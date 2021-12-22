https://ru.sputnik.md/20211222/mery-rozhdestvenskie-yarmarki-47431768.html

Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок

Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья определила основные эпидемиологические меры, касательно посещения рождественских ярмарок.

2021-12-22T13:01+0200

2021-12-22T13:01+0200

2021-12-22T13:28+0200

коронавирус

в молдове

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рождественская ярмарка

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Каждый участник рождественских ярмарок (кроме детей младше 12 лет), организованных в Молдове, должен будет носить защитную маску на протяжении всего своего пребывания на мероприятии. Это следует из последнего решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованного в среду 22 декабря. Согласно решению комиссии, сотрудники и продавцы, которые будут участвовать в этих мероприятиях, должны будут иметь сертификат COVID-19. При этом напитки и еду следует употреблять только в специально отведенных местах. Необходимость соблюдать физическое расстояние между людьми не менее одного метра остается в силе. При этом места для продажи напитков и еды должны быть размещены не менее чем в пяти метрах друг от друга. Напомним, что рождественская ярмарка будет организована правительством. Огни на ярмарке зажгут 24 декабря в сквере Национального дворца "Николае Сулак". Власти сообщили, что в этом году праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Это будут не только ярмарки, но и концерты. А в детских домах и интернатах в нескольких селах и городах республики будет показана художественная программа "Зимняя история".

https://ru.sputnik.md/20211208/rozhdestvenskaya-yarmarka-kishinev-47065646.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, комиссия, новый год, рождественская ярмарка