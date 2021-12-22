Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211222/novyy-2022-god-moldove-mogut-obyavit-godom-kombatantov-47442483.html
Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию
Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию
В правительстве определились, какой основной теме будет посвящен следующий год.
2021-12-22T19:25+0200
2021-12-22T19:26+0200
общество
в молдове
молдова
комбатанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35560595_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_9e5a573588d6589a8cc68521adc39b42.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Молдове 2022 год может быть объявлен "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова". Соответствующее решение правительства было одобрено на заседании в среду. Согласно документу, проект решения "направлен на пропаганду ценностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и героизма". В 2022 году исполняется 30 лет со дня начала вооруженного конфликта на Днестре. Некоторые наблюдатели полагают, что "год комбатантов" (особенно после недавнего скандала с недопуском наблюдателей на выборы в Приднестровье), мягко говоря, не пойдет на пользу процессу приднестровского урегулирования.Так, политический аналитик Валентин Крылов в этой связи вспоминает врачебный принцип "не навреди"."Когда одной из основных, базовых проблем государства является обеспечение территориальной целостности, нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не навредить этому очень деликатному и тонкому политическому процессу. Отсюда вывод: либо нынешнее парламентское большинство на самом деле не хочет урегулирования приднестровской проблемы, либо считает, что при определенных обстоятельствах (и поддержке Запада) сможет решить вопрос силовым путем", - утверждает Крылов.По мнению аналитика, власть не может не понимать, насколько негативно "год комбатантов" будет воспринят администрацией и населением левого берега Днестра.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211220/krasnoselskiy-pribyl-s-vizitom-v-moskvu-47384658.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35560595_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_612c458cedf1d9bab4edacd068b414ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, комбатанты

Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию

19:25 22.12.2021 (обновлено: 19:26 22.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausVarnița
Varnița - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавском правительстве определились, какой основной теме будет посвящен следующий год в республике.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Молдове 2022 год может быть объявлен "Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова".
Соответствующее решение правительства было одобрено на заседании в среду.
Согласно документу, проект решения "направлен на пропаганду ценностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и героизма".

"С этой целью должен быть утвержден национальный план действий, который включает социально-культурные и образовательные мероприятия, в том числе встречи ветеранов конфликта с учащимися в учебных заведениях", - говорится в проекте.

В 2022 году исполняется 30 лет со дня начала вооруженного конфликта на Днестре.
Некоторые наблюдатели полагают, что "год комбатантов" (особенно после недавнего скандала с недопуском наблюдателей на выборы в Приднестровье), мягко говоря, не пойдет на пользу процессу приднестровского урегулирования.
Так, политический аналитик Валентин Крылов в этой связи вспоминает врачебный принцип "не навреди".
"Когда одной из основных, базовых проблем государства является обеспечение территориальной целостности, нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не навредить этому очень деликатному и тонкому политическому процессу. Отсюда вывод: либо нынешнее парламентское большинство на самом деле не хочет урегулирования приднестровской проблемы, либо считает, что при определенных обстоятельствах (и поддержке Запада) сможет решить вопрос силовым путем", - утверждает Крылов.
По мнению аналитика, власть не может не понимать, насколько негативно "год комбатантов" будет воспринят администрацией и населением левого берега Днестра.

Мне очень хочется исходить из наиболее спокойного сценария. А именно: действующая молдавская власть просто не рассматривает вопрос приднестровского урегулирования как свою стратегическую задачу. Любой другой сценарий несет серьезную угрозу мирному процессу на Днестре.

Валентин Крылов - Sputnik Молдова
Валентин Крылов
Политический аналитик
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
В Приднестровье пройдут выборы в Госдуму РФ - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
Политика
Красносельский прибыл с визитом в Москву
20 декабря, 19:43
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:24Русское оружие: тяжелый "Альтиус" легок на подъем
19:51"Омикрон" повышает в три раза риск заразиться COVID-19 в самолете
19:25Политолог: "год комбатантов" не пойдет на пользу приднестровскому урегулированию
18:59Чебан предупредил о рисках экономической безопасности страны
18:38Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:22Атмосферу сказки подарили учащимся из Гагаузии "Русский дом" и посольство РФ в Молдове
18:04В Москве на кремлевской Соборной площади установили главную елку России
17:31Во Франции сложилась "критическая ситуация" с COVID - правительство
17:02В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании
16:33Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"
16:03В Молдове корпоративы будут разрешены с ограничениями
15:25Симоньян выразила надежду, что Москва ответит Берлину из-за исключения RT DE из вещания
15:02Инспекторат полиции обратился в примэрию с несколькими требованиями
14:32США ожидает стыд: придется просить прощения у России
14:03Клиническая картина "омикрона" схожа с гриппом - российские специалисты
13:26Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря
13:01Комиссия общественного здоровья утвердила правила для рождественских ярмарок
12:58Лавров рассказал о реакции США на предложения России о гарантиях безопасности
12:37В Бричанском районе вспыхнул жилой дом: пожарные спасли хозяйку
12:09Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России