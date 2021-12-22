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https://ru.sputnik.md/20211222/pravitelstvo-soberetsya-na-zasedanie-chto-v-povestke-47421323.html
Правительство соберется на заседание: что в повестке
Правительство соберется на заседание: что в повестке
Заседание кабинета министров намечено на вторую половину дня, его программа достаточно насыщенна.
2021-12-22T07:30+0200
2021-12-22T07:30+0200
политика
в молдове
заседание
правительство
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. На заседании в среду министры, судя по повестке, опубликованной на официальном сайте, рассмотрят 18 вопросов.В том числе - в сфере государственной системы социального обеспечения.Члены кабмина также должны будут высказать свое мнение по проекту постановления парламента об объявлении 2022 года Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова.На заседании в среду министры также должны будут высказываться по законопроекту о проведении внешнего государственного аудита в сфере природного газа. Еще один проект, который должны 22 декабря рассмотреть члены кабинета министров, это ратификация Соглашения о внесении изменений и пересмотре Финансового соглашения между Республикой Молдова и Европейским инвестиционным банком по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Республики Молдова.Также в ходе встречи министрам предстоит утвердить проект выделения финансовых средств обществу с ограниченной ответственностью "Национальная арена".
https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html
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в молдове, заседание, правительство

Правительство соберется на заседание: что в повестке

07:30 22.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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Заседание кабинета министров намечено на вторую половину дня, его программа достаточно насыщенна.
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. На заседании в среду министры, судя по повестке, опубликованной на официальном сайте, рассмотрят 18 вопросов.
В том числе - в сфере государственной системы социального обеспечения.
Члены кабмина также должны будут высказать свое мнение по проекту постановления парламента об объявлении 2022 года Годом признательности ветеранам войны, участникам боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова.

На заседании в среду министры также должны будут высказываться по законопроекту о проведении внешнего государственного аудита в сфере природного газа.

Еще один проект, который должны 22 декабря рассмотреть члены кабинета министров, это ратификация Соглашения о внесении изменений и пересмотре Финансового соглашения между Республикой Молдова и Европейским инвестиционным банком по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Республики Молдова.
Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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Спыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство
1 ноября, 22:29
Также в ходе встречи министрам предстоит утвердить проект выделения финансовых средств обществу с ограниченной ответственностью "Национальная арена".
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