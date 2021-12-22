https://ru.sputnik.md/20211222/mayya-sandu-nazvala-glavnuyu-neudachu-vlastey-v-2021-godu-47450473.html
Майя Санду назвала главную неудачу властей в 2021 году
Майя Санду назвала главную неудачу властей в 2021 году
Майя Санду рассказала в эфире общественного телевидения о главной, по ее мнению, неудаче властей.
2021-12-22T21:42+0200
2021-12-22T21:42+0200
2021-12-22T21:42+0200
майя санду
вакцинация
неудача
власти
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. По словам президента Майи Санду, несмотря на то, что Молдова первая страна в Европе за пределами ЕС получила доступ к вакцинам от коронавируса, темпы иммунизации населения оставляют желать лучшего. Об этом президент рассказала в интервью общественному телеканалу.Президент считает, что низкий уровень вакцинации приводит к опасности для здоровья граждан и экономическим потерям."Сейчас мы в плохом положении. А это значит риск для здоровья людей. Мы по прежнему тратим очень много денег на лечение, а могли бы направить эти деньги на борьбу с другими болезнями. Есть и негативный экономический эффект", - говорит Санду.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применено 1 727 791 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 967 938 человек.
https://ru.sputnik.md/20211222/mayya-sandu-sostoyanii-otnoshenie-rossia-47449938.html
https://ru.sputnik.md/20211216/nemerenko-schetnaya-palata-47301402.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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майя санду, вакцинация, неудача, власти
Майя Санду назвала главную неудачу властей в 2021 году
Президент Молдовы рассказала в эфире общественного телевидения о главной, по ее мнению, неудаче властей.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. По словам президента Майи Санду, несмотря на то, что Молдова первая страна в Европе за пределами ЕС получила доступ к вакцинам от коронавируса, темпы иммунизации населения оставляют желать лучшего. Об этом президент рассказала в интервью общественному телеканалу.
"Это неудача. Если говорить о провалах этого года, то низкий процент вакцинированных в Молдове - это одна из самых больших наших неудач. В том числе власти. Весной мы получили вакцины. Летом было снижение случаев заражения, была сложная политическая ситуация, некому было приложить необходимые усилия. В этот период было много дезинформации о вакцинации", - заявила Санду.
Президент считает, что низкий уровень вакцинации приводит к опасности для здоровья граждан и экономическим потерям.
"Сейчас мы в плохом положении. А это значит риск для здоровья людей. Мы по прежнему тратим очень много денег на лечение, а могли бы направить эти деньги на борьбу с другими болезнями. Есть и негативный экономический эффект", - говорит Санду.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применено 1 727 791 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 967 938 человек.