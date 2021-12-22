https://ru.sputnik.md/20211222/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kholodno-no-bez-snega-47416339.html

Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега

Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-22T07:00+0200

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2021-12-22T07:00+0200

в молдове

прогноз

погода

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -7 до -12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -8 до -10 градусов.В последующие дни в стране потеплеет. 24 декабря днем ожидается около нуля, а 25 декабря дневная температура в некоторых районах республики поднимется до +7 градусов. Праздники и народные приметыПо народному календарю 22 декабря 2021 года отмечается день Анны Темной, а православная церковь вспоминает святую Анну — мать Девы Марии, так как именно в этот день она зачала Богородицу.По преданию, Анна и Иоаким не могли родить ребенка, но однажды все изменилось. К Иоакиму явился ангел и сообщил, что его жена родит девочку, что оказалось истиной. Анна зачала, родив дочь Марию, ставшую матерью Христа.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз, погода