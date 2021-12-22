https://ru.sputnik.md/20211222/novye-pravila-vezda-moldova-27-dekabrya-47432237.html

Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря

Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря

С 27 декабря в Молдове вступят в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила НЧКОЗ

2021-12-22T13:26+0200

2021-12-22T13:26+0200

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молдова

коронавирус

в молдове

ограничения

международный аэропорт кишинева

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. С 27 декабря в Молдове вступят в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ), сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.Тест, как уточняется, должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в транспорт или до въезда на территорию республики, если человек путешествует на собственном автомобиле."Тест необходимо делать как невакцинированным, так и привитым. Список стран "красной зоны" составит Министерство здравоохранения и с 24 декабря будет его обновлять каждые семь дней", – отметили в кабмине.Граждане, которые не посещали страны "красной зоны", смогут въезжать в Молдову без каких-либо ограничений при предъявлении одного из следующих документов:Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 23 декабря доступ сопровождающим и сопровождающим в здание Международного аэропорта Кишинева будет разрешен только при предоставлении COVID-сертификата.

https://ru.sputnik.md/20211220/v-moldove-snizhaetsya-covid-zabolevaemost-vse-bolshe-rayonov-vykhodyat-iz-zheltogo-koda-47378740.html

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молдова, в молдове, ограничения, международный аэропорт кишинева