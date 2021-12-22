https://ru.sputnik.md/20211222/pravitelstvo-soberetsya-na-zasedanie-chto-v-povestke-47421323.html

Правительство соберется на заседание: что в повестке

Правительство соберется на заседание: что в повестке

Заседание кабинета министров намечено на вторую половину дня, его программа достаточно насыщенна.

2021-12-22T07:30+0200

2021-12-22T07:30+0200

2021-12-22T07:30+0200

политика

в молдове

заседание

правительство

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. На заседании в среду министры, судя по повестке, опубликованной на официальном сайте, рассмотрят 18 вопросов.В том числе - в сфере государственной системы социального обеспечения.Члены кабмина также должны будут высказать свое мнение по проекту постановления парламента об объявлении 2022 года Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова.На заседании в среду министры также должны будут высказываться по законопроекту о проведении внешнего государственного аудита в сфере природного газа. Еще один проект, который должны 22 декабря рассмотреть члены кабинета министров, это ратификация Соглашения о внесении изменений и пересмотре Финансового соглашения между Республикой Молдова и Европейским инвестиционным банком по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Республики Молдова.Также в ходе встречи министрам предстоит утвердить проект выделения финансовых средств обществу с ограниченной ответственностью "Национальная арена".

https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html

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2021

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове, заседание, правительство