https://ru.sputnik.md/20211222/novyy-2022-god-moldove-mogut-obyavit-godom-kombatantov-47442483.html

Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию

Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию

В правительстве определились, какой основной теме будет посвящен следующий год.

2021-12-22T19:25+0200

2021-12-22T19:25+0200

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Молдове 2022 год может быть объявлен "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова". Соответствующее решение правительства было одобрено на заседании в среду. Согласно документу, проект решения "направлен на пропаганду ценностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и героизма". В 2022 году исполняется 30 лет со дня начала вооруженного конфликта на Днестре. Некоторые наблюдатели полагают, что "год комбатантов" (особенно после недавнего скандала с недопуском наблюдателей на выборы в Приднестровье), мягко говоря, не пойдет на пользу процессу приднестровского урегулирования.Так, политический аналитик Валентин Крылов в этой связи вспоминает врачебный принцип "не навреди"."Когда одной из основных, базовых проблем государства является обеспечение территориальной целостности, нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не навредить этому очень деликатному и тонкому политическому процессу. Отсюда вывод: либо нынешнее парламентское большинство на самом деле не хочет урегулирования приднестровской проблемы, либо считает, что при определенных обстоятельствах (и поддержке Запада) сможет решить вопрос силовым путем", - утверждает Крылов.По мнению аналитика, власть не может не понимать, насколько негативно "год комбатантов" будет воспринят администрацией и населением левого берега Днестра.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211220/krasnoselskiy-pribyl-s-vizitom-v-moskvu-47384658.html

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в молдове, молдова, комбатанты