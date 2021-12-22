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"Омикрон" повышает в три раза риск заразиться COVID-19 в самолете
"Омикрон" повышает в три раза риск заразиться COVID-19 в самолете
Это связано с тем, что перед зимними праздниками значительно увеличится число пассажиров самолетов
2021-12-22T19:51+0200
2021-12-22T19:56+0200
коронавирус
заражение
риск
самолет
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Риск заразиться коронавирусом в самолете увеличивается в два или даже три раза из-за штамма "омикрон", передает РИА Новости. По данным агентства Блумберг, это связано с тем, что перед зимними праздниками значительно увеличится число пассажиров самолетов, а в большинстве стран "омикрон" уже стал доминирующим штаммом, что увеличивает риск появления на борту зараженных людей.Эксперт международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлла предполагает, что из-за "омикрона" риск заразиться штаммом "омикрон" во время полета стал значительно выше.При этом, по данным агентства, эксперт отмечает, что эконом-класс будет опаснее "бизнеса", так как людей в этом секторе значительно больше.Пауэлл подчеркнул, что для того, чтобы сократить риски заражения коронавирусом, необходимо соблюдать антиковидные ограничения: носить маски, как можно меньше касаться поверхностей в салоне и свести к минимуму контакт лицом к лицу с другими пассажирами. Также он советует не принимать пищу одновременно с соседом, чтобы исключить ситуации, когда сразу два человека будут без масок.Впрочем, по его словам, степень безопасности в аэропортах, являющихся неотъемлемой частью авиапутешествия, куда ниже, чем в самолетах, и именно там пассажиры с большей вероятностью могут заразиться.
https://ru.sputnik.md/20211222/klinicheskaya-kartina-omikrona-skhozha-s-grippom---rossiyskie-spetsialisty-47433410.html
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заражение, риск, самолет

"Омикрон" повышает в три раза риск заразиться COVID-19 в самолете

19:51 22.12.2021 (обновлено: 19:56 22.12.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолёты в аэропорту Новосибирска
Самолёты в аэропорту Новосибирска - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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В эконом-классе будет летать опаснее "бизнеса", так как людей в этом секторе значительно больше.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Риск заразиться коронавирусом в самолете увеличивается в два или даже три раза из-за штамма "омикрон", передает РИА Новости.
По данным агентства Блумберг, это связано с тем, что перед зимними праздниками значительно увеличится число пассажиров самолетов, а в большинстве стран "омикрон" уже стал доминирующим штаммом, что увеличивает риск появления на борту зараженных людей.
Эксперт международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлла предполагает, что из-за "омикрона" риск заразиться штаммом "омикрон" во время полета стал значительно выше.
"Каким бы ни был риск в случае с "дельтой", нам придется предположить, что с "омикроном" он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях", - заявил Пауэлл на вопрос о рисках заражения в полете.
При этом, по данным агентства, эксперт отмечает, что эконом-класс будет опаснее "бизнеса", так как людей в этом секторе значительно больше.
Пауэлл подчеркнул, что для того, чтобы сократить риски заражения коронавирусом, необходимо соблюдать антиковидные ограничения: носить маски, как можно меньше касаться поверхностей в салоне и свести к минимуму контакт лицом к лицу с другими пассажирами. Также он советует не принимать пищу одновременно с соседом, чтобы исключить ситуации, когда сразу два человека будут без масок.
Впрочем, по его словам, степень безопасности в аэропортах, являющихся неотъемлемой частью авиапутешествия, куда ниже, чем в самолетах, и именно там пассажиры с большей вероятностью могут заразиться.
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