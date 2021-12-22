https://ru.sputnik.md/20211222/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47446432.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-22T18:38+0200

2021-12-22T18:38+0200

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заболеваемость

статистика

коронавирус

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 390 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Зарегистрировано девять случаев "импорта" инфекции: три - из Румынии, по одному - из Дании, Эстонии, Ирландии, Великобритании, Польши, России.За минувшие сутки проведено 8320 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 373 373.У работников системы здравоохранения выявлены четыре случая инфицирования - по два у медсестер и работников вспомогательных служб.Госпитализировано 905 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 146 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 23 человека).В то же время за сутки выздоровело 507 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 110.Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9557.

https://ru.sputnik.md/20211219/prosrochennymi-vaktsini-moldova-poterpevshie-47354705.html

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2021

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заболеваемость, статистика