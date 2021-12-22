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В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР-19"
В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР-19"
Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19"
2021-12-22T20:50+0200
2021-12-22T20:50+0200
коронавирус
россия
регистрация
лекарство
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", передает РИА Новости. Препарат разработан в институте Иммунологии Федерального медико-биологического агентства."Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", - говорится в сообщении пресс-службы Федерального медико-биологического агентства.Препарат работает на генном уровне, а именно - избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, пояснили в пресс-службе.В ходе клинических исследований лекарства была доказана его безопасность и эффективность. Препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов."Препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути" - цитирует пресс-служба директора Института Иммунологии ФМБА России Мусу Хаитова.
https://ru.sputnik.md/20211222/omikron-risk-zarazitsya-covid-19-samolet-47441701.html
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россия, регистрация, лекарство

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР-19"

20:50 22.12.2021
© Sputnik / Pavel Lisitsin / Перейти в фотобанкУральские ученые предложили препарат против коронавируса
Уральские ученые предложили препарат против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Pavel Lisitsin
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", передает РИА Новости. Препарат разработан в институте Иммунологии Федерального медико-биологического агентства.
"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", - говорится в сообщении пресс-службы Федерального медико-биологического агентства.
Препарат работает на генном уровне, а именно - избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, пояснили в пресс-службе.
"Установлена полная идентичность "МИР 19" и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая "омикрон". Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2", - отметила глава ФМБА Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
В ходе клинических исследований лекарства была доказана его безопасность и эффективность. Препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.
"Препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути" - цитирует пресс-служба директора Института Иммунологии ФМБА России Мусу Хаитова.
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