https://ru.sputnik.md/20211222/ssha-ozhidaet-styd-pridetsya-prosit-proscheniya-u-rossii-47426275.html
США ожидает стыд: придется просить прощения у России
США ожидает стыд: придется просить прощения у России
О создавшейся в мире политической ситуации - в материале колумниста РИА Новости.
2021-12-22T14:32+0200
2021-12-22T14:32+0200
2021-12-22T14:32+0200
политика
в мире
колумнистика
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47245578_0:156:2921:1799_1920x0_80_0_0_0c147c7547dee094f2e440f2a8047fa8.jpg
На Западе спорят о том, как нужно реагировать на проведенные Россией красные линии: просто так отвергнуть переданные Москвой проекты договора с США и соглашения с НАТО не получится. Сторонники жесткой стратегии, то есть те, кто делает ставку на продолжение демонизации России и тотальную конфронтацию с нами, опасаются, что отсутствие однозначно отрицательной реакции, не говоря уже о согласии обсуждать российские предложения, станет не только уступкой России, но и поощрением Путина, прямо подталкивающим его к "атаке на Украину". Как пишет The Wall Street Journal, "требования Путина оскорбляют США и НАТО" и "демонстрируют его крепнущую уверенность, возможно, даже убежденность, что Запад не сделает ничего серьезного, чтобы его остановить".России бессмысленно убеждать атлантистов в том, что мы не собираемся нападать на Украину, более того, в нынешних обстоятельствах, в атмосфере, при которой Запад уже практически сам поверил в реальность выдуманной им "русской угрозы", нам даже невыгодно доказывать свою миролюбивость. Пускай понервничают, как сказал месяц назад Владимир Путин, "наши предупреждения последнего времени все-таки производят определенный эффект", и нужно, чтобы "известное напряжение" сохранялось у Запада как можно дольше.Иными словами, мы пытаемся повернуть накопившуюся на Западе русофобскую энергию против него самого: раз уж у страха (даже если он во многом фальшивый и сознательно манипулятивный) глаза велики, то нужно использовать возбужденное состояние "партнеров" для начала серьезного разговора. Тем более что разумная часть атлантических стратегов понимает бессмысленность политики игнорирования российских интересов: с Россией не просто можно, но и нужно договариваться. Далеко не везде и во всем это осуществимо, но если есть настрой на учет взаимных интересов, а не желание непременно что-то отжать или нанести ущерб противнику, то часто возможно договориться. Это касается и различных региональных проблем и конфликтов.У России ведь есть интересы не только на постсоветском пространстве — просто в отношении него мы максимально жестко проводим красные линии. У нас есть интересы практически во всех регионах мира, причем, учитывая наше географическое положение, эти регионы по большей части являются для нас соседними. Действительно, Россия не просто евразийская держава, граничащая и с Норвегией, и с Монголией, — мы еще и держава тихоокеанская. Иначе говоря, не только Китай и Япония, но и весь регион Юго-Восточной Азии — страны АСЕАН — является для нас близким.Ближний Восток — это вообще приграничный регион, потому что на Каспии мы соседствуем с Ираном. Далеко от наших границ лишь Южная Америка (хотя с ней разделяет только Тихий океан) и Африка, но и там у нас есть серьезные интересы и исторические связи. Рассматривать весь мир площадкой борьбы с Россией, как это было в советские времена, неразумно для Запада. И потому, что Россия не имеет цели построения альтернативной глобальной системы (СССР, впрочем, большую часть своей истории тоже не ставил такую задачу, но Запад продолжал верить в это), и потому, что у Запада уже нет сил и средств для глобального доминирования. Более того, на пути к новому многополярному миру Россия выступает как конструктивный и ответственный игрок, а не безумный разрушитель и поджигатель.Это только в западной пропагандистской мифологии Россия мечтает отомстить за распад СССР и унижение и готова любой ценой вредить США и Европе, подрывая их позиции на мировой арене и раскалывая изнутри. Нет, Россия, естественно, не прочь сыграть на противоречиях, воспользоваться ошибками и преступлениями Запада, но при этом для нас принципиально важно не допустить ни хаотизации мирового порядка в целом, ни дестабилизации обстановки в отдельных регионах мира. Хотя бы потому, что большая часть этих регионов — наши соседи и нам не нужен пожар на соседней улице.Россия хочет нового мирового порядка и работает над его созданием, и мы уверены в том, что построим его вместе с другими державами-цивилизациями. Но нам нужно не ускорение краха атлантического проекта любой ценой, а контролируемый переход от завершившейся атлантической, западной эпохи к новому миру. И это, кстати, отвечает стратегическим интересам самого Запада — того, что будет существовать в следующую эпоху. Ему нужен управляемый отход с позиций несостоявшегося гегемона на позиции влиятельного глобального игрока, план аккуратного отступления с того же Ближнего Востока, чтобы потом все не превратилось в паническое бегство в стиле Афганистана.Поэтому любопытна появившаяся в The Foreign Policy статья Анатоля Ливена (одного из главных англосаксонских спецов по региону) "На Ближнем Востоке Россия права". Почему мы постоянно говорим, что Россия стремится подорвать международный порядок, рассуждает Ливен:"В регионе за последние двадцать лет нарушителем существующего статус-кво неизменно выступали как раз США. Россия противостояла американской политике по ключевым вопросам, что по прошествии времени оказалось объективно правильным с точки зрения не только Москвы и региона, но даже самих США и Запада.Разумеется, свою политику Россия разрабатывает исходя из собственных интересов. Однако интересам Запада она соответствует неслучайно. Российские действия в сфере внешней политики и безопасности ближневосточных государств строятся на расчете, который оказался не только верен сам по себе, но и близок некоторой части американской элиты".Ливен пишет, что "российский расчет можно назвать антидемократическим, но куда точнее охарактеризовать его как глубокое ощущение хрупкости государств и страха перед хаосом и гражданской войной в сочетании с глубоким скепсисом насчет стремительных революционных изменений":"Такое отношение уходит корнями в ужасную историю самой России ХХ века… Советский опыт внушил россиянам глубинный скепсис к революционным проектам преобразования других стран по некоему универсальному идеологическому шаблону, именно так действовал по всему миру советский коммунизм, втравив Россию в череду ужасных, дорогостоящих бедствий. Таким образом, русские сочли (кстати, совершенно справедливо), что американский проект в ключевых вопросах напоминает советские усилия 1980-х и потому обречен на такой же провал".Анатоль Ливен напоминает о том, что Владимир Путин выступал против американского вторжения в Ирак, против ливийской операции и вообще осуждал попытки "экспорта демократии", предрекая разрушение государств и хаос. Это в итоге и произошло, то есть русские оказались правы, а американцы — нет. При этом и американцы порой могли быть реалистами: Ливен напоминает, что в 2011-м Джо Байден и Хиллари Клинтон советовали Обаме не поддерживать требования отставки египетского президента Мубарака, потому что его просто некем заменить. Их пугал хаос в важной для них стране арабского мира точно так же, как Россию, которая не хотела свержения Асада в дружественной нам Сирии. И ведь общий пожар на Ближнем Востоке начался по вине Штатов: именно американцы своим вторжением в Ирак открыли ящик Пандоры.Трудно понять, почему Россия заслуживает осуждения за то, что придерживается той же линии, что и разумные американские советники, пишет Ливен, хотя тут все понятно, Вашингтон просто действует в логике сдерживания России и борьбы с ней. Сейчас администрация Байдена заявляет, что настроена сотрудничать с Россией там, где интересы двух стран совпадают, напоминает Ливен:Есть ли шанс на такое признание? Ответ на этот вопрос важен в первую очередь не для России, а для США — потому что это им нужно вылезать из той ямы, в которую они сами себя загнали на Ближнем Востоке. Не поняв свои ошибки, Штаты лишь ухудшат свою ситуацию, да и без учета интересов России действовать в регионе уже совершенно невозможно. Это касается не только Ближнего Востока, но именно там есть реальный шанс перейти к политике согласования взаимных интересов друг друга. Новый миропорядок уже наступает — не нужно его игнорировать.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg
в мире, колумнистика
На Западе спорят о том, как нужно реагировать на проведенные Россией красные линии: просто так отвергнуть переданные Москвой проекты договора с США и соглашения с НАТО не получится. Сторонники жесткой стратегии, то есть те, кто делает ставку на продолжение демонизации России и тотальную конфронтацию с нами, опасаются, что отсутствие однозначно отрицательной реакции, не говоря уже о согласии обсуждать российские предложения, станет не только уступкой России, но и поощрением Путина, прямо подталкивающим его к "атаке на Украину". Как пишет The Wall Street Journal, "требования Путина оскорбляют США и НАТО" и "демонстрируют его крепнущую уверенность, возможно, даже убежденность, что Запад не сделает ничего серьезного, чтобы его остановить".
России бессмысленно убеждать атлантистов в том, что мы не собираемся нападать на Украину, более того, в нынешних обстоятельствах, в атмосфере, при которой Запад уже практически сам поверил в реальность выдуманной им "русской угрозы", нам даже невыгодно доказывать свою миролюбивость. Пускай понервничают, как сказал месяц назад Владимир Путин, "наши предупреждения последнего времени все-таки производят определенный эффект", и нужно, чтобы "известное напряжение" сохранялось у Запада как можно дольше.
Иными словами, мы пытаемся повернуть накопившуюся на Западе русофобскую энергию против него самого: раз уж у страха (даже если он во многом фальшивый и сознательно манипулятивный) глаза велики, то нужно использовать возбужденное состояние "партнеров" для начала серьезного разговора. Тем более что разумная часть атлантических стратегов понимает бессмысленность политики игнорирования российских интересов: с Россией не просто можно, но и нужно договариваться. Далеко не везде и во всем это осуществимо, но если есть настрой на учет взаимных интересов, а не желание непременно что-то отжать или нанести ущерб противнику, то часто возможно договориться. Это касается и различных региональных проблем и конфликтов.
У России ведь есть интересы не только на постсоветском пространстве — просто в отношении него мы максимально жестко проводим красные линии. У нас есть интересы практически во всех регионах мира, причем, учитывая наше географическое положение, эти регионы по большей части являются для нас соседними. Действительно, Россия не просто евразийская держава, граничащая и с Норвегией, и с Монголией, — мы еще и держава тихоокеанская. Иначе говоря, не только Китай и Япония, но и весь регион Юго-Восточной Азии — страны АСЕАН — является для нас близким.
Ближний Восток — это вообще приграничный регион, потому что на Каспии мы соседствуем с Ираном. Далеко от наших границ лишь Южная Америка (хотя с ней разделяет только Тихий океан) и Африка, но и там у нас есть серьезные интересы и исторические связи. Рассматривать весь мир площадкой борьбы с Россией, как это было в советские времена, неразумно для Запада. И потому, что Россия не имеет цели построения альтернативной глобальной системы (СССР, впрочем, большую часть своей истории тоже не ставил такую задачу, но Запад продолжал верить в это), и потому, что у Запада уже нет сил и средств для глобального доминирования. Более того, на пути к новому многополярному миру Россия выступает как конструктивный и ответственный игрок, а не безумный разрушитель и поджигатель.
Это только в западной пропагандистской мифологии Россия мечтает отомстить за распад СССР и унижение и готова любой ценой вредить США и Европе, подрывая их позиции на мировой арене и раскалывая изнутри. Нет, Россия, естественно, не прочь сыграть на противоречиях, воспользоваться ошибками и преступлениями Запада, но при этом для нас принципиально важно не допустить ни хаотизации мирового порядка в целом, ни дестабилизации обстановки в отдельных регионах мира. Хотя бы потому, что большая часть этих регионов — наши соседи и нам не нужен пожар на соседней улице.
Россия хочет нового мирового порядка и работает над его созданием, и мы уверены в том, что построим его вместе с другими державами-цивилизациями. Но нам нужно не ускорение краха атлантического проекта любой ценой, а контролируемый переход от завершившейся атлантической, западной эпохи к новому миру. И это, кстати, отвечает стратегическим интересам самого Запада — того, что будет существовать в следующую эпоху. Ему нужен управляемый отход с позиций несостоявшегося гегемона на позиции влиятельного глобального игрока, план аккуратного отступления с того же Ближнего Востока, чтобы потом все не превратилось в паническое бегство в стиле Афганистана.
Поэтому любопытна появившаяся в The Foreign Policy статья Анатоля Ливена (одного из главных англосаксонских спецов по региону) "На Ближнем Востоке Россия права
". Почему мы постоянно говорим, что Россия стремится подорвать международный порядок, рассуждает Ливен:
"В регионе за последние двадцать лет нарушителем существующего статус-кво неизменно выступали как раз США. Россия противостояла американской политике по ключевым вопросам, что по прошествии времени оказалось объективно правильным с точки зрения не только Москвы и региона, но даже самих США и Запада.
Разумеется, свою политику Россия разрабатывает исходя из собственных интересов. Однако интересам Запада она соответствует неслучайно. Российские действия в сфере внешней политики и безопасности ближневосточных государств строятся на расчете, который оказался не только верен сам по себе, но и близок некоторой части американской элиты".
Ливен пишет, что "российский расчет можно назвать антидемократическим, но куда точнее охарактеризовать его как глубокое ощущение хрупкости государств и страха перед хаосом и гражданской войной в сочетании с глубоким скепсисом насчет стремительных революционных изменений":
"Такое отношение уходит корнями в ужасную историю самой России ХХ века… Советский опыт внушил россиянам глубинный скепсис к революционным проектам преобразования других стран по некоему универсальному идеологическому шаблону, именно так действовал по всему миру советский коммунизм, втравив Россию в череду ужасных, дорогостоящих бедствий. Таким образом, русские сочли (кстати, совершенно справедливо), что американский проект в ключевых вопросах напоминает советские усилия 1980-х и потому обречен на такой же провал".
Анатоль Ливен напоминает о том, что Владимир Путин выступал против американского вторжения в Ирак, против ливийской операции и вообще осуждал попытки "экспорта демократии", предрекая разрушение государств и хаос. Это в итоге и произошло, то есть русские оказались правы, а американцы — нет. При этом и американцы порой могли быть реалистами: Ливен напоминает, что в 2011-м Джо Байден и Хиллари Клинтон советовали Обаме не поддерживать требования отставки египетского президента Мубарака, потому что его просто некем заменить. Их пугал хаос в важной для них стране арабского мира точно так же, как Россию, которая не хотела свержения Асада в дружественной нам Сирии. И ведь общий пожар на Ближнем Востоке начался по вине Штатов: именно американцы своим вторжением в Ирак открыли ящик Пандоры.
Трудно понять, почему Россия заслуживает осуждения за то, что придерживается той же линии, что и разумные американские советники, пишет Ливен, хотя тут все понятно, Вашингтон просто действует в логике сдерживания России и борьбы с ней. Сейчас администрация Байдена заявляет, что настроена сотрудничать с Россией там, где интересы двух стран совпадают, напоминает Ливен:
"История Ближнего Востока за последние двадцать лет доказывает, что, по крайней мере, в этой области для сотрудничества действительно есть прочная основа. Однако для его дальнейшего развития американские политики должны признать, хотя бы себе самим в частном порядке, что Россия много раз оказывалась права, а Америка — нет".
Есть ли шанс на такое признание? Ответ на этот вопрос важен в первую очередь не для России, а для США — потому что это им нужно вылезать из той ямы, в которую они сами себя загнали на Ближнем Востоке. Не поняв свои ошибки, Штаты лишь ухудшат свою ситуацию, да и без учета интересов России действовать в регионе уже совершенно невозможно. Это касается не только Ближнего Востока, но именно там есть реальный шанс перейти к политике согласования взаимных интересов друг друга. Новый миропорядок уже наступает — не нужно его игнорировать.