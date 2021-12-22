https://ru.sputnik.md/20211222/mery-rozhdestvenskie-yarmarki-47431768.html
Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок
Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья определила основные эпидемиологические меры, касательно посещения рождественских ярмарок.
2021-12-22T13:01+0200
2021-12-22T13:01+0200
2021-12-22T13:28+0200
коронавирус
в молдове
молдова
комиссия
новый год
рождественская ярмарка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46871952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f12f05d0e71ca8f46388924db8fd6421.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Каждый участник рождественских ярмарок (кроме детей младше 12 лет), организованных в Молдове, должен будет носить защитную маску на протяжении всего своего пребывания на мероприятии. Это следует из последнего решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованного в среду 22 декабря. Согласно решению комиссии, сотрудники и продавцы, которые будут участвовать в этих мероприятиях, должны будут иметь сертификат COVID-19. При этом напитки и еду следует употреблять только в специально отведенных местах. Необходимость соблюдать физическое расстояние между людьми не менее одного метра остается в силе. При этом места для продажи напитков и еды должны быть размещены не менее чем в пяти метрах друг от друга. Напомним, что рождественская ярмарка будет организована правительством. Огни на ярмарке зажгут 24 декабря в сквере Национального дворца "Николае Сулак". Власти сообщили, что в этом году праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Это будут не только ярмарки, но и концерты. А в детских домах и интернатах в нескольких селах и городах республики будет показана художественная программа "Зимняя история".
https://ru.sputnik.md/20211208/rozhdestvenskaya-yarmarka-kishinev-47065646.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46871952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4edfee995052a6636fc240a283a6875e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
в молдове, молдова, комиссия, новый год, рождественская ярмарка
Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок
13:01 22.12.2021 (обновлено: 13:28 22.12.2021)
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья определила основные эпидемиологические меры касательно посещения рождественских ярмарок.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Каждый участник рождественских ярмарок (кроме детей младше 12 лет), организованных в Молдове, должен будет носить защитную маску на протяжении всего своего пребывания на мероприятии. Это следует из последнего решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованного в среду 22 декабря.
Согласно решению комиссии, сотрудники и продавцы, которые будут участвовать в этих мероприятиях, должны будут иметь сертификат COVID-19.
При этом напитки и еду следует употреблять только в специально отведенных местах. Необходимость соблюдать физическое расстояние между людьми не менее одного метра остается в силе. При этом места для продажи напитков и еды должны быть размещены не менее чем в пяти метрах друг от друга.
Напомним, что рождественская ярмарка будет организована правительством. Огни на ярмарке зажгут 24 декабря в сквере Национального дворца "Николае Сулак".
Власти сообщили, что в этом году праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Это будут не только ярмарки, но и концерты. А в детских домах и интернатах в нескольких селах и городах республики будет показана художественная программа "Зимняя история".