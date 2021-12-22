https://ru.sputnik.md/20211222/pravitelstve-odobrili-kandidatov-noi-ambasadori-republicii-moldova-ucraina-47440783.html

В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании

В правительстве назначили послов Молдовы на Украине и в Испании

Министры утвердили несколько назначений.

2021-12-22T17:02+0200

2021-12-22T17:02+0200

2021-12-22T17:02+0200

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Чрезвычайным и полномочным послом Молдовы на Украине назначен Валериу Киверь. Такую кандидатуру утвердили на заседании правительства в среду. Также министры одобрили кандидатуру Евгения Ревенко в качестве чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в Испании. Дипломаты вступят в должность после того, как соответствующий указ будет подписан президентом Майей Санду.Также заседании Геннадий Гоголь был назначен заместителем начальника Единецкого территориального управления Государственной канцелярии. "У меня такое впечатление, что у нас заполнены все должности в территориальных управлениях Государственной канцелярии. В эти дни у нас проходят тренинги, и мы будем намного эффективнее работать над обеспечением законности выданных документов", - заявила на заседании премьер Наталья Гаврилица. Напомним, ранее парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила кандидатуру посла Молдовы в России. Им может стать Лилиан Дарий.

https://ru.sputnik.md/20211222/parlamentskaya-komissiya-posol-moldova-rossia-47429084.html

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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