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Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России
Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России
Спустя много месяцев неясности, молдавские власти выбрали кандидата на это пост.
2021-12-22T12:09+0200
2021-12-22T12:46+0200
в молдове
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посольство молдовы в россии
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила назначение Лилиана Дария чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в России. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Как отметили в парламенте, Дарий является дипломатом. Он окончил факультет международных отношений и получил докторскую степень в Институте философии, социологии и права Академии наук Молдовы. В 2018 году он был назначен послом в Бельгии и Люксембурге, а также главой миссии Молдовы при НАТО. В 2017-2018 годах он был послом со специальными миссиями в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).А в 2016-2017 годах занимал должность заместителя министра МИДЕИ. Профессиональный опыт дипломата включает также работу в Центре ОБСЕ в Бишкеке в Кыргызстане. Как отметили в парламенте, кандидаты на должность чрезвычайного и полномочного посла, постоянные представители, посланники и поверенные в делах, главы дипломатических миссий назначаются и отзываются президентом Молдовы по предложению правительства.Кандидатов правительству предлагает МИДЕИ после консультаций с парламентской комиссией. В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.
https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html
https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, посольство молдовы в россии

Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России

12:09 22.12.2021 (обновлено: 12:46 22.12.2021)
© Photo : PUBLIC DOMAINLilian Darii
Lilian Darii - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Photo : PUBLIC DOMAIN
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Спустя много месяцев неясности молдавские власти выбрали кандидата на должность посла Молдовы в РФ.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила назначение Лилиана Дария чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в России. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Как отметили в парламенте, Дарий является дипломатом. Он окончил факультет международных отношений и получил докторскую степень в Институте философии, социологии и права Академии наук Молдовы.
В 2018 году он был назначен послом в Бельгии и Люксембурге, а также главой миссии Молдовы при НАТО.
В 2017-2018 годах он был послом со специальными миссиями в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
А в 2016-2017 годах занимал должность заместителя министра МИДЕИ.
Профессиональный опыт дипломата включает также работу в Центре ОБСЕ в Бишкеке в Кыргызстане.
Victor Chirilă - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
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Как отметили в парламенте, кандидаты на должность чрезвычайного и полномочного посла, постоянные представители, посланники и поверенные в делах, главы дипломатических миссий назначаются и отзываются президентом Молдовы по предложению правительства.
Кандидатов правительству предлагает МИДЕИ после консультаций с парламентской комиссией.
В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.
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