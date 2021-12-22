https://ru.sputnik.md/20211222/stamate-povyshenie-zarplat-sudyam-ks-47428494.html

Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина

Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина

Олеся Стамате высказалась о попытке повысить зарплаты судьям КС даже при отрицательном заключении правительства.

2021-12-22T11:55+0200

2021-12-22T11:55+0200

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общество

в молдове

зарплаты

конституционный суд

молдова

судьи

олеся стамате

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Глава юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате признала, что знала об отрицательном заключении правительства перед тем, как зачитать на заседании парламента поправку о повышении зарплат судьям Конституционного суда (КС). Об этом она рассказала в эфире частного телеканала. Заявление было сделано после того, как 6 декабря в парламенте проголосовали за повышение зарплат судьям КС с 25 тысяч до 60 тысяч леев (чистая заработная плата). Зарплата без вычета налогов составит более 80 тысяч леев. Она объяснила, что прочитав это заключение, подумала, что, возможно, правительство по ошибке дало отрицательную оценку данному проекту закона. Она отметила, что если бы выяснилось, что случилась путаница, правительство могло бы пересмотреть заключение. А если бы "ошибки не оказалось, то кабмин не пересмотрел бы заключение и, соответственно, за закон голосовали бы без него".В то же время Стамате не считает, что в этом случае было допущено нарушение со стороны парламента. Напомним, поправки предложили депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате, Вероника Рошка и председатель парламента Игорь Гросу. Члены PAS, в том числе спикер парламента, заявили, что повышение зарплаты судей КС будет способом сохранить их независимость и честность в процессе принятия решений. Премьер-министр Наталья Гаврилица также выступила в защиту судей, отметив, что "их зарплаты оправданы".Однако инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества. Ранее экс-премьер Ион Кику также предупреждал о неконституционности повышения зарплаты судей КС. "Депутаты PAS нарушили Конституцию, проголосовав за "историческое" повышение заработной платы судей КС. Статья 131 Высшего закона Молдовы запрещает любые изменения с финансовыми последствиями для бюджета без положительного заключения правительства", – написал Кику на своей странице в социальной сети. Президент Майя Санду затем отказалась промульгировать этот закон из-за отсутствия положительного заключения правительства и вернула его в парламент.

https://ru.sputnik.md/20211209/pochemu-v-moldove-khotyat-vdvoe-uvelichit-zarplatu-sudyam-ks-47100610.html

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