дороже на восемь банов и закрепится на уровне 20,1516 лея.Что касается остальных валют, то 23 декабря немного подрастет российский рубль, который разместится на уровне 0,2417 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6540 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0711 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.

https://ru.sputnik.md/20211221/chto-proizoydet-s-tsenami-na-kvartiry-v-2022-godu-47417314.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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курс валют, доллар, евро