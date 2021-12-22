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Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря
Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря
С 27 декабря в Молдове вступят в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила НЧКОЗ
2021-12-22T13:26+0200
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молдова
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в молдове
ограничения
международный аэропорт кишинева
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. С 27 декабря в Молдове вступят в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ), сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.Тест, как уточняется, должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в транспорт или до въезда на территорию республики, если человек путешествует на собственном автомобиле."Тест необходимо делать как невакцинированным, так и привитым. Список стран "красной зоны" составит Министерство здравоохранения и с 24 декабря будет его обновлять каждые семь дней", – отметили в кабмине.Граждане, которые не посещали страны "красной зоны", смогут въезжать в Молдову без каких-либо ограничений при предъявлении одного из следующих документов:Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 23 декабря доступ сопровождающим и сопровождающим в здание Международного аэропорта Кишинева будет разрешен только при предоставлении COVID-сертификата.
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молдова, в молдове, ограничения, международный аэропорт кишинева

Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря

13:26 22.12.2021 (обновлено: 13:30 22.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКишиневский аэропорт
Кишиневский аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Алена Матвеева
Все материалы
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила новые правила въезда в Молдову.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. С 27 декабря в Молдове вступят в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ), сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.
"Люди, которые приезжают в нашу страну, бывшие в течение последних 14 дней в одном или нескольких государствах, входящих в "красную зону" (в том числе транзитом), будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", – сказано в сообщении правительства.
Тест, как уточняется, должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в транспорт или до въезда на территорию республики, если человек путешествует на собственном автомобиле.
"Тест необходимо делать как невакцинированным, так и привитым. Список стран "красной зоны" составит Министерство здравоохранения и с 24 декабря будет его обновлять каждые семь дней", – отметили в кабмине.
Граждане, которые не посещали страны "красной зоны", смогут въезжать в Молдову без каких-либо ограничений при предъявлении одного из следующих документов:
сертификат о вакцинации;
ПЦР-тест;
экспресс-тест;
медицинское заключение, подтверждающее, что человек перенес COVID-19.

"Если нет ни одного из этих документов, то необходимо соблюдать 14-дневный режим изоляции", – уточнили в правительстве.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 23 декабря доступ сопровождающим и сопровождающим в здание Международного аэропорта Кишинева будет разрешен только при предоставлении COVID-сертификата.
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