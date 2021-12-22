https://ru.sputnik.md/20211222/mayya-sandu-sostoyanii-otnoshenie-rossia-47449938.html
Майя Санду рассказала о текущем состоянии отношений с Россией
Майя Санду рассказала о текущем состоянии отношений с Россией
Президент Молдовы перечислила приоритетные направления для диалога с Российской Федерацией.
2021-12-22T21:09+0200
2021-12-22T21:09+0200
2021-12-22T21:09+0200
приднестровье
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Молдавские власти ведут диалог с Российской Федерацией на разных уровнях, правительство Молдовы готовится к заседанию межправительственной комиссии и ведет переговоры об утилизации боеприпасов в селе Колбасна. Об этом президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью на общественном телевидении."Общение на разных уровнях. Был визит министра иностранных дел в Россию. Был запланирован визит российского вице-министра. Есть диалог на уровне министерств обороны. Готовится заседание межправительственной комиссии к весне. Нет конкретной даты. Готовятся решения проблемы экспорта, есть диалог об утилизации боеприпасов в Колбасне. Есть диалог по социальным вопросам, по приднестровской проблеме", - рассказала президент Молдовы.По словам Санду, молдавские власти стремятся найти решения хотя бы по поводу части вопросов, потому что их много и отношения с Россией носят комплексный характер. Майя Санду также рассказала каким образом налажено общение с левобережьем Днестра."Общение происходит на уровне Бюро по реинтеграции. Вскоре правительство должно назначить вице-премьера по реинтеграции. И тогда можно будет назначить новый раунд переговоров в формате 5+2. Есть премьер, есть бюро по реинтеграции, есть кому следить за событиями там", - заявила Санду.Также президент объявила, что вскоре будет назначен посол Молдовы в России.
https://ru.sputnik.md/20211222/parlamentskaya-komissiya-posol-moldova-rossia-47429084.html
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Евгений Чебан
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приднестровье, россия, майя санду
Майя Санду рассказала о текущем состоянии отношений с Россией
Президент Молдовы перечислила приоритетные направления для диалога с Российской Федерацией.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Молдавские власти ведут диалог с Российской Федерацией на разных уровнях, правительство Молдовы готовится к заседанию межправительственной комиссии и ведет переговоры об утилизации боеприпасов в селе Колбасна. Об этом президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью на общественном телевидении.
"Общение на разных уровнях. Был визит министра иностранных дел в Россию. Был запланирован визит российского вице-министра. Есть диалог на уровне министерств обороны. Готовится заседание межправительственной комиссии к весне. Нет конкретной даты. Готовятся решения проблемы экспорта, есть диалог об утилизации боеприпасов в Колбасне. Есть диалог по социальным вопросам, по приднестровской проблеме", - рассказала президент Молдовы.
По словам Санду, молдавские власти стремятся найти решения хотя бы по поводу части вопросов, потому что их много и отношения с Россией носят комплексный характер.
Майя Санду также рассказала каким образом налажено общение с левобережьем Днестра.
"Общение происходит на уровне Бюро по реинтеграции. Вскоре правительство должно назначить вице-премьера по реинтеграции. И тогда можно будет назначить новый раунд переговоров в формате 5+2. Есть премьер, есть бюро по реинтеграции, есть кому следить за событиями там", - заявила Санду.
Также президент объявила, что вскоре будет назначен посол Молдовы в России.