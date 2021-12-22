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Топливо в Молдове дешевеет дальше: НАРЭ публикует цены
Топливо в Молдове дешевеет дальше: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 23 декабря.
2021-12-22T11:35+0200
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 23 декабря.Так, цена на 95-й бензин не изменится – 20,35 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на два бана – до 17,18 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Топливо в Молдове дешевеет дальше: НАРЭ публикует цены

11:35 22.12.2021 (обновлено: 11:38 22.12.2021)
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 23 декабря.
Так, цена на 95-й бензин не изменится – 20,35 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на два бана – до 17,18 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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