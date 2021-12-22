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Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега
Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-22T07:00+0200
2021-12-22T07:00+0200
в молдове
прогноз
погода
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -7 до -12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -8 до -10 градусов.В последующие дни в стране потеплеет. 24 декабря днем ожидается около нуля, а 25 декабря дневная температура в некоторых районах республики поднимется до +7 градусов. Праздники и народные приметыПо народному календарю 22 декабря 2021 года отмечается день Анны Темной, а православная церковь вспоминает святую Анну — мать Девы Марии, так как именно в этот день она зачала Богородицу.По преданию, Анна и Иоаким не могли родить ребенка, но однажды все изменилось. К Иоакиму явился ангел и сообщил, что его жена родит девочку, что оказалось истиной. Анна зачала, родив дочь Марию, ставшую матерью Христа.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз, погода

Самый точный прогноз погоды: холодно, но без снега

07:00 22.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинев
Примэрия Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -7 до -12.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -8 до -10 градусов.
В последующие дни в стране потеплеет. 24 декабря днем ожидается около нуля, а 25 декабря дневная температура в некоторых районах республики поднимется до +7 градусов.

Праздники и народные приметы

По народному календарю 22 декабря 2021 года отмечается день Анны Темной, а православная церковь вспоминает святую Анну — мать Девы Марии, так как именно в этот день она зачала Богородицу.
По преданию, Анна и Иоаким не могли родить ребенка, но однажды все изменилось. К Иоакиму явился ангел и сообщил, что его жена родит девочку, что оказалось истиной. Анна зачала, родив дочь Марию, ставшую матерью Христа.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Верба "плачет" – будет пасмурно.
Вьюга днем за собой мороз к ночи приведет.
Солнце ясное столбами подпирается – жди снега и мороза.
Ясная погода о скором тепле говорит, а если холодно – к морозу.
Иней на ветвях ко дню святой Анны – к богатому урожаю.
Сучья серебром к земле пригибает – урожайным будет год.
Сугробы высокие – много созреет хлеба.
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