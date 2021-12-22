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В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании
В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании
Министры утвердили несколько назначений.
2021-12-22T17:02+0200
2021-12-22T17:02+0200
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Чрезвычайным и полномочным послом Молдовы на Украине назначен Валериу Киверь. Такую кандидатуру утвердили на заседании правительства в среду. Также министры одобрили кандидатуру Евгения Ревенко в качестве чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в Испании. Дипломаты вступят в должность после того, как соответствующий указ будет подписан президентом Майей Санду.Также заседании Геннадий Гоголь был назначен заместителем начальника Единецкого территориального управления Государственной канцелярии. "У меня такое впечатление, что у нас заполнены все должности в территориальных управлениях Государственной канцелярии. В эти дни у нас проходят тренинги, и мы будем намного эффективнее работать над обеспечением законности выданных документов", - заявила на заседании премьер Наталья Гаврилица. Напомним, ранее парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила кандидатуру посла Молдовы в России. Им может стать Лилиан Дарий.
https://ru.sputnik.md/20211222/parlamentskaya-komissiya-posol-moldova-rossia-47429084.html
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Марина Гончарук
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в молдове, украина, молдова, испания, посол

В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании

17:02 22.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Министры утвердили несколько назначений.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Чрезвычайным и полномочным послом Молдовы на Украине назначен Валериу Киверь. Такую кандидатуру утвердили на заседании правительства в среду.
Также министры одобрили кандидатуру Евгения Ревенко в качестве чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в Испании.
Дипломаты вступят в должность после того, как соответствующий указ будет подписан президентом Майей Санду.
Также заседании Геннадий Гоголь был назначен заместителем начальника Единецкого территориального управления Государственной канцелярии.
"У меня такое впечатление, что у нас заполнены все должности в территориальных управлениях Государственной канцелярии. В эти дни у нас проходят тренинги, и мы будем намного эффективнее работать над обеспечением законности выданных документов", - заявила на заседании премьер Наталья Гаврилица.
Напомним, ранее парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила кандидатуру посла Молдовы в России. Им может стать Лилиан Дарий.
Лилиан Дарий - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
Общество
Парламентская комиссия одобрила кандидатуру посла Молдовы в России
12:09
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