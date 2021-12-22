https://ru.sputnik.md/20211222/pogodnye-rekordy-moldovy-22-dekabrya-47408737.html
Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о погодных рекордах в этот день.
2021-12-22T00:02+0200
2021-12-22T00:02+0200
2021-12-22T00:02+0200
в молдове
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2406/68/24066837_0:183:2731:1719_1920x0_80_0_0_6e4d32b15d684dca8cb2798519d35046.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 22 декабря, отмечен два года назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 22 декабря 2019 года воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1946 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200403/net-khuda-bez-dobra-zaprescheny-vse-vidy-rubki-v-lesakh-29750161.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2406/68/24066837_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_58b61fbdbf3fcdadc27c5acd4afbfdb2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 22 декабря, отмечен два года назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 22 декабря 2019 года воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1946 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.