https://ru.sputnik.md/20211222/spetaru-u-novogo-mera-belts-grigorishina-poyavitsya-sereznaya-oppozitsiya-47393886.html
Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
Экс-депутат парламента республики рассказала, почему новоизбранному примару муниципия Бельцы придется всерьез парировать в политической борьбе. 22.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-22T08:00+0200
2021-12-22T08:00+0200
2021-12-22T08:00+0200
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Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
В минувшее воскресенье в муниципии Бельцы состоялись выборы, в которых, надо сказать, не приняли участие 90 процентов бельчан с правом голоса. Победу одержал независимый кандидат Николай Григоришин.Согласно данным ЦИК, Григоришин набрал 84,77% (7148) голосов. Кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов.Однако уже сейчас многие политики и партии ставят под сомнение легитимность победы Григоришина. В частности, Партия социалистов (ПСРМ) не рассматривает Николая Григоришина в качестве легитимного мэра муниципия Бельцы и считает необходимым проведение новых выборов генерального примара, с соблюдением всех демократических процедур. Об этом говорится в заявлении политформирования.И на местном уровне, в Бельцах, у Григоришина еще до вступления в должность назревает оппозиционная борьба. Экс-депутат парламента Молдовы от партии "Достоинство и правда" (DA) Арина Спэтару в эфире студии Sputnik Молдова рассказала, к чему следует готовиться новоизбранному мэру в ближайшее время.По словам экс-депутата, сегодня большинство в местном совете Бельц составляют соратники бывшего мэра города Ренато Усатого, которые будут поддерживать новоизбранного градоначальника, который позиционировал себя в электоральной гонке в качестве независимого кандидата.Спэтару упрекнула местных советников Бельц в том, что они приняли в двух чтениях бюджет муниципия без публичных консультаций, без информирования граждан о том, на что будут потрачены деньги горожан."Это доказывает, что нынешнее большинство в местном совете будет защищать интересы узкого круга лиц. Не думаю, что Григоришин будет защищать интересы горожан, он уже показал себя ранее", - сказала собеседница.В заключение Спэтару отметила, что бельчане, которые в большинстве своем даже не пришли на участки в рамках второго тура, будут очень внимательно относиться к каждому шагу новоизбранного меньшинством примара и моментально реагировать в случае, если он будет допускать ошибки или самоуправство.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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бельцы, выборы, оппозиция, аудио
Спэтару: у нового мэра Бельц Григоришина появится серьезная оппозиция
Экс-депутат парламента республики рассказала, почему новоизбранному примару муниципия Бельцы придется всерьез парировать в политической борьбе.
В минувшее воскресенье в муниципии Бельцы состоялись выборы, в которых, надо сказать, не приняли участие 90 процентов бельчан с правом голоса. Победу одержал независимый кандидат Николай Григоришин.
Согласно данным ЦИК, Григоришин набрал 84,77% (7148) голосов. Кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов.
Однако уже сейчас многие политики и партии ставят под сомнение легитимность победы Григоришина. В частности, Партия социалистов (ПСРМ) не рассматривает Николая Григоришина в качестве легитимного мэра муниципия Бельцы и считает необходимым проведение новых выборов генерального примара, с соблюдением всех демократических процедур. Об этом говорится в заявлении политформирования.
И на местном уровне, в Бельцах, у Григоришина еще до вступления в должность назревает оппозиционная борьба. Экс-депутат парламента Молдовы от партии "Достоинство и правда" (DA) Арина Спэтару в эфире студии Sputnik Молдова
рассказала, к чему следует готовиться новоизбранному мэру в ближайшее время.
"Если Центральная избирательная комиссия Молдовы признает результаты этих выборов, а Николаю Григоришину вручат мандат примара, я могу ему пообещать, что у него будет очень серьезная оппозиция в городе. Я постараюсь так же активно защищать интересы бельчан, несмотря на то, что Григоришин стал уже и примаром муниципия", - отметила собеседница.
По словам экс-депутата, сегодня большинство в местном совете Бельц составляют соратники бывшего мэра города Ренато Усатого, которые будут поддерживать новоизбранного градоначальника, который позиционировал себя в электоральной гонке в качестве независимого кандидата.
Спэтару упрекнула местных советников Бельц в том, что они приняли в двух чтениях бюджет муниципия без публичных консультаций, без информирования граждан о том, на что будут потрачены деньги горожан.
"Это доказывает, что нынешнее большинство в местном совете будет защищать интересы узкого круга лиц. Не думаю, что Григоришин будет защищать интересы горожан, он уже показал себя ранее", - сказала собеседница.
В заключение Спэтару отметила, что бельчане, которые в большинстве своем даже не пришли на участки в рамках второго тура, будут очень внимательно относиться к каждому шагу новоизбранного меньшинством примара и моментально реагировать в случае, если он будет допускать ошибки или самоуправство.