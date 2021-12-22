https://ru.sputnik.md/20211222/pogodnye-rekordy-moldovy-22-dekabrya-47408737.html

Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о погодных рекордах в этот день.

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 22 декабря, отмечен два года назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 22 декабря 2019 года воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1946 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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