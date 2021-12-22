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Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"
Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"
В пятницу, 24 декабря 2021 года, в 12.00 по кишиневскому времени состоится видеомост на тему: "Торговля и развитие".
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Межгосударственный банк, Исполнительный комитет СНГ и Совет руководителей ТПП стран СНГ проведут первую сессию совместных мероприятий по теме "Торговля и развитие" (расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли).Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора на площадке информационного агентства и радио Sputnik обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие" (расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли).Цель сессии – обсудить возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.В Москве:В Ереване:Председатель Организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Иванов Карен Вячеславович.В Кишиневе:Начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий Бадыр.В Минске:Видеомост начнется в 13.00 по московскому времени (12.00 по Кишиневу).
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Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"

16:33 22.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПресс-центр Спутник
Пресс-центр Спутник - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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В пятницу, 24 декабря, в 12.00 по кишиневскому времени состоится видеомост на тему: "Торговля и развитие" (расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли).
КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Межгосударственный банк, Исполнительный комитет СНГ и Совет руководителей ТПП стран СНГ проведут первую сессию совместных мероприятий по теме "Торговля и развитие" (расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли).
Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора на площадке информационного агентства и радио Sputnik обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие" (расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли).
Цель сессии – обсудить возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.
В Москве:
Чумаковский Игорь Олегович – вице-президент Межгосударственного банка.
Курочкин Дмитрий Николаевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Яковлев Алексей Вячеславович – заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.
Кабалоев Осман Заурбекович – начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.
Матящук Андрей Петрович – директор по финансовым институтам и клиентским операциям на финансовых рынках Росэксимбанка.
Трефилов Денис Анатольевич – заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ.
В Ереване:
Председатель Организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Иванов Карен Вячеславович.
В Кишиневе:
Начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий Бадыр.
В Минске:
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Улахович Владимир Евгеньевич.
Заместитель начальника главного управления – начальник управления интеграционного сотрудничества Главного управления международного сотрудничества Национального банка Республики Беларусь Иньшин Павел Михайлович.
Видеомост начнется в 13.00 по московскому времени (12.00 по Кишиневу).
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