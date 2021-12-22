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Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок
Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья определила основные эпидемиологические меры, касательно посещения рождественских ярмарок.
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коронавирус
в молдове
молдова
комиссия
новый год
рождественская ярмарка
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Каждый участник рождественских ярмарок (кроме детей младше 12 лет), организованных в Молдове, должен будет носить защитную маску на протяжении всего своего пребывания на мероприятии. Это следует из последнего решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованного в среду 22 декабря. Согласно решению комиссии, сотрудники и продавцы, которые будут участвовать в этих мероприятиях, должны будут иметь сертификат COVID-19. При этом напитки и еду следует употреблять только в специально отведенных местах. Необходимость соблюдать физическое расстояние между людьми не менее одного метра остается в силе. При этом места для продажи напитков и еды должны быть размещены не менее чем в пяти метрах друг от друга. Напомним, что рождественская ярмарка будет организована правительством. Огни на ярмарке зажгут 24 декабря в сквере Национального дворца "Николае Сулак". Власти сообщили, что в этом году праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Это будут не только ярмарки, но и концерты. А в детских домах и интернатах в нескольких селах и городах республики будет показана художественная программа "Зимняя история".
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в молдове, молдова, комиссия, новый год, рождественская ярмарка

Комиссия утвердила строгие меры по посещению рождественских ярмарок

13:01 22.12.2021 (обновлено: 13:28 22.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВ Кишиневе зажгли огни на главной ёлке
В Кишиневе зажгли огни на главной ёлке - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Родика Герчиу
Все материалы
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья определила основные эпидемиологические меры касательно посещения рождественских ярмарок.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Каждый участник рождественских ярмарок (кроме детей младше 12 лет), организованных в Молдове, должен будет носить защитную маску на протяжении всего своего пребывания на мероприятии. Это следует из последнего решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованного в среду 22 декабря.
Согласно решению комиссии, сотрудники и продавцы, которые будут участвовать в этих мероприятиях, должны будут иметь сертификат COVID-19.
При этом напитки и еду следует употреблять только в специально отведенных местах. Необходимость соблюдать физическое расстояние между людьми не менее одного метра остается в силе. При этом места для продажи напитков и еды должны быть размещены не менее чем в пяти метрах друг от друга.
Напомним, что рождественская ярмарка будет организована правительством. Огни на ярмарке зажгут 24 декабря в сквере Национального дворца "Николае Сулак".
Власти сообщили, что в этом году праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Это будут не только ярмарки, но и концерты. А в детских домах и интернатах в нескольких селах и городах республики будет показана художественная программа "Зимняя история".
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