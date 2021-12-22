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https://ru.sputnik.md/20211222/lavrov-ssha-garantiy-bezopasnosti-47431368.html
Лавров рассказал о реакции США на предложения России о гарантиях безопасности
Лавров рассказал о реакции США на предложения России о гарантиях безопасности
Глава МИД РФ рассказал о реакции США на российские предложения о гарантиях безопасности.
2021-12-22T12:58+0200
2021-12-22T13:16+0200
политика
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сша
сергей лавров
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. США и НАТО не игнорируют инициативы России по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин, выступая ранее на расширенной коллегии Министерства обороны, рассказал, что в ходе своего последнего разговора в режиме видеоконференции с американским президентом Джо Байденом обсуждал эту тему, отметив, что РФ представила "свое видение возможных договоренностей"."Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает", – сказал Лавров.При этом он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не всегда адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией.По мнению Лаврова, Столтенберг "громогласно и достаточно аррогантно, даже высокомерно заявляет, что "никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО"."В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств. В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других", – напомнил Лавров.Лавров подчеркнул, что "реальная реакция" со стороны американских коллег на предложения Москвы по гарантиям безопасности – деловая."Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и Соединенных Штатов, по итогам очередного контакта... условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы... После чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе, задействовать переговорную площадку для обсуждения второго документа: проекта соглашения между Россией и странами НАТО", – сообщил Лавров.Он также заявил, что по итогам телефонных переговоров президента РФ с лидерами Франции, Германии вопрос о гарантиях безопасности Россия вынесет на площадку ОБСЕ."Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", – сказал Лавров.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ru.sputnik.md/20211220/v-mid-rf-rasskazali-o-razvitii-otnosheniy-s-ssha-47361671.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров

Лавров рассказал о реакции США на предложения России о гарантиях безопасности

12:58 22.12.2021 (обновлено: 13:16 22.12.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© POOL
/
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Глава МИД РФ рассказал о реакции США на российские предложения о гарантиях безопасности.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. США и НАТО не игнорируют инициативы России по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин, выступая ранее на расширенной коллегии Министерства обороны, рассказал, что в ходе своего последнего разговора в режиме видеоконференции с американским президентом Джо Байденом обсуждал эту тему, отметив, что РФ представила "свое видение возможных договоренностей".
"Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает", – сказал Лавров.
При этом он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не всегда адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией.
По мнению Лаврова, Столтенберг "громогласно и достаточно аррогантно, даже высокомерно заявляет, что "никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО".
"В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств. В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других", – напомнил Лавров.

"Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно, ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", – добавил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что "реальная реакция" со стороны американских коллег на предложения Москвы по гарантиям безопасности – деловая.
"Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и Соединенных Штатов, по итогам очередного контакта... условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы... После чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе, задействовать переговорную площадку для обсуждения второго документа: проекта соглашения между Россией и странами НАТО", – сообщил Лавров.
Он также заявил, что по итогам телефонных переговоров президента РФ с лидерами Франции, Германии вопрос о гарантиях безопасности Россия вынесет на площадку ОБСЕ.

"Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", – сказал Лавров.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
Политика
В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США
20 декабря, 09:56
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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