https://ru.sputnik.md/20211222/parlamentskaya-komissiya-posol-moldova-rossia-47429084.html

Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России

Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России

Спустя много месяцев неясности, молдавские власти выбрали кандидата на это пост.

2021-12-22T12:09+0200

2021-12-22T12:09+0200

2021-12-22T12:46+0200

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посольство молдовы в россии

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила назначение Лилиана Дария чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в России. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Как отметили в парламенте, Дарий является дипломатом. Он окончил факультет международных отношений и получил докторскую степень в Институте философии, социологии и права Академии наук Молдовы. В 2018 году он был назначен послом в Бельгии и Люксембурге, а также главой миссии Молдовы при НАТО. В 2017-2018 годах он был послом со специальными миссиями в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).А в 2016-2017 годах занимал должность заместителя министра МИДЕИ. Профессиональный опыт дипломата включает также работу в Центре ОБСЕ в Бишкеке в Кыргызстане. Как отметили в парламенте, кандидаты на должность чрезвычайного и полномочного посла, постоянные представители, посланники и поверенные в делах, главы дипломатических миссий назначаются и отзываются президентом Молдовы по предложению правительства.Кандидатов правительству предлагает МИДЕИ после консультаций с парламентской комиссией. В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.

https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html

https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html

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