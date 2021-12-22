https://ru.sputnik.md/20211222/moroz-kishinev-omikron-47421946.html

Мир за сутки: рекордные морозы, обновления в Кишиневе и "омикрон" в Белом доме

Мир за сутки: рекордные морозы, обновления в Кишиневе и "омикрон" в Белом доме

Мир за сутки: рекордные морозы, обновления в Кишиневе и "омикрон" в Белом доме

2021-12-22T09:23+0200

2021-12-22T09:23+0200

2021-12-22T10:03+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. По информации московских синоптиков, ночь на 22 декабря в этом году в российской столице стала самой морозной более чем за полвека: минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что в разных районах города фиксировались и более низкие температуры. Окончательные цифры минимальной температуры будут известны после 09.00."Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия, для учеников средних классов ограничение по температуре воздуха наступает при минус 26-28 градусов", – сказал синоптик.Он отметил, что для старшеклассников актированный день не предусмотрен: для них ограничение, если температура от минус 31 градуса и ниже.Утром в среду в такую морозную погоду многие москвичи могли наблюдать Эффект Гало – явление вторичного свечения вокруг солнца. Некоторым удалось его заснять.После ремонта в Кишиневе торжественно открыли аллею "Григоре Виеру"О завершении ремонта аллеи на бульваре Григоре Виеру рассказал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.Аллею не только отремонтировали, но и украсили к зимним праздникам.Чебан также отметил, что молдавский ковер на тротуаре аллеи – не только отличное место для прогулок для жителей и гостей столицы, он уже успел стать местной достопримечательностью и визитной карточкой города.К открытию аллеи городские власти подготовили и небольшое новогоднее представление с колядками и народными песнями."Я рад, что это место в самом центре Кишинева ожило. Еще два года назад эта территория была усеяна рекламными щитами, уродующими наш город" – заявил Чебан."Это один из десятков душевных проектов, реализованных примэрией Кишинева. Теперь это место, несомненно, будет излюбленным местом для прогулок многих людей", – отметил столичный градоначальник.Штамм "омикрон" выявлен у работников Белого домаО том, что штамм коронавируса "омикрон" вплотную подобрался к руководству Соединенных Штатов заявил президент США Джо Байден в своем обращении к нации.Он отметил, что случаи заражения есть в каждой организации, "даже в Белом доме среди вакцинированных от "омикрона".Байден при этом подчеркнул, что США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом и не допустят повторения ситуации марта 2020 года, когда болезнь впервые обрушилась на страну."Мы подготовлены к тому, что грядет. В марте 2020 года мы не были готовы... Мы запасли достаточно халатов, масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы справиться с ростом госпитализаций среди невакцинированных", – заявил президент США.Также он заверил, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему обеспечивают высокую защищенность от тяжелого течения болезни и смерти.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 276 миллионов.На утро 22 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 276 200 632. Из них 5 368 422 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (51 272 854). Следом идут Индия (34 752 164) и Бразилия (22 219 477).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 607 864), Россия (10 089 945), Турция (9 211 710), Франция (8 818 154), Иран (6 175 782), Аргентина (5 404 380) и Германия (6 869 505).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 794 490 случаев заражения, в Румынии – 1 799 455.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 372 983. В понедельник профильное министерство сообщило о 554 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9540, выздоровели 358 603 человека.

https://ru.sputnik.md/20211220/omikron-grozit-isportit-novyy-god-razreshat-li-moldove-korporativy-kontserty-47386033.html

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в мире