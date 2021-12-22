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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-22T18:38+0200
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 390 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Зарегистрировано девять случаев "импорта" инфекции: три - из Румынии, по одному - из Дании, Эстонии, Ирландии, Великобритании, Польши, России.За минувшие сутки проведено 8320 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 373 373.У работников системы здравоохранения выявлены четыре случая инфицирования - по два у медсестер и работников вспомогательных служб.Госпитализировано 905 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 146 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 23 человека).В то же время за сутки выздоровело 507 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 110.Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9557.
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Евгений Чебан
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заболеваемость, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:38 22.12.2021 (обновлено: 18:45 22.12.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 390 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Зарегистрировано девять случаев "импорта" инфекции: три - из Румынии, по одному - из Дании, Эстонии, Ирландии, Великобритании, Польши, России.
За минувшие сутки проведено 8320 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 373 373.
У работников системы здравоохранения выявлены четыре случая инфицирования - по два у медсестер и работников вспомогательных служб.
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Госпитализировано 905 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 146 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 23 человека).
В то же время за сутки выздоровело 507 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 110.
Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент - 9557.
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