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Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове

Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове

Эксперты анализируют причины, по которым в республике небывалыми темпами нарастает инфляция, а заявления правящих политиков идут вразрез с реалиями... 22.12.2021, Sputnik Молдова

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2021-12-22T08:51+0200

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серафим урекян

молдова

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Президент Майя Санду рассказала, что правительству удалось разблокировать внешнее финансирование для Республики Молдова. Об этом она сообщила в соцсети, а также опубликовала видеоролик, в котором рассказывается, кто и как помог Молдове в течение прошедшего года.При этом Санду написала, что властям Молдовы удалось найти финансы для среднесрочных программ развития, в том числе на улучшение инфраструктуры.Однако на деле все происходит наоборот: цены на энергоносители и продукты питания растут, а благосостояние населения падает стремительными темпами. Получается, что на словах правящих политиков все хорошо, а на деле – не очень.Почему заявления правящих политиков так непохожи на реальную жизнь и кому выгодно такое искаженное отображение действительности и повседневной жизни? Ответ на этот и другие вопросы узнаем в беседе с ветераном политической жизни Молдовы, бывшим депутатом парламента и экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном.Массовые подорожания лишают пенсионеров и представителей других социально уязвимых слоев населения надежды на сколько-нибудь сытую жизнь. За последний месяц продукты подорожали почти на 15% в сравнении с прошлым ноябрем.И если раньше многие граждане страны с трудом сводили концы с концами, то сегодня, после вала подорожаний, многие из них оказались за чертой бедности.Почему так выросли цены на продукты питания? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik`е" дает экономический эксперт Виорел Гырбу.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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