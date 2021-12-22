Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211222/pogodnye-rekordy-moldovy-22-dekabrya-47408737.html
Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о погодных рекордах в этот день.
2021-12-22T00:02+0200
2021-12-22T00:02+0200
в молдове
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2406/68/24066837_0:183:2731:1719_1920x0_80_0_0_6e4d32b15d684dca8cb2798519d35046.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 22 декабря, отмечен два года назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 22 декабря 2019 года воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1946 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200403/net-khuda-bez-dobra-zaprescheny-vse-vidy-rubki-v-lesakh-29750161.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2406/68/24066837_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_58b61fbdbf3fcdadc27c5acd4afbfdb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

00:02 22.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariЗима
Зима - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 22 декабря, отмечен два года назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 22 декабря 2019 года воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1946 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Лес - Sputnik Молдова, 1920, 03.04.2020
Общество
Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог
3 апреля 2020, 08:45
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:02Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
ВчераВнимание на дорогах: полиция рекомендует водителям учитывать погодные условия
ВчераЯдерное оружие в Беларуси: "Искандеры", "Цирконы" или "Сарматы"?
ВчераВыборы, ковид и развитие региона: чем в Гагаузии запомнится 2021 год
ВчераВ состав ВМФ России вошли атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск"
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дорожают
ВчераПогребинский - о заявлениях Москвы и молчании Запада
ВчераЗимние традиции Молдовы показали в Таврическом дворце Петербурга
ВчераЧто произойдет с ценами на квартиры в 2022 году
ВчераМолдова и СНГ — как Содружество встречает 30-летний юбилей
Вчера"Зеленый коридор" раздора: Гаврилица и Чебан обменялись репликами
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераЗапутался в показаниях: чиновника в Каларашском районе подозревают в убийстве
ВчераСуд признал результаты второго тура выборов в Бельцах
ВчераВ Кишиневе утвердили муниципальный бюджет на 2022 год
ВчераСрок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК
ВчераИсполнительный совет МВФ одобрил программу помощи Молдове
ВчераПрезидент Молдовы назначила Аурелиу Чокоя послом в Германии
ВчераСообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
ВчераВладимиру Плахотнюку предъявили новое обвинение