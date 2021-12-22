Политика
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Лавров рассказал о реакции США на предложения России о гарантиях безопасности
12:58 22.12.2021 (обновлено: 13:16 22.12.2021)
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Глава МИД РФ рассказал о реакции США на российские предложения о гарантиях безопасности.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. США и НАТО не игнорируют инициативы России по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин, выступая ранее на расширенной коллегии Министерства обороны, рассказал, что в ходе своего последнего разговора в режиме видеоконференции с американским президентом Джо Байденом обсуждал эту тему, отметив, что РФ представила "свое видение возможных договоренностей".
Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин, выступая ранее на расширенной коллегии Министерства обороны, рассказал, что в ходе своего последнего разговора в режиме видеоконференции с американским президентом Джо Байденом обсуждал эту тему, отметив, что РФ представила "свое видение возможных договоренностей".
"Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает", – сказал Лавров.
При этом он отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не всегда адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией.
По мнению Лаврова, Столтенберг "громогласно и достаточно аррогантно, даже высокомерно заявляет, что "никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО".
"В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств. В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других", – напомнил Лавров.
"Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно, ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", – добавил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что "реальная реакция" со стороны американских коллег на предложения Москвы по гарантиям безопасности – деловая.
"Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и Соединенных Штатов, по итогам очередного контакта... условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы... После чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе, задействовать переговорную площадку для обсуждения второго документа: проекта соглашения между Россией и странами НАТО", – сообщил Лавров.
Он также заявил, что по итогам телефонных переговоров президента РФ с лидерами Франции, Германии вопрос о гарантиях безопасности Россия вынесет на площадку ОБСЕ.
"Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", – сказал Лавров.
"Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", – сказал Лавров.
20 декабря, 09:56
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.