https://ru.sputnik.md/20211222/simonyan-vyrazila-nadezhdu-chto-moskva-otvetit-berlinu-iz-za-isklyucheniya-rt-de-iz-veschaniya-47434552.html

Симоньян выразила надежду, что Москва ответит Берлину из-за исключения RT DE из вещания

Симоньян выразила надежду, что Москва ответит Берлину из-за исключения RT DE из вещания

Телеканал RT назвал неправомерными действия немецкого медиарегулятора.

2021-12-22T15:25+0200

2021-12-22T15:25+0200

2021-12-22T15:25+0200

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит Берлину, который заставил оператора спутниковой связи исключить RT DE из вещания, передает РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.Ситуацию с прекращением вещания RT DE прокомментировал и гендиректор RT Алексей Николов."Это произошло довольно быстро, даже недели не успел RT DE провещать, и это было сделано достаточно интересно. Дело в том, что когда мы начинали вещание канала, то мы очень тщательно проработали с нашими международными юристами, крупными компаниями, которые с нами работают, вопрос о том, чтобы все было сделано по закону", - приводятся его слова на сайте RT.Николов подчеркнул, что лицензия на вещание канала была получена в полном соответствии с законом."Немедленно после этого немецкий регулятор начал разными способами оказывать давление на тех, кто тем или иным способом нам оказывает услуги по распространению канала, считая, что наша лицензия получена не по правилам. Почему она получена не по правилам, на самом деле они не объяснили", - добавил он.Телеканал RT назвал неправомерными действия немецкого медиарегулятора, вынудившего оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и выразил уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным, это прямое препятствование работе журналистов.

https://ru.sputnik.md/20211216/youtube-udalil-novyy-kanal-rt-de-47278038.html

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в мире, россия, германия, маргарита симоньян, телеканал rt