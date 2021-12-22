https://ru.sputnik.md/20211222/rossia-preparat-lechenie-koronavirus-mir-19-47449799.html

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР-19"

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР-19"

Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19"

2021-12-22T20:50+0200

2021-12-22T20:50+0200

2021-12-22T20:50+0200

коронавирус

россия

регистрация

лекарство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3013/75/30137567_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_7b09f5bc3f2430371cdd3bc4c6b05a99.jpg

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", передает РИА Новости. Препарат разработан в институте Иммунологии Федерального медико-биологического агентства."Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", - говорится в сообщении пресс-службы Федерального медико-биологического агентства.Препарат работает на генном уровне, а именно - избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, пояснили в пресс-службе.В ходе клинических исследований лекарства была доказана его безопасность и эффективность. Препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов."Препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути" - цитирует пресс-служба директора Института Иммунологии ФМБА России Мусу Хаитова.

https://ru.sputnik.md/20211222/omikron-risk-zarazitsya-covid-19-samolet-47441701.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, регистрация, лекарство