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Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина
Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина
Олеся Стамате высказалась о попытке повысить зарплаты судьям КС даже при отрицательном заключении правительства.
2021-12-22T11:55+0200
2021-12-22T12:04+0200
общество
в молдове
зарплаты
конституционный суд
молдова
судьи
олеся стамате
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Глава юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате признала, что знала об отрицательном заключении правительства перед тем, как зачитать на заседании парламента поправку о повышении зарплат судьям Конституционного суда (КС). Об этом она рассказала в эфире частного телеканала. Заявление было сделано после того, как 6 декабря в парламенте проголосовали за повышение зарплат судьям КС с 25 тысяч до 60 тысяч леев (чистая заработная плата). Зарплата без вычета налогов составит более 80 тысяч леев. Она объяснила, что прочитав это заключение, подумала, что, возможно, правительство по ошибке дало отрицательную оценку данному проекту закона. Она отметила, что если бы выяснилось, что случилась путаница, правительство могло бы пересмотреть заключение. А если бы "ошибки не оказалось, то кабмин не пересмотрел бы заключение и, соответственно, за закон голосовали бы без него".В то же время Стамате не считает, что в этом случае было допущено нарушение со стороны парламента. Напомним, поправки предложили депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате, Вероника Рошка и председатель парламента Игорь Гросу. Члены PAS, в том числе спикер парламента, заявили, что повышение зарплаты судей КС будет способом сохранить их независимость и честность в процессе принятия решений. Премьер-министр Наталья Гаврилица также выступила в защиту судей, отметив, что "их зарплаты оправданы".Однако инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества. Ранее экс-премьер Ион Кику также предупреждал о неконституционности повышения зарплаты судей КС. "Депутаты PAS нарушили Конституцию, проголосовав за "историческое" повышение заработной платы судей КС. Статья 131 Высшего закона Молдовы запрещает любые изменения с финансовыми последствиями для бюджета без положительного заключения правительства", – написал Кику на своей странице в социальной сети. Президент Майя Санду затем отказалась промульгировать этот закон из-за отсутствия положительного заключения правительства и вернула его в парламент.
https://ru.sputnik.md/20211209/pochemu-v-moldove-khotyat-vdvoe-uvelichit-zarplatu-sudyam-ks-47100610.html
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в молдове, зарплаты, конституционный суд, молдова, судьи, олеся стамате

Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина

11:55 22.12.2021 (обновлено: 12:04 22.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariОлеся Стамате
Олеся Стамате - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Глава парламентской юркомиссии прокомментировала попытку повысить зарплаты судьям Конституционного суда даже при отрицательном заключении правительства.
КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Глава юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате признала, что знала об отрицательном заключении правительства перед тем, как зачитать на заседании парламента поправку о повышении зарплат судьям Конституционного суда (КС). Об этом она рассказала в эфире частного телеканала.
Заявление было сделано после того, как 6 декабря в парламенте проголосовали за повышение зарплат судьям КС с 25 тысяч до 60 тысяч леев (чистая заработная плата). Зарплата без вычета налогов составит более 80 тысяч леев.

"Я зачитала поправки. Да, я знала, что заключение негативное", – сказала Стамате.

Она объяснила, что прочитав это заключение, подумала, что, возможно, правительство по ошибке дало отрицательную оценку данному проекту закона.

"Поправок было две с моей стороны, во всем списке, представленном правительству. По одной из поправок было положительное заключение, по второй – отрицательное. Хотела как-то обсудить этот вопрос на заседании правительства с депутатами и уже после поговорить с представителями правительства, не вышла ли ошибка", – пояснила Стамате.

Она отметила, что если бы выяснилось, что случилась путаница, правительство могло бы пересмотреть заключение. А если бы "ошибки не оказалось, то кабмин не пересмотрел бы заключение и, соответственно, за закон голосовали бы без него".
В то же время Стамате не считает, что в этом случае было допущено нарушение со стороны парламента.

"Я зачитала поправки. Где здесь нарушение закона? Где сказано, что нельзя зачитывать поправки? Я предложила их к голосованию. Они могли быть признанными неконституционными. Но это не нарушение – зачитать поправки", – заявила Стамате.

Напомним, поправки предложили депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате, Вероника Рошка и председатель парламента Игорь Гросу.
Члены PAS, в том числе спикер парламента, заявили, что повышение зарплаты судей КС будет способом сохранить их независимость и честность в процессе принятия решений. Премьер-министр Наталья Гаврилица также выступила в защиту судей, отметив, что "их зарплаты оправданы".
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Почему в Молдове хотят вдвое увеличить зарплату судьям КС
9 декабря, 19:16
Однако инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества. Ранее экс-премьер Ион Кику также предупреждал о неконституционности повышения зарплаты судей КС.
"Депутаты PAS нарушили Конституцию, проголосовав за "историческое" повышение заработной платы судей КС. Статья 131 Высшего закона Молдовы запрещает любые изменения с финансовыми последствиями для бюджета без положительного заключения правительства", – написал Кику на своей странице в социальной сети.
Президент Майя Санду затем отказалась промульгировать этот закон из-за отсутствия положительного заключения правительства и вернула его в парламент.
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Кику: Майя Санду все равно повысит зарплату судьям КС
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