https://ru.sputnik.md/20211222/moskva-elka-47442623.html

В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России

В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России

На кремлевской площади Москвы нарядили новогоднюю ель, для декора которой использовали стиль по мотивам сказки "Морозко".

2021-12-22T18:04+0200

2021-12-22T18:04+0200

2021-12-22T18:04+0200

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. На Соборной площади московского Кремля установлена главная новогодняя елка России. Для ее декора был выбран стиль по мотивам сказки "Морозко".Как рассказала пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова, для украшения елки было использовано более 1,4 тысячи игрушек и около 3000 метров светодиодных гирлянд. "Мы повторили убранство нашей елки, которая была в прошлом году – это по мотивам сказки "Морозко". К сожалению, в прошлом году Кремль в новогодние праздники в связи с ковидными ограничениями был закрыт, и не многие смогли посмотреть, поэтому мы ее дополнили, украсили наши специалисты", – сказала Крылова.Праздничное убранство выдержано в единой бело-золотой цветовой гамме, которая, по замыслу организаторов, должна гармонировать с архитектурным ансамблем Кремля.Она также отметила, что все игрушки изготовлены из специального материала – легкого износостойкого пластика, поэтому в любую погоду и в любое время суток елка одинаково нарядно смотрится.Также в этом году для участия в украшении елки в Кремле были приглашены кадеты Технического пожарно-спасательного колледжа МЧС России.Главной российской елке 94 года, ее высота – 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах еловых лап – 12 метров.

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