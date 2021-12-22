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В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России
В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России
На кремлевской площади Москвы нарядили новогоднюю ель, для декора которой использовали стиль по мотивам сказки "Морозко".
2021-12-22T18:04+0200
2021-12-22T18:04+0200
россия
елка
кремль
в мире
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. На Соборной площади московского Кремля установлена главная новогодняя елка России. Для ее декора был выбран стиль по мотивам сказки "Морозко".Как рассказала пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова, для украшения елки было использовано более 1,4 тысячи игрушек и около 3000 метров светодиодных гирлянд. "Мы повторили убранство нашей елки, которая была в прошлом году – это по мотивам сказки "Морозко". К сожалению, в прошлом году Кремль в новогодние праздники в связи с ковидными ограничениями был закрыт, и не многие смогли посмотреть, поэтому мы ее дополнили, украсили наши специалисты", – сказала Крылова.Праздничное убранство выдержано в единой бело-золотой цветовой гамме, которая, по замыслу организаторов, должна гармонировать с архитектурным ансамблем Кремля.Она также отметила, что все игрушки изготовлены из специального материала – легкого износостойкого пластика, поэтому в любую погоду и в любое время суток елка одинаково нарядно смотрится.Также в этом году для участия в украшении елки в Кремле были приглашены кадеты Технического пожарно-спасательного колледжа МЧС России.Главной российской елке 94 года, ее высота – 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах еловых лап – 12 метров.
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елка, кремль, фото, в мире

В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России

18:04 22.12.2021
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На кремлевской площади Москвы нарядили новогоднюю ель, для декора которой использовали игрушки по мотивам сказки "Морозко".
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. На Соборной площади московского Кремля установлена главная новогодняя елка России. Для ее декора был выбран стиль по мотивам сказки "Морозко".
Как рассказала пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова, для украшения елки было использовано более 1,4 тысячи игрушек и около 3000 метров светодиодных гирлянд.
"Мы повторили убранство нашей елки, которая была в прошлом году – это по мотивам сказки "Морозко". К сожалению, в прошлом году Кремль в новогодние праздники в связи с ковидными ограничениями был закрыт, и не многие смогли посмотреть, поэтому мы ее дополнили, украсили наши специалисты", – сказала Крылова.
© Sputnik / Владимир АстапковичГлавная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Владимир Астапкович
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве.
Праздничное убранство выдержано в единой бело-золотой цветовой гамме, которая, по замыслу организаторов, должна гармонировать с архитектурным ансамблем Кремля.
"Дизайн напоминает убранство Соборной площади, красоту сводов Грановитой палаты, в этом году у нас также появились украшения, повторяющие купола", – рассказала Крылова.
Она также отметила, что все игрушки изготовлены из специального материала – легкого износостойкого пластика, поэтому в любую погоду и в любое время суток елка одинаково нарядно смотрится.
Также в этом году для участия в украшении елки в Кремле были приглашены кадеты Технического пожарно-спасательного колледжа МЧС России.
Главной российской елке 94 года, ее высота – 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах еловых лап – 12 метров.
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