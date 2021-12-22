https://ru.sputnik.md/20211222/sputnik-priglashaet-videomost-moskva-minsk-erevan-kishinev-torgovlya-razvitie-47439620.html

Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"

Видеомост Москва-Минск-Ереван-Кишинев по теме "Торговля и развитие"

В пятницу, 24 декабря 2021 года, в 12.00 по кишиневскому времени состоится видеомост на тему: "Торговля и развитие".

2021-12-22T16:33+0200

2021-12-22T16:33+0200

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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Межгосударственный банк, Исполнительный комитет СНГ и Совет руководителей ТПП стран СНГ проведут первую сессию совместных мероприятий по теме "Торговля и развитие" (расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли).Руководство Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного банка, Министерства финансов Российской Федерации, Торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, а также представители финансово-банковского сектора на площадке информационного агентства и радио Sputnik обсудят вопросы по теме "Торговля и развитие" (расчеты в национальных валютах как фактор развития взаимной торговли).Цель сессии – обсудить возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.В Москве:В Ереване:Председатель Организационного комитета, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения Иванов Карен Вячеславович.В Кишиневе:Начальник управления экспертизы, оценки и услуг внешней торговли Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Юрий Бадыр.В Минске:Видеомост начнется в 13.00 по московскому времени (12.00 по Кишиневу).

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