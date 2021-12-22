Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211222/rost-tsen-moldova-47401441.html
Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове
Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове
Эксперты анализируют причины, по которым в республике небывалыми темпами нарастает инфляция, а заявления правящих политиков идут вразрез с реалиями... 22.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-22T08:30+0200
2021-12-22T08:51+0200
радио
цены
рост
причины
жизнь
ухудшение
в молдове
виорел гырбу
серафим урекян
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/16/47422858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51ace71d0408e17ef2c2ae5404697781.jpg
Президент Майя Санду рассказала, что правительству удалось разблокировать внешнее финансирование для Республики Молдова. Об этом она сообщила в соцсети, а также опубликовала видеоролик, в котором рассказывается, кто и как помог Молдове в течение прошедшего года.При этом Санду написала, что властям Молдовы удалось найти финансы для среднесрочных программ развития, в том числе на улучшение инфраструктуры.Однако на деле все происходит наоборот: цены на энергоносители и продукты питания растут, а благосостояние населения падает стремительными темпами. Получается, что на словах правящих политиков все хорошо, а на деле – не очень.Почему заявления правящих политиков так непохожи на реальную жизнь и кому выгодно такое искаженное отображение действительности и повседневной жизни? Ответ на этот и другие вопросы узнаем в беседе с ветераном политической жизни Молдовы, бывшим депутатом парламента и экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном.Массовые подорожания лишают пенсионеров и представителей других социально уязвимых слоев населения надежды на сколько-нибудь сытую жизнь. За последний месяц продукты подорожали почти на 15% в сравнении с прошлым ноябрем.И если раньше многие граждане страны с трудом сводили концы с концами, то сегодня, после вала подорожаний, многие из них оказались за чертой бедности.Почему так выросли цены на продукты питания? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik`е" дает экономический эксперт Виорел Гырбу.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/16/47422858_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_92193f4ee743d870c07395ac684ef2a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены, рост, причины, жизнь, ухудшение, в молдове, виорел гырбу, серафим урекян, молдова, видео

Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове

08:30 22.12.2021 (обновлено: 08:51 22.12.2021)
© Sputnik
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперты анализируют причины, по которым в республике небывалыми темпами нарастает инфляция, а заявления правящих политиков идут вразрез с реалиями повседневной жизни граждан.
Президент Майя Санду рассказала, что правительству удалось разблокировать внешнее финансирование для Республики Молдова. Об этом она сообщила в соцсети, а также опубликовала видеоролик, в котором рассказывается, кто и как помог Молдове в течение прошедшего года.
При этом Санду написала, что властям Молдовы удалось найти финансы для среднесрочных программ развития, в том числе на улучшение инфраструктуры.
Однако на деле все происходит наоборот: цены на энергоносители и продукты питания растут, а благосостояние населения падает стремительными темпами. Получается, что на словах правящих политиков все хорошо, а на деле – не очень.
Почему заявления правящих политиков так непохожи на реальную жизнь и кому выгодно такое искаженное отображение действительности и повседневной жизни? Ответ на этот и другие вопросы узнаем в беседе с ветераном политической жизни Молдовы, бывшим депутатом парламента и экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном.
Массовые подорожания лишают пенсионеров и представителей других социально уязвимых слоев населения надежды на сколько-нибудь сытую жизнь. За последний месяц продукты подорожали почти на 15% в сравнении с прошлым ноябрем.
И если раньше многие граждане страны с трудом сводили концы с концами, то сегодня, после вала подорожаний, многие из них оказались за чертой бедности.
Почему так выросли цены на продукты питания? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik`е" дает экономический эксперт Виорел Гырбу.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:15Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ
09:51Где в Кишиневе 22 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:23Мир за сутки: рекордные морозы, обновления в Кишиневе и "омикрон" в Белом доме
09:00Слусарь: аграрное хозяйство Молдовы окончательно гибнет вместе с селами
08:30Обещания Санду, рост цен и обнищание населения в Молдове
08:00Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
07:30Правительство соберется на заседание: что в повестке
07:00Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега
00:02Погодные рекорды Молдовы 22 декабря
ВчераВнимание на дорогах: полиция рекомендует водителям учитывать погодные условия
ВчераЯдерное оружие в Беларуси: "Искандеры", "Цирконы" или "Сарматы"?
ВчераВыборы, ковид и развитие региона: чем в Гагаузии запомнится 2021 год
ВчераВ состав ВМФ России вошли атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск"
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дорожают
ВчераПогребинский - о заявлениях Москвы и молчании Запада
ВчераЗимние традиции Молдовы показали в Таврическом дворце Петербурга
ВчераЧто произойдет с ценами на квартиры в 2022 году
ВчераМолдова и СНГ — как Содружество встречает 30-летний юбилей
Вчера"Зеленый коридор" раздора: Гаврилица и Чебан обменялись репликами
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове